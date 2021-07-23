Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch

Nhịp sống trẻ 23/07/2021 07:00

Đã hơn một năm kể từ ngày chính thức về chung một nhà, Cẩm Tú - Thiên Nguyện hiện tại vẫn thường xuyên chia sẻ những giây phút ngọt ngào bên nhau khiến dân tình không khỏi ganh tị.

Chương trình Người Ấy Là Ai mùa 2 tập 14 đã kết đôi thành công cho cặp trai tài gái sắc Thiên Nguyện và Cẩm Tú để rồi vào tháng 3/2020, cả hai đã quyết định tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng sang trọng, chính thức về bên nhau sau cái duyên tham gia show truyền hình.

Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch - Ảnh 1
Thiên Nguyện và Cẩm Tú kết hôn vào ngày 3/3/2020 - Ảnh: Internet

Đến nay đã hơn một năm kể từ ngày về chung tổ ấm, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những giây phút ngọt ngào lên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi ganh tị, tình yêu của họ vẫn nồng nàn và ngày càng khăng khít. 

Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch - Ảnh 2
Trai tài gái sắc hạnh phúc khi về chung một nhà - Ảnh: Internet

Thời điểm dịch bệnh không thể ra ngoài làm việc, đôi vợ chồng trẻ có nhiều thời gian bên nhau hơn và liên tục phát “cẩu lương” qua những dòng trạng thái, chiếc ảnh đầy tình cảm.

 “Vì còn được ở nhà, còn được thấy nhau đã là may mắn...Nấu sẵn cho anh mấy nồi cá, nồi thịt khổng lồ. Dụ ụp tô cắt tóc mà không chịu.” - Cẩm Tú chia sẻ

Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch - Ảnh 3
Cẩm Tú chia sẻ câu chuyện đời thường hạnh phúc bên chồng - Ảnh: Internet
Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch - Ảnh 4
Cẩu lương không chỉ đến từ một phía - Ảnh: Internet
Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch - Ảnh 5
Đọc vài dòng của Cẩm Tú cũng biết cô đang hạnh phúc như thế nào rồi - Ảnh: Internet

Tuy có chút ganh tị nhưng nhìn những hình ảnh bình dị, ngọt ngào này hẳn dân tình cũng thấy hạnh phúc lây.

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