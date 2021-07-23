Cặp đôi duy nhất kết hôn nhờ Người ấy là ai không ngừng phát ‘cẩu lương’ trong mùa dịch

Chương trình Người Ấy Là Ai mùa 2 tập 14 đã kết đôi thành công cho cặp trai tài gái sắc Thiên Nguyện và Cẩm Tú để rồi vào tháng 3/2020, cả hai đã quyết định tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng sang trọng, chính thức về bên nhau sau cái duyên tham gia show truyền hình.

Thiên Nguyện và Cẩm Tú kết hôn vào ngày 3/3/2020 - Ảnh: Internet

Đến nay đã hơn một năm kể từ ngày về chung tổ ấm, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những giây phút ngọt ngào lên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi ganh tị, tình yêu của họ vẫn nồng nàn và ngày càng khăng khít.