Đi nhầm sân golf lấy chồng đại gia, nữ MC chia sẻ khoảnh khắc bỉm sữa khiến hàng loạt chị em ai cũng ghen tỵ

Mới đây, nữ MC Thu Hoài chia sẻ khoảnh khắc được chồng đại gia chăm con mới chào đời khiến ai cũng ghen tỵ. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 sinh con còn mệt nên chưa thể chăm sóc con được chu đáo. Trong khi đó, ông xã Hoàng Nam 9X bận rộn với công việc nhưng cũng sắp xếp thời gian ở bên cạnh vợ và con khoảng thời gian này.

Chăm sóc con sau sinh không phải là chuyện riêng của các bà mẹ bởi lúc này, sức khỏe của mẹ còn non yếu nên rất cần sự hỗ trợ của chồng. Bên cạnh đó, bố chăm sóc con sau sinh cũng là một cách tương tác giúp con cảm nhận được tình cảm, hơi ấm của bố nhiều hơn. Thế nhưng không phải ông bố nào cũng làm được điều đó, không phải bà mẹ bỉm sữa nào cũng may mắn được chồng hỗ trợ chuyện chăm sóc con sau sinh.

Không chỉ thế, ông bố trẻ lần đầu lên chức nhưng vô cùng khéo léo, đã biết cầm bình cho con tập bú ngon lành. Từng ánh mắt, cử chỉ của doanh nhân Hoàng Nam dành cho con đều cẩn thận và chu đáo khiến bà xã Thu Hoài cũng phải dành lời khen ngợi "Bố em điêu luyện lắm rồi". Còn không ít bà mẹ bỉm sữa chứng kiến cảnh "chồng người ta" chăm con cho vợ sau sinh nghỉ ngơi, dưỡng sức phải chạnh lòng ghen tỵ.

Ngoài ra không gian nghỉ ngơi sau sinh của MC Thu Hoài cũng khiến nhiều người trầm trồ vì khá sang trọng, rộng rãi và tiện nghi. Điều đó cho thấy nam doanh nhân Hoàng Nam đã có những chuẩn bị rất tốt để chào đón con yêu, giúp bà xã yên tâm dưỡng sức.

Được biết MC Thu Hoài mới hạ sinh con đầu lòng cách đây ít ngày. Cô giấu kín chuyện sinh con và bất ngờ thông báo tới người hâm mộ bằng một bức ảnh gia đình 3 người đi kèm với đó là dòng chú thích: "Con chào các cô, các chú ạ. Năm nay con được đón giao thừa cùng với bố mẹ rồi ạ".

Qua đó mọi người đoán được con yêu của Thu Hoài và Hoàng Nam chào đời vào cuối năm 2022. Nhiều bạn bè của nữ MC là diễn viên Phanh Lee, ca sĩ Văn Mai Hương, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh... gửi lời chúc mừng không ngớt đến gia đình nữ MC. Bên cạnh đó cũng chúc cho em bé hay ăn, chóng lớn trong khoảng thời gian tới.

Trước đó, MC Thu Hoài từng gây sốt với chuyện tình "đi nhầm sân golf lấy được chồng đại gia Hoàng Nam", từng là du học sinh Mỹ, hiện kinh doanh ở lĩnh vực golf. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, ghen tỵ. Sau gần 2 năm kết hôn, vợ chồng nữ MC, diễn viên vui mừng thông báo sự xuất hiện của em bé đầu lòng, nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người.

'Hôm ấy, trước khi xếp đồ chuẩn bị đi du lịch, mẹ hồi hộp và vỡ oà khi biết rằng có con đến bên mẹ. Mẹ đã vui sướng, hạnh phúc, đi ra đi vào và không biết phải xếp những đồ gì cho chuyến đi. Và từ ngày ấy, mẹ vẫn luôn giữ trong mình cảm xúc hạnh phúc và hồi hộp cho đến bây giờ. Cảm ơn con đã đến, có con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bố mẹ''.

Cả hai vợ chồng MC Thu Hoài đều sở hữu nhan sắc "cực phẩm", vì vậy mọi người rất mong chờ cặp bố mẹ sẽ sớm khoe dung mạo em bé.