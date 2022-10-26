Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn "chặt đẹp" đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn

Nhịp sống trẻ 26/10/2022 13:16

Mặc dù hạn chế về chiều cao như hai nữ MC VTV này vẫn khiến người đối diện mê mẩn vì biết cách ăn mặc.

Hà Đan (sinh năm 1995) là nữ MC quen thuộc trên truyền hình. Cô được khán giả VTV biết đến khi dẫn dắt các chương trình như: Bay vào tương lai, Lắng nghe con yêu, Bốn mùa yêu thương...

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 1

Sở hữu chiều cao chỉ 1,5m nhưng MC VTV này lại mặc đẹp nhiều phong cách.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 2

Nhờ biết cách ăn mặc, lựa chọn trang phục để hack dáng nên nữ MC xinh đẹp đã khiến người đối diện lầm tưởng về chiều cao của mình.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 3

Hà Đan vẫn được khen ngợi bởi diện mạo xinh xắn như búp bê cùng với vóc dáng cân đối.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 4

Trên trang cá nhân, cô có chia sẻ một số hình ảnh lui tới phòng tập gym. Bên cạnh đó, Hà Đan còn tập thêm boxing.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 5

Mọi người thường yêu mến gọi cô là: "hot girl chân ngắn", “nữ MC hack tuổi nhất VTV”, “hot girl nấm lùn”…

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 6

Trong vũ trụ gái xinh của đài truyền hình VTV, một gương mặt quen thuộc với chiều cao khiêm tốn "3m bẻ đôi" là Vũ Phương Thảo.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 7

Vũ Phương Thảo sinh năm 1997. Hiện tại cô đang là MC tại VTV cũng như bình luận viên tại các giải đấu eSports (thể thao điện tử).

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 8

Người đẹp được đào tạo bài bản khi theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 9

Phương Thảo luôn chọn những trang phù hợp với chiều cao mỗi lần lên sóng.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 10

Lối trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên giúp cô nàng lên sóng càng rạng rỡ, thu hút.

Chỉ cao “3 mét bẻ đôi”, hai nữ MC VTV vẫn 'chặt đẹp' đa dạng phong cách, khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh 11

Có làn da trắng cũng là một trong những yếu tố giúp cô mặc đẹp với nhiều lựa chọn về phong cách.

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