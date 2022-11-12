Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 12/11/2022 07:51

Mariana Varela (Argentina) và Fabiola Valentín (Puerto Rico) - hai người đẹp thi Miss Grand International 2020 công khai yêu nhau làm “dậy sóng” cõi mạng.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 1
Hai mỹ nhân cao 1m8 tài sắc vẹn toàn công bố yêu nhau làm cộng đồng sắc đẹp bùng nổ, Fabiola Valentín (trái) và Mariana Varela (phải)

Ngày 30/10, hai thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 đã quyết định công khai mối quan hệ tình cảm của họ. Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico 2020 Fabiola Valentin vừa viết những dòng chia sẻ ngọt ngào về tình yêu của mình. Cô công khai chuyện tình yêu đồng giới với Hoa hậu Hòa bình Argentina 2020 Mariana Varela. Fabiola Valentin viết: “Sau một thời gian giữ mối quan hệ riêng tư, chúng tôi quyết định công khai tình cảm vào ngày 28/10/2022. Đó là một ngày đặc biệt”.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 2
Vóc dáng săn chắc nuột nà và không chút mỡ thừa của cả hai 

Trang chủ chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cũng đã đăng tải hình ảnh của hai cô gái, gửi lời chúc mừng hai đại diện và mong họ sẽ luôn lưu giữ tình cảm bền chặt này.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 3
Hình ảnh thể hiện tình cảm mặn  của hai người đẹp

Họ thường xuyên đi du lịch, đăng ảnh chung. Cả hai cùng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, có nhiều điểm đồng điệu. Ở kỳ thi năm đó, Mariana Varela và Fabiola Valentín đều được đánh giá cao, vào top 10 chung cuộc.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 4
Người đẹp Argentina - Mariana Varela cao 1m8, hiện là một người mẫu và cử nhân báo chí.

Người đẹp Argentina - Mariana Varela năm nay 26 tuổi, cao 1m8 đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. Cô hiện là nhà hoạt động xã hội, chuyên đấu tranh vì quyền bình đẳng giới.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 5
Mariana Varela có nhiều kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp ở các đấu trường nhan sắc lớn, cô được người hâm mộ kỳ vọng trở thành biểu tượng sắc đẹp mới

Trước khi vào Top 10 Miss Grand International 2020, Mariana Varela từng đại diện Argentina tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 6
Fabiola Valentín,  tuổi, cao 1m78 , là một người mẫu ở Peurto Rico

Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico - Fabiola Valentin 24 tuổi, cao 1m79, cô là người mẫu nổi tiếng ở Puerto Rico. Trùng hợp thay, cô cũng từng là sinh viên chuyên ngành báo chí đồng thời là một người mẫu nổi tiếng tại quê nhà.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 7
Cô có kỹ năng trình diễn rất ấn tượng và luôn tự tin tràn đầy mỗi khi sải bước trên sân khấu

Fabiola Valentin từng giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2019. Tại cuộc thi Miss Grand International 2020, Fabiola là bạn cùng phòng với Á hậu Ngọc Thảo - đại diện của Việt Nam tại cuộc thi.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 8
Hai người đẹp luôn nhận được những lời tán dương của bạn bè, người hâm mộ vì tình bạn bền vững, vượt biên giới

Mariana Varela và Fabiola Valentín quen khi cùng thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 ở Thái Lan. Sau khi dừng chân trong top 10, cặp sao trở thành bạn bè thân thiết và tiếp tục giữ liên lạc.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 9
Hai nàng hậu từng đăng nhiều khoảnh khắc bên nhau trên Instagram nhưng chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ tình cảm đồng giới cho đến khi họ chính thức công 

Gần hai năm qua, họ bí mật hẹn hò và chỉ mới công khai mối quan hệ gần đây.

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình công khai yêu nhau đồng giới làm chấn động mạng xã hội - Ảnh 10
Họ cũng dự thảm đỏ và một số sự kiện cùng nhau

Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng nhau và cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân.

 

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Từ khóa:   Miss grand international 2020 chuyện tình đồng giới nhịp sống trẻ

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