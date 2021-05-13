Đàn ông ‘chết lên chết xuống’ trước vòng 1 xẻ 'sâu hơn hang núi' của các ‘thánh nữ’ trong bộ đồ hầu gái ngắn đến tận cùng trái đất

Nhịp sống trẻ 13/05/2021 07:07

Phá cách trong những bộ trang phục của người hầu gái, các mỹ nhân Nhật Bản thi nhau "đọ sức, đọ dáng" khiến nhiều người "đỏ mặt" vì sức nóng và độ quyến rũ hết sức táo bạo.

Ở Nhật Bản, "Maid - Hầu gái" là một trong những phong cách thời trang nổi trội và rất được ưa chuộng, nhất là đối với các mỹ nhân. Thậm chí, trào lưu hình thành và mở rộng các quán "Maid Cafe", nơi những nữ nhân viên mặc trang phục nàng hầu khi làm việc cũng khá phổ biến với nhiều quốc gia trên thế giới.

Người ta còn chọn ngày 10/05 để dành cho những người diện trang phục này. Bởi ngày 10 tháng 5 phát âm trong tiếng Nhật tựa như từ "Mei-do" (người hầu). Cụ thể, các diễn viên cosplay, hay thậm chí là các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ thi nhau khoe ảnh chụp trong trang phục nàng hầu để kỉ niệm ngày lễ này. 

Sau đây là loạt ảnh "nóng bỏng mắt" của các mỹ nhân xứ sở mặt trời mọc trong trang phục hầu gái.

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Với cô nàng Akira Itsuki, bộ trang phục 'người hầu gái' khoe được đường cong đẫy đà cùng sắc vóc quyến rũ - Ảnh: Twitter nhân vật
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Cô nàng diện trang phục 'lấp ló' vòng một căng tràn cùng với vẻ ngây thơ vốn có, khiến nhiều nam giới Nhật Bản 'đổ đứ đừ' - Ảnh: Twitter nhân vật
hau gai 3Hotgirl Chocola Kato hiện đang là quản lý cửa hàng tại quán cà phê "IDOLmeets", cũng diện bộ trang phục khoe 'nửa bầu ngực' trong dịp đặc biệt này - Ảnh: Twitter nhân vật
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Khác với bộ trang phục người hầu truyền thống, 'hotgirl vòng một' phá cách với bộ trang phục sặc sỡ hơn, nổi bật ba vòng nảy nở - Ảnh: Twitter nhân vật
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Cánh mày râu chết lên chết xuống trước cặp ngực đồ sộ của cô nàng trong trang phục nàng hầu không còn gì để hở hơn - Ảnh Twitter nhân vật
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Cô nàng Kyo cũng không kém cạnh bất kì mỹ nhân nào với 'gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh' - Ảnh: Twitter nhân vật

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Hotgirl Yuzuki 'lột xác' khoe đường cong chuẩn từng milimet, bầu ngực to tròn, vòng eo thon gọn, săn chắc - Ảnh: Twitter nhân vật
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Nàng 'hầu gái' Yuna Ogura khoe vẻ đẹp như thiên thần trong bộ đầm hồng ngọt ngào - Ảnh: Internet

Hiện nay, ngày lễ dành riêng cho trang phục hầu gái này đã trở thành một sự kiện toàn cầu, không chỉ khoanh vùng tại Nhật Bản mà còn lan rộng với sự tham gia của những người bạn quốc tế.

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