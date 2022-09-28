Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, cô gái Việt hạnh phúc bên chồng ngoại quốc phấn đấu mua nhà 8 tỷ

Lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh, sau khi học hết cấp 3, Chu Thị Hiền (SN 2000) không có định hướng gì trong việc học Đại học nên quyết định học tiếng Trung Quốc.

Kể về cơ duyên gặp ông xã, Hiền chia sẻ: "Đến Đà Nẵng, em ở trọ tại một homestay, xung quanh hàng xóm có rất nhiều người Trung Quốc. Trong lúc nấu ăn thì em hay hát bằng tiếng Trung Quốc và khiến những người hàng xóm của em cảm thấy thích thú.

Sau khi có bằng HSK5, Hiền tới Đà Nẵng đi làm và dạy tiếng Trung. Thành phố xinh đẹp này là nơi giúp Hiền gặp được một nửa của đời mình.

Có một anh người Trung Quốc đã xin số điện thoại của em rồi nhắn tin nói chuyện. Một hôm, anh ấy rủ nhiều người bạn Trung Quốc đến nhà chơi và có rủ em sang cùng. Tại buổi tiệc đó thì em gặp ông xã của mình sau này.

Anh hàng xóm có nhiều hành động thân thiết khiến em không được thoải mái. Lúc đó em lại ngồi cạnh một người khác (chính là chồng em sau này), nên tiện nhờ anh ấy lát chở về. Em và anh ra bãi biển ngồi một chút để nói chuyện.

Sau đó anh ấy xin số điện thoại của em. Về nhà 1 tuần mà không thấy anh ấy nhắn tin nên em thắc mắc và chủ động nhắn trước thì mới biết anh ấy rất bận, đến mức thiếu thời gian để ngủ. Vài hôm sau anh hết bận thì hai đứa có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn".

Bạn trai của Hiền hơn cô 10 tuổi, là một người đàn ông chững chạc, ấm áp, cho cô có được cảm giác an toàn, tin tưởng. Sau 6 tháng yêu nhau, Hiền và bạn trai quyết định gắn bó cả đời.

Mặc gièm pha, cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc phấn đấu mua nhà 8 tỷ. Ảnh minh họa: Internet

Hiền gặp gỡ người bạn đời của mình ở Đã Nẵng.

Ban đầu, phía gia đình Hiền không đồng ý. Mẹ lập tức vào Đà Nẵng đưa cô về Hà Tĩnh. Trong lúc đó thì bạn trai Hiền quay về Trung Quốc làm thủ tục giấy tờ để sang Việt Nam làm đám cưới. Thương con, mẹ Hiền rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, gia đình cô đã phải đối diện với nhiều lời gièm pha, đồn đại. Ngày cưới, Hiền không mời nhiều bạn bè, cô chỉ muốn mọi thứ qua nhanh để bắt đầu cuộc sống mới. Cưới được một tuần thì Hiền phải đối mặt với cú sốc lớn, ba của cô qua đời vì đột quỵ.

Tính đến hiện tại, Hiền đã sang Trung Quốc được 2,5 năm. Vợ chồng cô đang định cư ở TP.Hàng Châu. Cả hai đã có một cậu con trai 2 tuổi.

Gia đình chồng không giàu tiền bạc, nhưng giàu tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Khi Hiền vừa sang Trung Quốc cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát. Điều đó khiến cô lo lắng và cuộc sống những ngày đầu ở quê chồng gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của chồng và gia đình chồng, Hiền đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống.

Công việc hiện tại của Hiền và ông xã là tìm kiếm, phân tích sản phẩm và kết nối nguồn hàng từ Trung Quốc rồi xuất khẩu cho các công ty ở Việt Nam. Vợ chồng cô đã làm công việc này được 2 năm. Hiền cho biết, năm đầu tiên công việc gặp rất nhiều khó khăn, đến thời điểm hiện tại thì hai vợ chồng vẫn phải tính toán, cân đối chi tiêu để không vượt quá thu nhập do chi phí sinh hoạt tại nơi Hiền đang sống rất cao.

Ngoài ra, Hiền còn sở hữu một kênh Tiktok có gần 460 nghìn người theo dõi và 7,7 triệu lượt thích. Thời gian tới, nàng dâu Việt ở Trung Quốc dự định sẽ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ chồng, Hiền và ông xã đã mua được một căn chung cư có trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Cặp đôi dự định sẽ chuyển ra ở riêng vào năm sau. Vì chồng là con trai một, bố mẹ chồng cũng rất tâm lý và tốt bụng nên Hiền muốn chung sống với ông bà càng lâu càng tốt.

Ông xã của Hiền trầm tính luôn hỗ trợ cô mọi điều trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chính bố mẹ chồng lại khuyên cặp đôi ra ở riêng vì muốn tôn trọng sự riêng tư của các con cũng như để cháu trai được thống nhất trong cách nuôi dạy.

Gia đình chồng Hiền thuộc hàng bình thường ở Hàng Châu, không phải giàu có nhưng sống rất tình cảm. Bố mẹ chồng chính là những người bù đắp cho những thiếu thốn của Hiền ngày nhỏ, cho cô cảm nhận được sự ấm cúng của tình cảm gia đình.

Ông xã của Hiền vốn trầm tính, nhưng anh luôn ủng hộ và thích con người hoạt bát của vợ. Anh cũng luôn hỗ trợ cô mọi điều trong cuộc sống. Tất cả những điều đó giúp Hiền có động lực mạnh mẽ để cố gắng kiếm tiền, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông xã của Hiền trầm tính luôn hỗ trợ cô mọi điều trong cuộc sống.Ảnh minh họa: Internet

Do dịch bệnh nên từ ngày sang Trung Quốc đến nay, Hiền chưa về Việt Nam lần nào và mẹ cô cũng không thể qua thăm con gái. Nhắn nhủ tới mẹ ở quê nhà, Hiền gửi lời cảm ơn bà. Cô bộc bạch bản thân mạnh mẽ được như ngày hôm nay đều là học được từ mẹ. Hiền tự tin sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội, truyền được nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.