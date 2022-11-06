Chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tài năng của hot girl thể dục dụng cụ: Body đỉnh chóp, gu thời trang trẻ trung, phóng khoáng và cá tính

Nữ VĐV Phạm Như Phương tài năng của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam sở hữu ngoại hình cực kỳ nổi bật.
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Phạm Như Phương sinh năm 2003, đến với thể dục dụng cụ (TDDC) từ năm 7 tuổi và tính đến nay đã có 12 năm gắn bó với bộ môn đòi hỏi sự nhanh nhẹn, cân bằng, uyển chuyển và cả một chút mạo hiểm. Cô hiện là gương mặt sáng giá của đội TDDC nữ Việt Nam.
Tại SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua, Như Phương tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm toàn năng nữ, xà lệch, cầu thăng bằng và thể dục tự do.
Phạm Như Phương là niềm hy vọng huy chương của đội tuyển TDDC nữ Việt Nam ở nội dung cầu thăng bằng. Trước các đối thủ mạnh, Như Phương chỉ giành HCĐ với 12.167 điểm.
Tuy là như này nhưng trong lần đầu tham dự một kỳ đại hội thể thao khu vực, cô đóng góp hai chiếc huy chương bạc và hai huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam.
Như Phương còn từng giành được suất dự Olympic trẻ 2018, sau thành tích xuất sắc tại giải thể dục dụng cụ trẻ châu Á.
Không chỉ tài năng, Như Phương còn sở hữu khuôn mặt rất xinh đẹp và làn da "trắng bóc" được đánh giá là gương mặt "sáng giá" nhất của TDDC Việt Nam ở cả chuyên môn lẫn ngoại hình.
Với ngoại hình nổi bật như vậy, Như Phương không ngại khoe những bức hình "bạo" trên mạng xã hội.
Trang Facebook của nàng hot girl TTDC hiện có gần 20.000 người theo dõi. Cô nàng là một trong những hot girl được yêu mến nhất của thể thao Việt Nam hiện nay. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn cùng đường cong quyến rũ.
Ngoài đời, nàng hot girl 10X có phong cách ăn mặc trẻ trung, phóng khoáng và cá tính.
Tuổi 19 của Như Phương có thể xem là cực kỳ rực rỡ, hi vọng rằng trong tương lai, nàng hot girl này sẽ tiếp tục tỏa sáng để đem về những thành công cho thể thao Việt Nam.