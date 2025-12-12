Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026

Nhà đẹp 12/12/2025 09:04

Tủ bếp inox 304 khung kính ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ giá cả cạnh tranh. Thêm vào đó, mỗi sản phẩm này còn được đánh giá cao về độ bền đẹp, rất phù hợp cho không gian bếp. Vậy, giá tủ bếp inox thường là bao nhiêu? Và nên mua ở đâu để đảm bảo chất lượng?

Bảng giá tủ bếp inox mới nhất 2026

Dưới đây là bảng giá mới nhất năm 2026 cho ba loại tủ bếp inox cánh kính phổ biến: cánh composite, cánh Acrylic và cánh gỗ tự nhiên. Lưu ý, giá có thể biến động tùy theo vật liệu, kiểu dáng và đơn vị thi công.

Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 1

Tủ bếp inox cánh kính Composite

Tủ bếp inox cánh composite là loại tủ có khung và thùng tủ làm từ inox chống gỉ cao cấp. Cánh tủ được làm bằng kính cường lực, tạo nên một thiết kế vừa hiện đại, sang trọng, vừa bền bỉ, tinh tế.

 Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 2

Tủ bếp inox cánh Acrylic

Tủ bếp inox cánh Acrylic là loại tủ có khung làm từ inox (thường là inox 304 cao cấp) và cánh tủ làm từ nhựa Acrylic bóng gương. Đây là vật liệu hiện đại với bề mặt siêu bóng, mịn, phẳng, mang đến vẻ sang trọng và đẳng cấp cho bếp.

Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 3

Tủ bếp inox cánh gỗ tự nhiên

Tủ bếp inox cánh gỗ tự nhiên kết hợp khung, thùng tủ làm từ inox (thường là inox 304 cao cấp, không gỉ) với cánh tủ làm từ gỗ tự nhiên như gỗ sồi, xoan đào, óc chó, căm xe,... Sự kết hợp này mang lại độ bền cao và vẻ đẹp truyền thống, ấm cúng, phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 4 

Lưu ý:

  • Giá trên chưa bao gồm mặt bàn bếp, phụ kiện và thiết bị đi kèm.

  • Đơn giá có thể thay đổi tùy theo kích thước, kiểu dáng và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

  • Để nhận báo giá chính xác và phù hợp với không gian bếp của bạn, vui lòng liên hệ hotline của Kim Sinh: 282.777.

Bảng giá tủ inox mới nhất 2026

Trong quá trình tìm mua tủ inox hoặc bất kỳ sản phẩm nào, giá cả phải chăng là yếu tố quan trọng nhất. Để đạt được điều này, bạn cần tìm đến các công ty sản xuất và gia công inox trực tiếp như Kim Sinh, liên hệ hotline: 096 928 27 77.

 Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 5

Quy trình thiết kế, thi công tủ bếp inox của Kim Sinh

Quy trình thiết kế và thi công tủ bếp inox tại Kim Sinh được xây dựng chuyên nghiệp, rõ ràng, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng, bao gồm các bước sau:

Tiếp nhận yêu cầu và khảo sát hiện trạng

  • Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về diện tích, nhu cầu sử dụng, sở thích phong cách và ngân sách dự kiến.

  • Cử kỹ thuật viên đến khảo sát thực tế, đo đạc không gian bếp, kiểm tra đường điện, nước và đưa ra tư vấn ban đầu.

Thiết kế 3D và tư vấn giải pháp

  • Lên bản vẽ thiết kế 2D & 3D, lựa chọn chất liệu inox (Inox 304, 201…) và phối hợp các vật liệu khác (mặt đá, kính, gỗ… nếu có).

  • Gửi khách hàng phối cảnh 3D minh họa không gian bếp thực tế, để khách hàng điều chỉnh phương án theo sở thích.

  • Tư vấn phong thủy, công năng và cách bố trí hợp lý theo thói quen nấu nướng của từng gia đình.

Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 6

Báo giá và ký hợp đồng

  • Gửi bảng báo giá chi tiết theo từng hạng mục: vật liệu, phụ kiện, thiết bị đi kèm.

  • Sau khi thống nhất phương án, hai bên ký hợp đồng thi công, bao gồm tiến độ, điều khoản thanh toán và chính sách bảo hành.

Gia công tại xưởng Kim Sinh

  • Tủ bếp inox được sản xuất tại xưởng riêng của Kim Sinh, đảm bảo quy trình khép kín và kiểm soát chất lượng.

  • Sử dụng máy cắt laser CNC, máy chấn gấp inox hiện đại để tạo hình chính xác và tinh xảo.

  • Lắp ghép, đánh bóng, kiểm tra kỹ thuật trước khi xuất xưởng.

Lắp đặt tại công trình

  • Vận chuyển tủ inox đến công trình đúng hẹn.

  • Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tiến hành lắp đặt, đảm bảo độ chắc chắn, thẩm mỹ và đúng thiết kế.

  • Lắp đặt mặt bàn đá, kính ốp bếp, hệ thống đèn LED (nếu có), phụ kiện và thiết bị đi kèm.

Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 7

Nghiệm thu - Bàn giao - Bảo hành

  • Kiểm tra tổng thể: kết cấu, cánh tủ, bản lề, ray trượt, mặt bàn và hệ thống điện nước (nếu có).

  • Bàn giao và ký biên bản nghiệm thu với khách hàng.

  • Chế độ bảo hành từ 3 đến 5 năm, hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế linh kiện khi cần.

Nếu quý khách hàng cần tư vấn và thi công tủ bếp inox, xin vui lòng liên hệ hotline của Kim Sinh: 0969.282.777.

Kim Sinh - Đơn vị gia công tủ bếp Inox từ A Đến Z với giá rẻ nhất thị trường

Giới thiệu về Kim Sinh

Kim Sinh là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực gia công tủ bếp inox tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm tủ bếp inox chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Cam kết mang đến sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất.

Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư, thiết kế và thợ gia công tay nghề cao, tư vấn và thiết kế các mẫu tủ bếp inox phù hợp với từng không gian. Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Kim Sinh còn đặc biệt quan tâm đến dịch vụ khách hàng, đảm bảo mọi yêu cầu được đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả.

Tủ bếp inox 304 cánh kính Kim Sinh - cập nhật bảng giá mới nhất 2026 - Ảnh 8

Giá cả cạnh tranh tại Kim Sinh

Giá cả cạnh tranh là một trong những điểm mạnh của Kim Sinh. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm tủ bếp inox chất lượng cao với mức giá rẻ nhất thị trường.

Chúng tôi áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng. Kim Sinh cũng thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm hơn khi mua sắm.

Khách hàng có thể yên tâm lựa chọn Kim Sinh, bởi chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn tận tình, giúp bạn tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho không gian bếp của mình. Liên hệ ngay hotline: 096 928 27 77.

Tủ bếp inox 304

