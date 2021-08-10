Hai hot girl 10X "so tài" khoe vòng 1 táo bạo, gái xinh đến từ Lạng Sơn diện áo "không nội y" giữa khách sạn dát vàng

Chỉ vừa mới đây, cô nàng 2K2 này đã làm cho các netizen Việt có màn bỏng mắt khi đăng tải những bức ảnh với bộ cánh không mặc nội y và chụp hình tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Hà Nội. Được biết, khách sạn này là một trong những khách sạn đắt đỏ nhất ở Hà Thành, khách sạn được dát vàng từ cổng, trần nhà, hồ bơi,... thậm chí ngay cả bồn tăm cũng được dát vàng.

Hot girl 10X Hoàng Nguyễn Linh Chi sinh năm 2002, đến từ Lạng Sơn. Cô nàng trẻ tuổi này chính là gương mặt có tiếng trong giới trẻ hiện nay.

Cô nàng được nhiều người biết đến là một streamer. Trước đó, cô nàng còn được gọi với nickname là "hot girl ảnh thẻ" khi đăng tải bức ảnh thẻ được chụp quá xuất sắc, góc cạnh trên khuôn mặt đều rất thu hút người nhìn. Những ai theo dõi trên trang cá nhân của Linh Chi thì sẽ biết rằng cô nàng này theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ và táo bạo.

Cô nàng đã chọn bộ cánh với chiếc đầm hai dây dáng cổ chữ V khoét sâu xuống vòng 1 cùng với đó là hở mạn sườn tạo thêm phần gợi cảm, cuốn hút. Sau khi đăng tải bức ảnh, khiến nhiều anh chàng FA phải vào nhận vợ vì quá nóng bỏng và gương mặt thì như "nữ thần". Cô nàng nhanh chóng thu hút được một lượng chia sẻ khủng trên MXH.

Sexy, quyến rũ là phong cách mà cô nàng đến từ Lạng Sơn này theo đuổi. Ảnh: Internet

Mỗi khi xuống phố, cô nàng luôn lựa chọn những bộ trang phục tôn lên đường cong của mình. Không những thế cô nàng đôi khi lại biến hóa mình trở thành một cô gái năng động nhưng không thể thiếu phần quyến rũ.

Dù trong loại trang phục nào cô gái này đều có thể cân được tất. Ảnh: Internet

Sở hữu thân hình mảnh mai và 3 vòng cô nàng thì không thua kém gì một người mẫu nên bất kì trang phục nào cô nàng đều có thể mặc được.Có khi nhẹ nhàng, đằm thắm, có khi lại táo bạo. Sự biến hóa đa dạng này khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Cô nàng hot girl đến từ Hà Nội có tên là Trang Phạm sinh năm 2002, cô gái nổi tiếng trên MXH nhờ vào gương mặt xinh đẹp và thần thái toát ra vô cùng gợi cảm.

Trang Phạm sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng với đó là body bốc lửa khiến nhiều anh chàng phải "lót dép" đứng đợi. Ảnh: Internet

Không những xinh đẹp, Trang Phạm còn thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi phong cách ăn bận thời trang. Cô nàng luôn chuộng những loại thiết kế hở mạn sườn chẳng những tôn lên thềm lưng mà còn khoe "nhẹ" vòng 1 lấp ló.

Nếu như đã theo đuổi phong cách sexy thì không thể thiếu loại trang phục kiểu dáng quây. Loại trang phục này luôn được giới trẻ ưa chuộng vì nó tôn lên sự quyến rũ cho người mặc. Phong của cô nàng 10X này luôn được mọi người đánh giá là gợi cảm vừa phải và chừng mực không gây cho người đối diện cái nhìn "chướng mắt".

Các loại trang phục cô nàng lựa chọn luôn là những kiểu tôn lên vòng 1 đẩy đà. Ảnh: Internet

Hầu như các trang phục của người đẹp luôn là những loại thiết kế tôn lên vòng 1, các loại áo ống, áo hai dây luôn xuất hiện thường xuyên trong tủ đồ của cô nàng. Nếu không biết cách diện loại trang phục này thì sẽ rất gây ra sự phản cảm cho người đối diện. Không nên lạm dụng quá nhiều bởi đôi khi sẽ bị người khác chê bai là thiếu tinh tế.