Dàn nữ sinh quân nhân làm dân tình 'mê đắm đuối' với nhan sắc hot girl cùng body nóng bỏng 'chuẩn từng centimet'

Vũ Thùy Linh sinh năm 1999, từng là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thùy Linh được biết tới khi tham gia cuộc thi Người đẹp ảnh Việt Nam 2019 - Nhan sắc &Trí Tuệ. Cô nàng nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng khi sở hữu gương mặt xinh xắn, vẻ ngoài cuốn hút.

"Hot girl quân nhân" cho biết, cô là người có sở thích ca hát từ bé nên mặc dù bố mẹ không mấy ủng hộ nhưng nhờ sự cố gắng mà đã thay đổi ý kiến của bố mẹ và quyết tâm thi đỗ đại học và theo đuổi theo hướng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Thùy Linh còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như làm ca sỹ, giáo viên dạy piano... Người đẹp 1999 còn tiết lộ việc được nhiều người biết đến không những không làm cô cảm thấy phiền mà đó còn là cơ hội làm quen với nhiều bạn bè và là động lực để cô nàng cố gắng phát triển bản thân. Để có được vóc dáng cân đối cũng như luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp và chỉn chu trước mọi người, Thùy Linh luôn có chế độ ăn uống khoa học cùng tích cực tập luyện.

Phạm Trúc Hà

Phạm Trúc Hà (sinh năm 2002, Quảng Ninh) cũng là một trong những nàng "hot girl quân nhân" từng khiến người đối diện khó lòng rời mắt khỏi trong những khoảnh khắc chụp cùng áo dài tinh khôi. Cô nàng cũng là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nữ sinh 2002 chia sẻ rằng cô có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Thế nên, khi trưởng thành, Hà không ngần ngại lựa chọn theo đuổi con đường trở thành ca sĩ.

Trúc Hà được nhiều người chú ý bởi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng với đường cong hút mắt. Nhờ sở hữu nét mong manh như nàng thơ, đặc biệt là góc nghiêng thần thánh "đốn tim" người nhìn, ngoài thời gian dành cho việc học, Trúc Hà còn làm người mẫu ảnh và tham gia một số show nhạc.

Nguyễn Nga (Mina Young)

Khi nhắc đến những "hot girl quân nhân" người ta thường không thể bỏ qua cái tên Mina Young (Nguyễn Nga). Cô nàng là sinh viên khoa Thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mina được chú ý sau khi bức ảnh cô mặc quân phục lan truyền trên mạng xã hội.

Cô sở hữu nhan sắc trong trẻo, thường bị nhầm là lai Hàn Quốc vì đường nét khá giống các cô gái xứ sở kim chi, nhất là ở đôi mắt to cùng gương mặt nhỏ nhắn. Hình ảnh đời thường của nữ sinh sinh năm 1998 ảnh hưởng ít nhiều phong cách của các cô gái Hàn Quốc. Dân mạng gọi cô bằng nhiều tên khác nhau: hot girl quân nhân, hot girl Hàn Quốc...