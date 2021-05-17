Bị cấm lộ nội y trên sóng, nữ streamer xứ Hàn có màn lách luật đi vào lịch sử, không ai dám tưởng tượng ra

Với hành động lách luật "không được phép lộ nội y" siêu bá đạo, nữ streamer Hàn "gây bão" trên các diễn đàn xã hội.
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Ở Hàn Quốc, chúng ta không khó để tìm được các nữ streamer ăn mặc hở hang trên AfreecaTV sẵn sàng nói chuyện theo phong cách dễ thương, nhảy khiêu gợi, khoe thân hở hang đến lố lăng... Và nhằm tránh việc các nữ streamer cố tình sử dụng các chiêu trò khoe thân phản cảm để thu hút người xem, một số nền tảng phát sóng cũng đã siết chặt và đưa ra các điều luật mang tính chất phòng ngừa. Nổi bật trong đó chính là quy định yêu cầu streamer không được phép cố tình phô diễn, để lộ nội y ra ngoài cho người xem thấy.
Để vừa có thể ăn mặc "kiệm vải", vừa không vi phạm quy định của nền tảng, cô nàng Dami đã khiến tất cả phải bất ngờ khi lên sóng với hành động "đối phó" mà không ai dám tưởng tượng ra.
Nữ streamer "quái chiêu" này đã là một tên tuổi nổi tiếng với gương mặt như diễn viên và vòng một đẹp siêu chuẩn, nên việc cô nàng cố ý lách luật bằng cách không mặc nội y, nhảy nhót "lố lăng" đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý và khiến lượng người xem tăng vọt.
Hiện tại, cô nàng vẫn khá an toàn, "qua mặt" nền tảng livestream với hành động lách luật của mình. Tuy nhiên, những người đồng nghiệp khác của Dami cũng có thể sẽ theo gương cô nàng này.