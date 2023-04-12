Xem ngay 5 dấu hiệu phong thủy của căn bếp mang lại điềm xấu cho gia chủ, gia đình khó mà hòa thuận

Tủ lạnh là nơi cất giữ thức ăn. Theo phong thủy, đây cũng là vật có tác dụng tủ tài, thuộc Thủy. Vòi rửa trong nhà bếp cũng đại diện cho Thủy. Nếu để bếp nấu (thuộc Hỏa) đối diện với tủ lạnh hoặc vòi rửa thì Thủy - Hỏa xung khắc sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy của căn nhà.

Không nên đặt bếp nấu gần hoặc trên đường ống dẫn nước vì theo ngũ hành bếp là Hỏa luôn tương khắc với nước - Thủy. Nếu phạm phải cách cục Thủy - Hỏa tương khắc thì vận khí của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Bếp nấu cũng không nên đặt gần tủ lạnh vì như vậy dầu mỡ, hơi nóng từ việc nấu ăn sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh.

Bếp nấu và bồn rửa đặt quá gần nhau

Bếp đại diện cho của cải, tiền bạc, sự nghiệp của gia đình. Vì vậy, gia chủ cần phải bố trí căn bếp sao cho hợp lý, phù hợp phong thủy. Bếp nấu nên đặt ở vị trí có thể thấy cửa nhưng tránh để đối diện với cửa ra vào.

Bếp nấu tượng trưng cho lửa, bồn rửa tượng trưng cho nước. Do đó, đặt bồn rửa và bếp nấu gần nhau sẽ dễ gây ra xung khắc, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong gia đình.

Theo phong thủy, bếp nấu và bồn rửa nên đặt cách nhau ít nhất 60cm. Ngoài ra, gia chủ cũng không nên đặt bồn rửa, tử lạnh và bếp nấu quá gần nhau. Chúng sẽ gây ra xung khắc giữa hai yếu tố nước và lửa, không tốt cho sức khỏe và sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Không cất trữ đồ vật sắc nhọn đúng vị trí

Những đồ vật sắc nhọn như dao, kéo… cần được cất trữ cẩn thận bởi nó được xem là yếu tố ngăn cản các nguồn năng lượng tích cực. Bởi vậy, thiết kế một ngăn riêng cho các món đồ này là việc hết sức cần thiết.

Màu sơn bếp không hợp phong thủy

Nhiều người thích màu sắc trang trí bếp phải độc đáo, rực rỡ mà không chú ý đến yếu tố phong thủy.

Trong phong thủy, mỗi màu sắc đều mang ý nghĩa khác nhau. Sử dụng không đúng màu có thể gây ra họa tương khắc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến sự nghiệp sa sút.

Đối với nhà bếp, những gam màu phù hợp là trắng, nâu, giúp ích cho sức khỏe, mang lại cảm giác hài hòa về thị giác.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính đối diện với cửa bếp

Cửa chính là nơi đón "tài khí" và những nguồn năng lượng tốt vào nhà, trong khi đó, cửa bếp được cho là "tài khố". Bởi vậy, nếu thiết kế cửa chính đối diện với cửa bếp thì bạn sẽ khiến cho tài lộc bị thất thoát và không thể tích tụ ở trong nhà. Để hoá giải điều này, hãy bố trí sao cho cửa chính và cửa bếp lệch nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm