Phá cách trong những bộ trang phục của người hầu gái, các mỹ nhân Nhật Bản thi nhau "đọ sức, đọ dáng" khiến nhiều người "đỏ mặt" vì sức nóng và độ quyến rũ hết sức táo bạo.
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Ở Nhật Bản, "Maid - Hầu gái" là một trong những phong cách thời trang nổi trội và rất được ưa chuộng, nhất là đối với các mỹ nhân. Thậm chí, trào lưu hình thành và mở rộng các quán "Maid Cafe", nơi những nữ nhân viên mặc trang phục nàng hầu khi làm việc cũng khá phổ biến với nhiều quốc gia trên thế giới.
Người ta còn chọn ngày 10/05 để dành cho những người diện trang phục này. Bởi ngày 10 tháng 5 phát âm trong tiếng Nhật tựa như từ "Mei-do" (người hầu). Cụ thể, các diễn viên cosplay, hay thậm chí là các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ thi nhau khoe ảnh chụp trong trang phục nàng hầu để kỉ niệm ngày lễ này.
Sau đây là loạt ảnh "nóng bỏng mắt" của các mỹ nhân xứ sở mặt trời mọc trong trang phục hầu gái.
Hiện nay, ngày lễ dành riêng cho trang phục hầu gái này đã trở thành một sự kiện toàn cầu, không chỉ khoanh vùng tại Nhật Bản mà còn lan rộng với sự tham gia của những người bạn quốc tế.