Hai hot girl nổi tiếng bởi vẻ đẹp đầy đặn, nét nào ra nét ấy không thua gì các người đẹp 'mình hạc xương mai'

Không những không bị chê bởi sắc vóc đi ngược lại xu hướng, cư dân mạng lại thường dành những lời khen "có cánh" cho Crystal Yu. Những bình luận như: "Mũm mĩm mà rất yêu kiều", "Nét nào ra nét ấy", "Xinh xắn quá",... thường được bắt gặp trong các bài đăng của Crystal Yu.

Đến từ Trung Quốc, Crystal Yu là một hot girl 19 tuổi nổi tiếng trên MXH nước này bởi vẻ đẹp tròn đầy và nhan sắc đằm thắm của mình. Người đẹp này không theo hình mẫu gầy gò thường thấy mà dáng vóc của cô lại "có da có thịt" hơn.

Bên cạnh nhan sắc "hết nước chấm", Crystal Yu còn được đánh giá cao về gu thời trang. Người đẹp 19 tuổi luôn biết cách phối đồ để che đi những khuyết điểm và tôn vinh các lợi thế về sắc vóc của mình.

Bên cạnh Crystal Yu đến từ Trung Quốc, tại xứ sở Kim Chi cũng có một hot girl sở hữu nhan sắc nổi bật dù không hề có vóc dáng mảnh mai. Cô gái này không ai hết chính là Jiwoo, sinh năm 2005 - thành viên của nhóm nhạc thần tượng NMIXX vừa mới ra mắt vào tháng 2/2022.

Jiwoo hiện là thành viên của nhóm nhạc thần tượng NMIXX - Ảnh: Internet

Jiwoo (thứ 2 từ trái sang) có thân hình mũm mĩm hơn so với các thành viên cùng nhóm - Ảnh: Internet

So với các thành viên khác của NMIXX, Jiwoo có thân hình mũm mĩm và tạng người có phần nhỉnh hơn. Vì vậy, dù cho chỉ mới 17 tuổi nhưng nữ thần tượng luôn phải đối diện với các lời chê bai về vóc dáng và các yêu cầu giảm cân.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực Jiwoo. Không ít người cho rằng Jiwoo mới ra mắt không lâu, lại đang ở độ tuổi dậy thì nên việc giảm cân là không nên. Vả lại, cô không hề quá cân mà chỉ mũm mĩm hơn các đồng đội một chút nên mọi thứ không thành vấn đề.