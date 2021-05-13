'Bông hồng lai' MLee khoe thềm ngực căng đầy cùng body 'nóng rực lửa' trong những bộ bikini ‘kiệm vải’

Nhịp sống trẻ 13/05/2021 06:13

MLee luôn làm nức lòng dân mạng với gương mặt lai Tây xinh đẹp và thân hình căng tràn nhựa sống của mình.

MLee tên thật là Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992. Nhờ đường nét khuôn mặt lai hai dòng máu Việt - Pháp, cô nàng gây ấn tượng với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Sở hữu chiều cao 1m76 lý tưởng, thân hình nóng bỏng, vốn ngoại ngữ tốt và gu ăn mặc sang chảnh, MLee rất thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Song song đó, người đẹp lai Tây còn có nhiều tài lẻ như: Hát, sáng tác nhạc, chơi nhạc cụ. Cô nàng từng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc trên Youtube như Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu, Tình yêu dài lâu...

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Phong cách của cô nàng dần trở nên 'hở bạo' hơn trước rất nhiều - Ảnh FBNV
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Mỹ nhân với nét đẹp lai có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn vô cùng thu hút và tự nhiên - Ảnh FBNV
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Những đường cong nảy nở và căng tràn sức sống luôn được cô nàng phô diễn qua những bộ biniki 'kiệm vải' - Ảnh FBNV
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Nhờ nét đẹp lai Tây, vóc dáng cân đối cùng gương mặt cá tính, 'bông hồng lai 'được nhiều thương hiệu thời trang săn đón cho vị trí mẫu ảnh - Ảnh FBNV
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Vẻ đẹp đằng sau cũng 'bốc lửa' không kém với vòng ba căng tràn thanh xuân - Ảnh FBNV

Để có một thân hình "đồng hồ cát", cô nàng không ngừng tập thể dục, kết hợp cùng chế độ ăn kiêng. Đồng thời, cô nàng cũng biết cách ăn mặc nhằm làm nổi bật các đường cong "chuẩn chỉnh" của mình.

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Vòng eo 'con kiến' cùng cơ bụng săn chắc vạn người mê - Ảnh FBNV
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Cô nàng khoe dáng 'căng đét' trong bộ trang phục 'thiếu vải' kết hợp cùng đôi giày thể thao năng động - Ảnh FBNV
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Xuất thân từ người mẫu ảnh, thân hình chuẩn đẹp và 'bốc lửa' của MLee không thua kém các siêu mẫu hiện nay - Ảnh FBNV

MLee là một nữ nghệ sĩ khá đa năng trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Không chỉ là ca sĩ có giọng hát "độc lạ", cô nàng còn chăm chỉ thể hiện, chứng minh khả năng biến hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đóng phim, làm VJ, tham gia các chương trình truyền hình thực tế...

‘Đổ xiêu đổ vẹo’ trước 3 nàng tiếp viên hàng không xinh hơn hot girl, đi làm thì khí chất hơn người, đi ‘đua đưa’ thì cũng rất sexy và này nọ

‘Đổ xiêu đổ vẹo’ trước 3 nàng tiếp viên hàng không xinh hơn hot girl, đi làm thì khí chất hơn người, đi ‘đua đưa’ thì cũng rất sexy và này nọ

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, những cô gái “làm việc trên bầu trời” này còn sở hữu trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   ca sĩ Mlee Hotgirl Việt Hotgirl bikini

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