Bị cấm lộ nội y trên sóng, nữ streamer xứ Hàn có màn lách luật đi vào lịch sử, không ai dám tưởng tượng ra

Ở Hàn Quốc, chúng ta không khó để tìm được các nữ streamer ăn mặc hở hang trên AfreecaTV sẵn sàng nói chuyện theo phong cách dễ thương, nhảy khiêu gợi, khoe thân hở hang đến lố lăng... Và nhằm tránh việc các nữ streamer cố tình sử dụng các chiêu trò khoe thân phản cảm để thu hút người xem, một số nền tảng phát sóng cũng đã siết chặt và đưa ra các điều luật mang tính chất phòng ngừa. Nổi bật trong đó chính là quy định yêu cầu streamer không được phép cố tình phô diễn, để lộ nội y ra ngoài cho người xem thấy.

Để vừa có thể ăn mặc "kiệm vải", vừa không vi phạm quy định của nền tảng, cô nàng Dami đã khiến tất cả phải bất ngờ khi lên sóng với hành động "đối phó" mà không ai dám tưởng tượng ra.