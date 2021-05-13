'Bông hồng lai' MLee khoe thềm ngực căng đầy cùng body 'nóng rực lửa' trong những bộ bikini ‘kiệm vải’

MLee luôn làm nức lòng dân mạng với gương mặt lai Tây xinh đẹp và thân hình căng tràn nhựa sống của mình.
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MLee tên thật là Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992. Nhờ đường nét khuôn mặt lai hai dòng máu Việt - Pháp, cô nàng gây ấn tượng với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Sở hữu chiều cao 1m76 lý tưởng, thân hình nóng bỏng, vốn ngoại ngữ tốt và gu ăn mặc sang chảnh, MLee rất thu hút ánh nhìn của người xung quanh.
Song song đó, người đẹp lai Tây còn có nhiều tài lẻ như: Hát, sáng tác nhạc, chơi nhạc cụ. Cô nàng từng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc trên Youtube như Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu, Tình yêu dài lâu...
Để có một thân hình "đồng hồ cát", cô nàng không ngừng tập thể dục, kết hợp cùng chế độ ăn kiêng. Đồng thời, cô nàng cũng biết cách ăn mặc nhằm làm nổi bật các đường cong "chuẩn chỉnh" của mình.
MLee là một nữ nghệ sĩ khá đa năng trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Không chỉ là ca sĩ có giọng hát "độc lạ", cô nàng còn chăm chỉ thể hiện, chứng minh khả năng biến hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đóng phim, làm VJ, tham gia các chương trình truyền hình thực tế...