Tự trồng rau sạch ở nhà cực đơn giản với 6 loại cây siêu dễ chăm sóc lại còn "lớn nhanh như thổi"

Nhà đẹp 30/09/2022 15:19

Gợi ý cho bạn 6 loại cây dễ chăm sóc, có thể tự trồng ở nhà vừa nhanh thu hoạch lại còn siêu 'tốt tươi'.

 

 

Rau xà lách

Xà lách là loại rau dễ trồng nên rất thích hợp cho những ai mới tập tành trồng rau. Hơn nữa, loại rau này rất tốt cho sức khỏe và có mùi vị thơm ngon. Chúng chỉ cần được tắm nắng khoảng 5 tiếng mỗi ngày nên đây là loại cây rất thích hợp trồng vào mùa thu đông.

Xà lách có rễ nông và là một lựa chọn tuyệt vời cho các thùng xốp, tuy nhiên, xà lách sẽ cần một số biện pháp bảo vệ chống lại sương giá. Nếu chị em trồng rau xà lách trong chậu mùa thu, sẽ rất dễ di chuyển nó trong nhà để bảo vệ nó khỏi sương giá. Trồng theo cách này, chị em có thể có rau xà lách tươi tốt vào mùa đông.

Tự trồng rau sạch ở nhà cực đơn giản với 6 loại cây siêu dễ chăm sóc lại còn 'lớn nhanh như thổi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà

Bạn chỉ cần một vài cây húng bạc hà già có rễ mọc, sau đó cắm xuống đất. Lưu ý cần có khoảng cách nhất định giữa các cây. Húng bạc hà là loại cây dễ chùm cực dễ phát triển, thậm chí nó có thể lan ra lấn át những loại cây khác.

Loại rau thơm này phát triển mạnh trong bóng râm nhưng bạn vần cần cung cấp lượng nắng nhất định trong ngày cho cây sinh trưởng tốt.

Cà chua

Với đầy đủ ánh sáng, nước và sự kiên trì, bạn sẽ được đền đáp bằng một cây cà chua cao vừa đủ cùng những quả cà sạch và mọng nước. Tuy nhiên những cây cà chua này phải mất một thời gian dài để phát triển, vì vậy, bạn bắt buộc phải có sự kiên trì lớn.

Cà chua là loại cây dễ trồng bởi nó có thể phát triển được ở bất cứ nơi nào. Thật không khó để có được những cây cà chua sạch sai trĩu quả vừa để ăn vừa làm đẹp cho không gian của ngôi nhà của mình phải không nào.

Đậu đũa

Dễ trồng, có màu sắc bắt mắt như xanh, vàng hay tím, đặc biệt chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, những cây đậu đũa tự trồng tại nhà sẽ khiến cho bạn vô cùng "hả hê" bởi năng suất cao lúc thu hoạch.

Đậu đũa ưa đất tơi xốp, thoát nước, dễ trồng, ít sâu bệnh mà sai quả. Vì thế đây cũng là một loại rau bạn có thể tự trồng trong khuôn viên nhỏ hẹp của vườn nhà. Chỉ cần chuẩn bị một diện tích đất nhỏ hoặc tận dụng ban công, tầng thượng là bạn đã có một giàn đậu cô ve hứa hẹn cho "vụ mùa" bội thu.

Hành tây, hành hoa

Loại cây này không cần người trồng cần kỹ năng gì đặc biệt. Bạn chỉ cần ngâm củ ở cốc nước trong bóng râm vài ngày để nảy rễ. Sau đó gieo trồng xuống đất, cung cấp đủ nắng và ẩm thì lá sẽ bắt đầu vươn lên.

Tự trồng rau sạch ở nhà cực đơn giản với 6 loại cây siêu dễ chăm sóc lại còn 'lớn nhanh như thổi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột

Chỉ một vài cây dưa chuột cũng dễ dàng cho ra số lượng quả đủ cho một gia đình 4 người, hay thậm chí hơn thế. Dễ trồng và sống bền, dưa chuột phát triển nhất vào mùa hè. Giống dưa chuột bụi rậm có thể trồng trong khu vườn nhỏ hoặc thùng hộp.

Dưa chuột là loại rau quả mà người trồng phun nhiều thuốc kích thích và thuốc trừ sâu nhất. Muốn có được những quả dưa an toàn, bạn nên tự mình trồng dưa chuột tại nhà. Dưa chuột có thể trồng được quanh năm và cho năng suất cao.

Tự trồng rau sạch ở nhà cực đơn giản với 6 loại cây siêu dễ chăm sóc lại còn 'lớn nhanh như thổi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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