Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội

Mariana Varela (Argentina) và Fabiola Valentín (Puerto Rico) - hai người đẹp thi Miss Grand International 2020 công khai yêu nhau làm “dậy sóng” cõi mạng.

Hai mỹ nhân cao 1m8 tài sắc vẹn toàn công bố yêu nhau làm cộng đồng sắc đẹp bùng nổ, Fabiola Valentín (trái) và Mariana Varela (phải) Ngày 30/10, hai thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 đã quyết định công khai mối quan hệ tình cảm của họ. Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2020 Fabiola Valentin vừa viết những dòng chia sẻ ngọt ngào về tình yêu của mình. Cô công khai chuyện tình yêu đồng giới với Hoa hậu Hòa bình Argentina 2020 Mariana Varela. Fabiola Valentin viết: “Sau một thời gian giữ mối quan hệ riêng tư, chúng tôi quyết định công khai tình cảm vào ngày 28/10/2022. Đó là một ngày đặc biệt”. Vóc dáng săn chắc nuột nà và không chút mỡ thừa của cả hai Trang chủ chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cũng đã đăng tải hình ảnh của hai cô gái, gửi lời chúc mừng hai đại diện và mong họ sẽ luôn lưu giữ tình cảm bền chặt này.

Hình ảnh thể hiện tình cảm mặn của hai người đẹp Họ thường xuyên đi du lịch, đăng ảnh chung. Cả hai cùng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, có nhiều điểm đồng điệu. Ở kỳ thi năm đó, Mariana Varela và Fabiola Valentín đều được đánh giá cao, vào top 10 chung cuộc. Người đẹp Argentina - Mariana Varela cao 1m8, hiện là một người mẫu và cử nhân báo chí. Người đẹp Argentina - Mariana Varela năm nay 26 tuổi, cao 1m8 đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. Cô hiện là nhà hoạt động xã hội, chuyên đấu tranh vì quyền bình đẳng giới.

Mariana Varela có nhiều kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp ở các đấu trường nhan sắc lớn, cô được người hâm mộ kỳ vọng trở thành biểu tượng sắc đẹp mới Trước khi vào Top 10 Miss Grand International 2020, Mariana Varela từng đại diện Argentina tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Fabiola Valentín, tuổi, cao 1m78 , là một người mẫu ở Peurto Rico Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico - Fabiola Valentin 24 tuổi, cao 1m79, cô là người mẫu nổi tiếng ở Puerto Rico. Trùng hợp thay, cô cũng từng là sinh viên chuyên ngành báo chí đồng thời là một người mẫu nổi tiếng tại quê nhà. Cô có kỹ năng trình diễn rất ấn tượng và luôn tự tin tràn đầy mỗi khi sải bước trên sân khấu Fabiola Valentin từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2019. Tại cuộc thi Miss Grand International 2020, Fabiola là bạn cùng phòng với Á hậu Ngọc Thảo - đại diện của Việt Nam tại cuộc thi. Hai người đẹp luôn nhận được những lời tán dương của bạn bè, người hâm mộ vì tình bạn bền vững, vượt biên giới Mariana Varela và Fabiola Valentín quen khi cùng thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 ở Thái Lan. Sau khi dừng chân trong top 10, cặp sao trở thành bạn bè thân thiết và tiếp tục giữ liên lạc. Hai nàng hậu từng đăng nhiều khoảnh khắc bên nhau trên Instagram nhưng chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ tình cảm đồng giới cho đến khi họ chính thức công Gần hai năm qua, họ bí mật hẹn hò và chỉ mới công khai mối quan hệ gần đây. Họ cũng dự thảm đỏ và một số sự kiện cùng nhau Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng nhau và cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân.

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