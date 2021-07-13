Đẹp như thiên thần nhưng hai cô gái Nhật Bản này khiến người ta 'nổi da gà' vì tiết lộ sở thích kỳ quặc

Hai người đẹp xứ hoa anh đào khiến người xem hoang mang tột độ khi tiết lộ vấn đề nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình.
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Ayaka Miyoshi
Ayaka Miyoshi được mệnh danh là nữ thần của làng giải trí Nhật Bản vì sở hữu gương mặt búp bê cùng thân hình gợi cảm. Cô nàng là một trong những nghệ sĩ đa tài của xứ mặt trời mọc vì từng là thần tượng âm nhạc, người mẫu và hiện tại là nữ diễn viên triển vọng.
Gần đây khi tham gia một chương trình truyền hình của đài Nippon TV (NTV), Ayaka Miyoshi đã khiến khán giả “sốc toàn tập” khi tiết lộ sở thích tắm chung với bố của mình đến ngoài 20 tuổi. Người đẹp còn vô tư đề cập chuyện cô và bố có những hành động quá đỗi tình cảm dành cho nhau khiến nhiều lần bị hiểu nhầm là vợ chồng mỗi khi ra ngoài. Nữ diễn viên nói thêm rằng bố chính là hình mẫu lý tưởng mà cô muốn kết hôn nên cô sẵn sàng yêu những người đàn ông ngoài 40 tuổi.
Trước phát ngôn của Ayaka, nhiều cư dân mạng nhấn mạnh tình huống tắm chung như trên là không thể chấp nhận và thể hiện sự phản đối kịch liệt. Họ cho rằng là một người có tầm ảnh hưởng, cô nàng không nên gây sốc trên truyền hình như vậy.
Kitami Naomi
Tương tự như Ayaka Miyoshi, Kitami Naomi - ngôi sao thần tượng Nhật Bản cũng gây sốc vì tiết lộ thói quen tắm chung với các anh và bố của mình khi tham gia chương trình Nakai-Kun, Kimete! của đài TBS. Theo lời Kitami Naomi, cô chia sẻ vấn đề này trên truyền hình vì đang phân vân giữa việc dừng lại hay tiếp tục thói quen này.
Nữ thần tượng gây tranh cãi dữ dội khi chia sẻ một loạt hình ảnh nhạy cảm lúc cô đang tắm chung với các thành viên trong gia đình như bố, anh của mình. Lý do có thói quen này là vì gia đình cô muốn tiết kiệm thời gian tắm rửa. Bên cạnh nhiều phản ứng trái chiều của khán giả trong nước, nhiều nghệ sĩ Hong Kong cũng lên tiếng phản đối việc một cô gái 23 tuổi vẫn tắm chung với người trong gia đình mà còn là giới tính nam.