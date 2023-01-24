"Bóc" nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác "Lisa Việt Nam", khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ

Nhịp sống trẻ 24/01/2023 06:56

Cô nàng Thảo Ly sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có đôi chân tuyệt mỹ nhờ biết cách ăn mặc thời thượng.

CiiN tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, đang là thành viên trong vũ đoàn Bước nhảy, gây sốt bởi khả năng vũ đạo đẹp mắt, phong cách thời trang cá tính. Nữ TikToker sở hữu hơn 6 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, từng được gọi với danh xưng “Lisa Việt Nam". Tuy nhiên, trong lần xuất hiện tại chương trình Chọn ai đây cách đây không lâu, nhan sắc của cô nàng cũng gây không ít tranh cãi.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 1

Sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Cô nàng còn gây ấn tượng mạnh với mọi người bởi phong cách thời trang cá tính, đa dạng cùng tài năng nhảy Dance rất điêu luyện và đặc biệt cô tạo được sự chú ý bởi mái tóc màu bạch kim rất nổi bật của mình. Vốn là một cô gái yêu thích mạng xã hội, Thảo Ly luôn nắm bắt và theo kịp trào lưu của giới trẻ hiện nay để ứng dụng và từ đó xây dựng cho bản thân một phong cách hoàn mỹ khoe được mọi lợi thế hình thể và mang đến cho cô một diện mạo hoàn hảo mỗi khi xuất hiện.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 2

Dù chiều cao không quá nổi bật thế nhưng CiiN may mắn có được tỉ lệ cơ thể khá chuẩn với một đôi chân dài nuột nà và vòng eo thon nhỏ không chút mỡ thừa. Nhờ những ưu điểm đó mà CiiN có thể chinh phục được những kiểu đồ của vũ công như quần ôm sát, váy body khoe chân thon dài hay áo croptop để lộ vòng bụng săn chắc.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 3

Dù rất xinh đẹp thế nhưng CiiN Bùi Thảo Ly vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về nhan sắc. Trên một số diễn đàn mạng, hot TikToker này thỉnh thoảng vẫn bị chỉ ra những khuyết điểm trên gương mặt. Trước những điều đó, cô nàng cũng quyết tâm chỉnh sửa khuyết điểm để bản thân có diện mạo xinh đẹp hoàn hảo hơn. Cũng nhờ thế mà ở thời điểm hiện tại ngoài chân dài, eo thon, CiiN Bùi Thảo Ly giờ còn có thêm góc nghiêng hoàn hảo.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 4

Những hình ảnh Ciin Bùi Thảo Ly đăng tải đều nhận được sự yêu mến của các fans hâm mộ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Trung Quốc bởi gương mặt xinh xắn, dễ thương và những bộ trang phục mà cô chọn cũng rất bắt mắt.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 5

Cô nàng yêu thích phong cách thể thao khoe khéo chiếc eo thon gọn và săn chắc cùng múi bụng số 11 đầy ấn tượng.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 6

Bùi Thảo Ly có phong cách thời trang phóng khoáng với chiếc áo xuyên thấu khoe khéo nội bên trong đầy táo bạo nhưng không hề phản cảm.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 7

Những chiếc áo xuyên thấu làm tôn vòng một đẫy đà và nuột nà làm cho người nhìn thu hút ngay lập tức.

'Bóc' nhan sắc thật của gái xinh được gắn mác 'Lisa Việt Nam', khoe chân dài với váy mỏng siêu ngắn khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 8

Chiếc váy ngắn khoe khéo đôi chân thon dài và nuột nà đẫy đà giúp cô nàng trở thành sát thủ hoa hồng gợi cảm như những diễn viên trên màn ảnh.

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Từ khóa:   Ciin Bùi Thảo Ly Hot TikToker giới trẻ

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