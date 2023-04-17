Treo gương ở vị trí này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vợ chồng lục đục triền miên khó mà giàu lên nổi

Quy tắc đầu tiên theo phong thuỷ là không đặt gương đối diện cửa chính. Bởi cửa chính là nơi thu hút tài lộc vào nhà, khi bạn đặt gương ở đây sẽ khiến thần tài vội vàng quay gót khiến gia chủ khó lòng làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, khi bạn đặt gương ở cửa chính sẽ dễ khiến dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài khiến cho bạn là người kinh doanh buôn bán dễ bị hao tài tán lộc. Khi bạn đặt gương ở vị trí này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nó dẫn đến việc dễ xung đột, cãi vã dễ ly tán.



Ảnh minh họa: Internet

Tránh treo gương tại bếp

Trong tổng thể ngôi nhà, phòng bếp có một vai trò rất quan trọng và cũng là nơi cần kiêng kỵ nhiều thứ nhất. Bếp cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ, vì vậy, việc bố trí nội thất, đồ trang trí, đặc biệt là treo gương trong phòng bếp cần được cần nhắc kỹ càng.

Gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của Thủy (nước), trong khi bếp lại luôn có Hỏa khí (lửa). Thủy - Hỏa tương xung, do đó, không phải cách cục lý tưởng khi treo gương tại không gian này. Khi treo gương tại đây, không loại trừ khả năng phát sinh hỏa hoạn hay các sơ xảy khác không hay.

Ngoài ra, với hiệu ứng phản xạ của gương, trong nhà bếp có thể xuất hiện hai bếp nấu, cũng có ý trong nhà có hai nữ chủ.

Không đặt gương đối diện gường ngủ

Đây có lẽ là sai lầm mà ít ai mắc phải bởi hầu như ai cũng biết gương được coi là vật khiến chúng ta bị phân tán năng lượng, chúng ta cũng được khuyên rằng không nên soi gương nhiều và đặc biệt tránh đặt gương ở đối diện giường ngủ. Bởi vị trí này sẽ đối mặt trực tiếp với chúng ta khi thức dậy. Đặt gương tại vị trí này khiến giấc ngủ của bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, mơ màng. Khi ngủ dậy thấy bóng mình trong gương còn dễ khiến ta bị giật mình hoặc sinh ra ảo giác.

Không chỉ vậy, vị trí đặt gương này còn dễ khiến bạn gặp ác mộng, mộng mị kéo dài khó dứt khiến cơ thể mệt mỏi, bất an, thần kinh và sức khỏe đều bị tổn hại.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương đối diện với bàn học

Đối với một số học sinh mà nói, nếu đặt một tấm gương đối diện với góc học tập, nó sẽ làm cho học sinh bị phân tâm trong học tập, họ sẽ soi ngắm hình ảnh của mình nhiều hơn và khả năng tư duy suy nghĩ sẽ ít đi, một thời gian dài sẽ dẫn đến kết quả học tập kém.

Căn cứ theo Khoa Học phong thủy, Gương soi (kính tráng thủy) có vai trò rất quan trọng trong nhà. Nó có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, kinh tế cũng như sự may mắn của chủ nhân.

Gương đối diện trên bàn làm việc

Việc đặt gương trên bàn làm việc có thể hình thành nên luồng Quang sát (sinh ra Sát khí) gây các tác động tiêu cực cho chủ nhân. Về lâu dài, dễ khiến đầu váng mắt hoa, thậm chí vướng những bệnh khó lý giải hay không rõ nguồn cơn.

Mặt khác, khi đặt gương đối diện trên bàn làm việc, hình ảnh phản chiếu trong gương dễ khiến cho người ngồi đó bị phân tâm, hiệu quả với học tập hay công việc ít nhiều bị suy giảm do sự tập trung bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương ở chân cầu thang tiền sảnh

Để tạo chiều sâu cho không gian nhà không được rộng rãi, nhiều gia đình thường chọn cách đặt một chiếc gương lớn ở hành lang, tiền sảnh, chân cầu thang để nhìn căn nhà có vẻ lớn hơn. Tuy nhiên, đây lại vi phạm vào các điều kỵ của phong thủy, bởi vị trí này dễ khiến các năng lượng tích cực của gia đình bị phân tán, tiêu hao, từ đó ảnh hưởng không tốt tới đường công danh, tài lộc của cả nhà.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.