Đẹp như thiên thần nhưng hai cô gái Nhật Bản này khiến người ta 'nổi da gà' vì tiết lộ sở thích kỳ quặc

Ayaka Miyoshi được mệnh danh là nữ thần của làng giải trí Nhật Bản vì sở hữu gương mặt búp bê cùng thân hình gợi cảm. Cô nàng là một trong những nghệ sĩ đa tài của xứ mặt trời mọc vì từng là thần tượng âm nhạc , người mẫu và hiện tại là nữ diễn viên triển vọng.

Ayaka Miyoshi được mệnh danh là 'ngọc nữ' của showbiz Nhật - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp tinh khiết của cô nàng khiến lòng người xao xuyến - Ảnh: Internet

Gần đây khi tham gia một chương trình truyền hình của đài Nippon TV (NTV), Ayaka Miyoshi đã khiến khán giả “sốc toàn tập” khi tiết lộ sở thích tắm chung với bố của mình đến ngoài 20 tuổi. Người đẹp còn vô tư đề cập chuyện cô và bố có những hành động quá đỗi tình cảm dành cho nhau khiến nhiều lần bị hiểu nhầm là vợ chồng mỗi khi ra ngoài. Nữ diễn viên nói thêm rằng bố chính là hình mẫu lý tưởng mà cô muốn kết hôn nên cô sẵn sàng yêu những người đàn ông ngoài 40 tuổi.

Cô nàng gây sốc vì tiết lộ sở thích tắm chung với bố đến ngoài 20 tuổi - Ảnh: Internet

Trước phát ngôn của Ayaka, nhiều cư dân mạng nhấn mạnh tình huống tắm chung như trên là không thể chấp nhận và thể hiện sự phản đối kịch liệt. Họ cho rằng là một người có tầm ảnh hưởng, cô nàng không nên gây sốc trên truyền hình như vậy.