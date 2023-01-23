Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất "không phải dạng vừa"

Nhịp sống trẻ 23/01/2023 07:14

Ngọc Trinh có người chị thân thiết vô cùng xinh đẹp đứng đằng sau cô để chăm chút hướng dẫn mọi điều.

Để có được thành công và danh tiếng như hiện tại, ngoài sự xinh đẹp và tài năng của thân, Ngọc Trinh còn có sự nâng đỡ và hỗ trợ rất lớn từ cô chị quản lý quyền lực Minh Phương. Theo đó, Minh Phương được xem như chị em ruột của nữ hoàng nội y, cô góp phần không nhỏ và việc xây dựng danh tiếng và chỗ đứng cho Ngọc Trinh trong giới showbiz.

 

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 1

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 2

Ít ai biết rằng, trước khi lui về đứng sau hỗ trợ Ngọc Trinh, Minh Phương từng đoạt giải Á hậu “Áo dài Việt Nam” 2016 và hoạt động làm người mẫu chuyên nghiệp một thời gian dài. Cô sở hữu vẻ đẹp khả ái, body gợi cảm không thua kém “nữ hoàng nội y”.

Hiện tại, ngoài công việc điều hành công ty người mẫu, Minh Phương còn kinh doanh áo cưới và đây cũng là một trong những niềm đam mê của cô nàng.

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 3

Ngoài người mẫu, Minh Phương còn tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam và làm tiếp viên hàng không 5 năm. Cô còn được coi là cánh tay phải của Vũ Khắc Tiệp, là người góp công lớn trong 12 chương trình “Đêm hội chân dài”.

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 4

Được xem là “chị đại” đứng sau thành công của Ngọc Trinh, nhưng mỗi lần xuất hiện, Minh Phương không hề lép vế so với cô em là Nữ hoàng nội y. Đứng trước ống kính, quản lý Ngọc Trinh luôn trở thành tâm điểm nhờ vẻ đẹp sắc sảo. Ngay cả khi không diện đồ hở hang táo bạo, nàng Á hậu vẫn nổi bần bật với những bộ cánh đắt giá, hay đeo những túi xách tiền tỷ của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới.

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 5

Đặc biệt, Minh Phương còn được cộng đồng mạng ưu ái khen ngợi nhan sắc có nét tương đồng Lưu Diệc Phi.

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 6

Mới đây, cả hai có chuyến du lịch trước khi ăn Tết nguyên đán. Trong bức ảnh chụp cùng nhau, cả hai đã có màn đọ sắc "bất phân thắng bại". Cả Ngọc Trinh và Minh Phương đều nổi bần bật với làn da trắng sứ, nụ cười thanh thoát và gương mặt tràn đầy sức sống.

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 7

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 8

Minh Phương khá giản dị và chọn phong cách kín cổng cao tường. Dù không hở bạo như “nữ hoàng nội y” nhưng vẻ đẹp của Minh Phương được nhận xét vẫn vô cùng cuốn hút, thanh lịch... Trang cá nhân của Minh Phương thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Các khoảnh khắc cô chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhận được sự tương tác lớn từ khán giả.

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 9

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 10

Chân dung quản lý xinh đẹp, sang chảnh của Ngọc Trinh: Bản sao của Lưu Diệc Phi, khí chất 'không phải dạng vừa' - Ảnh 11

Được biết, dù đã làm mẹ và làm vợ nhưng Minh Phương luôn dành thời gian chăm chút cho bản thân và nhất là giữ dáng bằng cách tập thể thao như gym, bơi lội, chạy bộ và gần đây nhất là pilates để có hình thể săn chắc và không chút mỡ thừa. Bên cạnh đó, Minh Phương còn có chế độ ăn uống hợp lý và phù hợp với bản thân để luôn có được một vẻ đẹp khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

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Từ khóa:   giới trẻ quản lí Ngọc Trinh Ngọc Trinh

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