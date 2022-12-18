Á hậu Thạch Thu Thảo bất ngờ lên tiếng xin lỗi sau khi bị tố "quỵt tiền" nhà thiết kế

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trả lời Tiền Phong, đại diện truyền thông của Thạch Thu Thảo cho biết không liên quan trực tiếp tới sự việc lần này nhưng người đẹp cảm thấy áy náy và có lỗi với nhà thiết kế.

Sau khi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông công khai "đòi nợ" vì chậm thanh toán tiền làm trang phục dân tộc tại Hoa hậu Trái đất 2022, Á hậu Thạch Thu Thảo đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó, người đẹp cho biết từ lúc trở về, cô không hề mang theo hành lý nào, trong số đó còn có đồ từ các NTK vì không đủ tiền chi trả cho hành lý quá ký. Dù Trương Ngọc Ánh đã cố gắng liên hệ giải quyết nhưng sân bay quốc tế lại không chấp nhận.

Thạch Thu Thảo cũng giải thích việc cô từ Philippines về nước sau cuộc thi Miss Earth mà không mang theo hành lý, trong đó có nhiều đồ của các nhà thiết kế vì không đủ tiền trả hành lý quá cân. Thời điểm đó, cô liên hệ Trương Ngọc Ánh để nhờ giải quyết nhưng sân bay quốc tế không chấp nhận thanh toán bằng mã số thẻ từ xa.

“Thạch Thu Thảo đã chính thức xin lỗi nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông về những thiếu sót và sự việc đáng tiếc vừa rồi. Ngay khi nhận được thông tin, cô đã thông báo tới cơ quan chủ quản để giải quyết dứt điểm”, người này cho hay.

Hiện tại, hành lý của Thạch Thu Thảo đã về tới Việt Nam nhưng bị mắc kẹt ở Hà Nội.

"Nếu mọi người đã xem video lúc Thảo trở về từ Philippines, khi Thảo bước ra từ trong sân bay mà không có hành lý nào mang theo, trong đó có nhiều đồ của các NTK. Mọi người có tin là em phải để toàn bộ hành lý tại Philippines vì em không đủ tiền để trả cho hành lý quá ký không? Hôm đó Thảo có liên hệ để nhờ chị Trương Ngọc Ánh giải quyết nhưng sân bay quốc tế không chấp nhận thanh toán bằng mã số thẻ từ xa nên em không còn cách nào khác. Nhân đây em cũng cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em những lúc khó khăn nhất.

Cô tiếp tục: “Có những việc ngoài sự kiểm soát của tôi và tôi cũng đã cố gắng. Trước những biến cố, Thảo đã tìm cách giải quyết chu toàn nhất. Kinh nghiệm sống non trẻ của Thảo cũng cần thêm thời gian để chín chắn hơn”.

Thạch Thu Thảo nhấn mạnh có những việc nằm ngoài sự kiểm soát và cô đã tìm cách giải quyết chu toàn nhất

Tiếp đến, cô cũng gửi lời xin lỗi đến NTK Ngô Mạnh Đông Đông: "Và nhân đây em cũng muốn gửi lời xin lỗi tới anh Ngô Mạnh Đông Đông ạ, em xin lỗi anh rất nhiều về những thiếu sót của em, cũng như những phiền lòng em gây ra cho anh. Khi nhận thông tin của anh, em đã thông báo ngay đến Công ty chủ quản để giải quyết ạ. Có những việc ngoài sự kiểm soát của em và em cũng đã cố gắng hết sức.

Trao đổi với Tiền Phong, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông cho biết đã được ê-kíp của Thạch Thu Thảo liên hệ để trao đổi về việc trả nợ vào ngày hôm qua (17/12). Tuy nhiên, hiện tại, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông chưa được phía công ty thanh toán. Anh khẳng định kiên nhẫn chờ đợi trong 2 ngày tới trước khi có động thái tiếp theo.

Trước đó, Ngô Mạnh Đông Đông cho biết anh cùng ê-kíp thiết kế trang phục truyền thống cho Thạch Thu Thảo trong thời gian cô thi Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất 2022. Tuy nhiên, đơn vị giữ bản quyền Miss Earth Vietnam và người đẹp Thạch Thu Thảo chưa trả tiền. Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội gây nhiều bàn tán.

Tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng đăng quang. Lương Thị Hoa Đan và Thạch Thu Thảo lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2. Thạch Thu Thảo được cử đi thi Miss Earth 2022 tại Philippines và dừng chân ở top 20.