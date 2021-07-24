Gymer Hà thành sở hữu vòng 3 "căng đét" nhờ kéo tạ gần 100kg mỗi ngày

Nhịp sống trẻ 24/07/2021 07:00

Mới đây, một hot girl gymer Hà thành đã chia sẻ bài tập "độ" vòng 3 căng tròn cho nhưng "bạn lười chỉ thích nằm".

Cô nàng gymer Mai Hương gây chú ý khi xuất hiện tại một thi về hình thể cho phái đẹp, cô liền trở thành nhân vật được săn đón nhiều nhất. Bởi body của cô vòng nào ra vòng đấy khiến nhiều người phải trầm trồ, khen ngợi. Trong đó, cô nàng gây ấn tượng nhất với vòng 3 lớn 104cm.

 Lợi thế là một HLV thể hình, Mai Hương có nhiều kinh nghiệm luyện tập và phác họa được từng giai đoạn nào thì nên tập những bài tập nào để có một hình thể săn chắc và quyến rũ. Cô nàng cũng chia sẻ trên trang các nhân của mình, video hướng dẫn tập luyện để có một vóc dáng đẹp.

Theo như cô nàng chia sẻ, thì để có vòng 3 đẹp thì cần phải có tiêu chuẩn tính kích thước và có số đo lớn hơn vòng 1 khoảng 4cm và lớn hơn vòng 2 khoảng 24cm. Vòng 3 được cấu tạo từ những mô mỡ và cơ, tỷ lệ cơ nhiều hơn mỡ sẽ là tiêu chuẩn đánh giá một vòng 3 đẹp. Không phải ngày một ngày hai thì các cô nàng sẽ có ngay một vóc dáng đẹp như Mai Hương được. Mà cần trải qua sự luyện tập không ngừng thì mới có thể hái được quả ngọt.

Gymer Hà thành sở hữu vòng 3 'căng đét' nhờ kéo tạ gần 100kg mỗi ngày - Ảnh 1
Vòng 3 104cm là niềm hằng mong ước của rất nhiều chị em. Ảnh: Internet

 Với cô, cô luôn dành nhiều thời gian luyện tập cho vòng 3. Tuy nhiên, để chiều lòng các cô nàng lười thì Mai Hương đã có một sáng kiến là bài tập nằm trên ghế. Chủ đề này khiến các cô nàng vô cùng thích thú, ý tưởng này quả thực rất hay và phù hợp với cái cô nàng "chỉ thích nằm". Chỉ cần nằm đúng tư thế, bạn đã có một vòng 3 đẹp cùng đường cong quyến rũ là điều có thể xảy ra được.

Bài tập được Mai Hương gợi ý sẽ nằm trên ghế và tập cùng dây kháng lực. Với những người bị lưng võng khó tập thì với bài dead, squat hay những bạn bị đau khớp gối, khó gập, khó vận động mạnh. Những người bị giãn tĩnh mạch, huyết áp không ổn định, tim... khó bật nhảy, vẫn có thể "độ" vòng 3 hiệu quả với bài tập nằm trên ghế. 

Mai Hương khuyến khích các bạn nên tập 3 hiệp, mỗi hiệp 15 nhịp. Nhiều người lo ngại, tập vòng 3 sẽ khiến cơ đùi tăng, mất đi sự mềm mại nữ tính. Tuy nhiên, với bài tập mông khi nằm mà Mai Hương gợi ý sẽ hạn chế được nhược điểm này.

 Đối với Mai Hương, cô nàng còn tập với tạ đơn, cô nâng quả tạ nặng 90kg khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi. Một cô nàng nữ tính như thế này lại có sức mạnh không khác gì những anh con trai. Được biết, cô nàng Mai Hương hiện đang tham gia cuộc thi Miss Fitness Vietnam 2021 (Hoa khôi ngôi sao hình thể Việt Nam). Cô nàng cũng là một trong thí sinh tiềm năng để có cơ hội chạm đến ngôi vị cao nhất của thi. Những ai hiện đang theo dõi cô nàng đều dành những lời chúc gửi đến cô nàng. Hy vọng trong mùa đầu tiên của cuộc thi này Mai Hương sẽ có nhiều đột phá và khẳng định được bản thân của mình qua các vòng thi.

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