Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc

Nhịp sống trẻ 15/01/2023 14:41

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 đã kế thúc tại New Orleans, Louisiana, Mỹ với sự tham gia của 84 thí sinh. Đại diện Philippines - Celeste Cortesi đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của khu vực châu Á, có tiềm năng giành vương miện nhưng kết quả lại bị loại đầy tiếc nuối.

 

Sau khoảng thời gian cạnh tranh vô cùng khốc liệt, top 16 của Miss Universe đã lộ diện. Đúng như những tiết lộ trước đó của giám khảo Olivia Jordan, kết quả khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì một loạt các thí sinh được đánh giá là nổi bật đều bị loại. Trong đó, đại diện Philippines có lẽ là thí sinh “đáng tiếc” nhất.

Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc - Ảnh 1
Miss Universe Philippines là một trong những thí sinh “đáng tiếc” khi outop. 

Celeste Cortesi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 trong đêm chung kết tối 30/4/2022. Celeste Cortesi năm nay 25 tuổi, là người đẹp lai ba dòng máu Tây Ban Nha, Ý và Philippines.

Celeste Cortesi từng giành danh hiệu Miss Earth Philippines 2018 và sau đó đại diện cho quốc gia tham dự Miss Earth 2018 tại chính quê nhà của cô. Tại cuộc thi này, Celeste Cortesi được đánh giá cao và vào top 8.

Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc - Ảnh 2
Celeste Cortesi từng được đánh giá là nhiều cơ hội chạm tay tới danh hiệu Miss Universe 2022.

 Đến với Miss Universe 2022, Celeste Cortesi ghi điểm với chiều cao ấn tượng, nhan sắc xinh đẹp và thần thái kiêu sa. Cô cũng là một trong số ít các thí sinh được chọn để quay, chụp quảng cáo cho nhà tài trợ của cuộc thi nhờ nhan sắc nổi bật.

Lý do lớn nhất khiến Celeste Cortesi bị loại có lẽ do những bê bối trong quá khứ của nàng hậu. Cách đây ít lâu, loạt ảnh đại diện Philippines hút thuốc nơi công cộng, có tư thế nhạy cảm với nhiều người đàn ông,... đã bị lan truyền chóng mặt.

Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc - Ảnh 3
Hỉnh ảnh trong quá khứ của Celeste Cortesi tiếp tục bị cư dân mạng đào lại.

Trong khi Celeste Cortesi đang tham dự cuộc thi Miss Universe 2022 ở Mỹ, một diễn đàn sắc đẹp Thái Lan tiếp tục đăng tải những hình ảnh không đẹp của cô trong quá khứ, thu hút sự chú ý của các fan.

Theo đó, Celeste Cortesi từng có cử chỉ thân thiết quá đà với nhiều người đàn ông, từ trẻ tới lớn tuổi, có cả đàn ông ngoại quốc. Nhiều người cho rằng cô đã có tình trường phóng túng trong quá khứ.

Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc - Ảnh 4
Celeste Cortesi đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về Philippines. 

Trong một số hình ảnh khác, Celeste Cortesi lại giơ "ngón tay giữa" khi vẫn đang đeo sash để tham dự một cuộc thi sắc đẹp, hành động này được cho là xấu xí, khiến hình ảnh của cô mất điểm trầm trọng. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh Celeste Cortesi vô tư hút thuốc ở nơi công cộng cũng tiếp tục khiến công chúng chỉ trích cô nhiều hơn.

Trong thời gian tham gia Miss Universe 2022 ở Mỹ, việc Celeste Cortesi hạn chế giao tiếp và chụp hình thân thiết với các thí sinh khác cũng khiến khán giả bàn tán xôn xao.

Philippines vốn nổi tiếng là cường quốc sắc đẹp, đã có lịch sử intop suốt hơn 10 năm. Trong 7 năm trở lại đây, Philippines còn có 2 đại diện đăng quang đầy thuyết phục là Pia Alonzo Wurtzbach (2015) và Catriona Gray (2018). 

Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc - Ảnh 5
Philippines nổi tiếng là cường quốc sắc đẹp vì có lịch sử intop suốt hơn 10 năm. 

Hiện tại, Celeste Cortesi đang bị chính khán giả quê nhà "ném đá" dữ dội vì để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến cuộc thi. Fan sắc đẹp quốc tế lo sợ nàng hậu sẽ “hết đường” trở về quê nhà, thậm chí bị tẩy chay, không thể tiếp tục hoạt động showbiz.

Bị loại loại khỏi top 16, Đại diện Philippines đang bị chính khán giả quê nhà ném đá dữ dội, thậm chí “từ chối” đón tiếp trở về nước sau khi Miss Universe kết thúc - Ảnh 6
Dù kết quả không được như mong đợi nhưng Ngọc Châu đã khiến người hâm mộ tự hào vì những nỗ lực đáng nể. 

Chiến binh “nghìn máu” của Việt Nam - Ngọc Châu cũng đã outop 16 đầy đáng tiếc. Tuy nhiên Ngọc Châu vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà vì những nỗ lực đáng nể xuyên suốt cuộc thi.

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Từ khóa:   Miss Universe Celeste Cortesi Miss Universe Philippines

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