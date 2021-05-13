Ở Nhật Bản, "Maid - Hầu gái" là một trong những phong cách thời trang nổi trội và rất được ưa chuộng, nhất là đối với các mỹ nhân. Thậm chí, trào lưu hình thành và mở rộng các quán "Maid Cafe", nơi những nữ nhân viên mặc trang phục nàng hầu khi làm việc cũng khá phổ biến với nhiều quốc gia trên thế giới.

Người ta còn chọn ngày 10/05 để dành cho những người diện trang phục này. Bởi ngày 10 tháng 5 phát âm trong tiếng Nhật tựa như từ "Mei-do" (người hầu). Cụ thể, các diễn viên cosplay, hay thậm chí là các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ thi nhau khoe ảnh chụp trong trang phục nàng hầu để kỉ niệm ngày lễ này.