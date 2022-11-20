Cô em gái cao của Đặng Văn Lâm gần 1m8 khi chỉ mới 15 tuổi lộ mối quan hệ với "chị dâu" hotgirl

Bên cạnh những khoảnh khắc bắt bóng xuất thần trên sân cỏ thì chuyện về đời tư của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng nhận được khá nhiều sự chú ý từ người hâm mộ

Đặng Văn Lâm là chàng thủ môn điển trai mang hai dòng máu Việt – Nga có bố là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn và mẹ là người Nga có tên Olga Zhukova. Hiện tại chàng thủ môn gốc Việt sở hữu chiều cao “khủng” 1m90 đang đầu quân cho CLB Muangthong United (Thái Lan). Ngoài giây phút tỏa sáng trên sân cỏ thì chuyện xoay quanh đời tư của thủ môn Văn Lâm luôn là đề tài nhận về nhiều sự quan tâm.Những người theo dõi anh chàng đều biết, thủ môn sinh năm 1993 có 1 em trai và 1 em gái.rong đó, cô em gái Đặng Thanh Giang luôn được anh trai chiều chuộng hết mực.

Minh chứng cho điều này chính là mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều dành cho việc ở bên gia đình, đặc biệt là vui chơi cùng với cô em út Thanh Giang. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quấn quýt bên nhau khiến mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Văn Lâm liên tục phải bay giữa các nước để phục vụ quá trình thi đấu còn các em của anh đều sinh sống tại Nga.Dù vậy, thỉnh thoảng Thanh Giang vẫn về Việt Nam để thăm quê hương và người quen của mình.

Theo chia sẻ từ Văn Lâm, em gái anh sinh năm 2007, vốn có tính cách năng động, hoạt bát. Tuy mới 15 tuổi nhưng Thanh Giang đã cao đến gần 1m80 cùng ngoại hình xinh xắn, gương mặt đáng yêu như thiên thần. Dù chẳng trang điểm gì nhiều nhưng có thể nhận thấy Thanh Giang ngày càng xinh đẹp và thu hút. Cô gái mang hai dòng máu thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của bố mẹ từ đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng và làn da trắng không chút tì vết. Mỗi khi Văn Lâm về thăm gia đình, anh đều dành thời gian để chăm sóc và vui chơi cùng em út. Hai anh em cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau khiến dân tình ngưỡng mộ. Khi thì tâm sự, khi lại nô đùa và sấy tóc cho em,… có thể thấy “gấu Nga” luôn dành cho Thanh Giang tình cảm đặc biệt. Thời gian qua, Thanh Giang và Yến Xuân – bạn gái lâu năm của anh trai – cũng luôn quấn quýt bên nhau mỗi khi có dịp gặp mặt. Mỗi lần Yến Xuân sang Nga để thăm gia đình người yêu, cô đều được Thanh Giang dẫn đi dạo chơi và chăm sóc chu đáo.Có thể thấy sự thân thiết chẳng khác gì chị em ruột thịt trong 1 gia đình của Yến Xuân và cô em gái Thanh Giang. Thời điểm hiện tại, trang cá nhân của Thanh Giang đã có gần 20.000 lượt theo dõi. Nhiều người dự đoán, cô nàng sẽ ngày càng có sắc vóc nổi bật hơn nữa khi trưởng thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-em-gai-cao-cua-dang-van-lam-gan-1m8-khi-chi-moi-15-tuoi-lo-moi-quan-he-voi-chi-dau-hotgirl-474804.html