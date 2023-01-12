Từ nay tới Tết, gia chủ cứ đều đặn tưới thứ này vào gốc mai, hoa tranh nhau nở ai cũng xin hỏi bí quyết

Nhà đẹp 12/01/2023 12:27

Bên cạnh hoa đào, nhiều gia đình thích trưng hoa mai trong nhà dịp Tết Nguyên đán. Nếu muốn hoa mai nở vàng đúng dịp bạn đừng bỏ qua mẹo này.

Những người trồng mai lâu năm cho biết có rất nhiều yếu tố quyết định đến thời gian nở của hoa. Để hoa nở đều đẹp, thường nhà vườn sẽ tiến hành lặt lá mai trước từ 20 – 30 ngày. Bên cạnh đó, người ta cũng lựa chọn thêm các loại phân bón phù hợp và tưới nước ấm để kích thích hoa nở đúng thời điểm, cánh hoa to đều, đẹp. Dưới đây là 4 cách để bạn tham khảo.

Tưới nước ấm cho mai

Có một cách phổ biến mà nhiều người áp dụng khi chơi hoa mai, hoa đào dịp Tết là tưới nước ấm. Bạn pha nước theo tỉ lệ 2 nước sôi, 3 nước lạnh rồi cho vào bình phun vào từng tán cây. Nhiệt độ của nước sẽ kích thích nụ mai bung vỏ trấu và nở đúng dịp Tết. Nếu có thể bạn nên phun nước ấm khi trời nắng.

Những nơi thời tiết lạnh như vùng núi cao nên tưới nước ấm vào gốc cây. Bạn không nên tưới quá nhiều nước dễ khiến cây ngập úng.

Bạn cũng có thể ủ ấm cho hoa mai bằng cách thắp bóng đèn dây tóc ở khu vực trồng mai từ 7-8 giờ tối mỗi ngày cho tới sáng. Nhiệt độ của bóng đèn sẽ giúp mai nở đều, đẹp và đúng dịp Tết.

Từ nay tới Tết, gia chủ cứ đều đặn tưới thứ này vào gốc mai, hoa tranh nhau nở ai cũng xin hỏi bí quyết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lặt lá mai

Để hoa mai bung nụ đúng dịp thì lặt lá mai là thao tác không thể thiếu. Thường người ta sẽ tiến hành lặt hết lá cây mai trong 1 lần.

Thời gian lặt lá mai bắt đầu từ ngày 14-15 tháng 12 âm lịch. Tùy vào từng vùng với đặc trưng khí hậu khác nhau mà thời điểm vặt lá có sự chênh lệch. Ở những vùng khí hậu nắng nóng thì thời gian lặt lá có thể lùi lại từ 19-20 tháng 12 âm lịch

Ở vùng mưa, khí hậu se lạnh thì thường lặt lá sớm hơn từ 1-10 tháng 12 âm lịch. Lý do là trời lạnh, hoa mai nở chậm hơn bình thường, thời gian lặt lá cũng cần sớm hơn để kích cho nụ hoa nở bung đúng dịp.

Ngoài ra, bạn có thể quan sát sự phát triển của nụ hoa để lựa chọn thời điểm lặt lá phù hợp:

- Nụ hoa có hình dáng tròn như quả trứng thêm 2-3 vỏ trấu ở bên ngoài thì có thể tuốt lá trước Tết khoảng 14 ngày.

- Nụ hoa có hình thoi, nhọn, có từ 3-4 vỏ trấu thì nên tuốt lá càng sớm càng tốt, tối thiểu 15 ngày trước Tết.

Thúc phân

Tuốt lá xong bạn nên cắt nước hoa mai khoảng 1 ngày sau đó sử dụng phân NPK để bón thúc. Cách bón như sau:

- Hòa tan hỗn hợp rồi tưới cho mai, cách 5 ngày tưới 1 lần.

- Khoảng ngày 23 tháng 12 âm lịch là nụ hoa mai sẽ bung trấu và nở đúng dịp Tết. Lúc này, bạn sử dụng phân NPK 6 – 30 – 30 để tưới cho mai sẽ giúp nụ hoa to và đẹp hơn.

Từ nay tới Tết, gia chủ cứ đều đặn tưới thứ này vào gốc mai, hoa tranh nhau nở ai cũng xin hỏi bí quyết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt chậu mai

Để đảm bảo mai nở đúng dịp Tết bạn nên đặt chậu mai ở vị trí phù hợp:

- Cây mai nở sớm thì bạn cần đặt cây ở những nơi râm mát, tránh ánh nắng mặt trời. Có thể để ở vườn có bóng cây to, dưới mái hiên hoặc nhà lưới.

- Tránh để mai ở vị trí gần quạt, điều hòa vì như thế cây mai sẽ dễ bị héo, khô và không thể nở hoa.

- Nếu cắm cành hoa mai thì có thể thêm vào đây 1-2 viên aspirin. Loại thuốc này sẽ giúp cho mai lâu tàn hơn.

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