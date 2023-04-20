Tranh phong thủy và những đại kỵ khi treo trong nhà - gia chủ nào cũng nên biết để tránh gặp điềm dữ!

Có nhiều người thích treo tranh phong thủy để làm tăng vẻ đẹp cho không gian ngôi nhà hoặc có ý nghĩa phong thủy.

Ngược lại, những bức tranh có màu sắc quá lòe loẹt sẽ khiến người xem cảm giác mệt mỏi khi nhìn vào, thậm chí sẽ hút hết vượng khí và năng lượng tích cực trong nhà.

Dân gian quan niệm, những bức tranh treo tường tăm tối, màu sắc u uất sẽ mang lại cảm giác tẻ nhạt, buồn bã, thiếu sức sống và là biểu trưng cho những điều xui rủi, kém may mắn trong phong thủy.

Đại kỵ treo tranh con giáp trùng tuổi gia chủ

Phần lớn các gia đình thường thích con gì mua con đó, hoặc mình cầm tinh con gì thì mua hình con đó. Tuy nhiên, đối với những người cầm tinh con rồng, gà, ngựa, lợn (Thìn, Dậu, Ngọ, Hợi) là không nên vì tranh trang trí 12 con giáp nên cùng với con giáp của cá nhân cấu thành tương hợp, vì tranh tạo thành tương xung, tương hình, tương hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh Rồng: đầu rồng không được hướng vào phòng ngủ

Trong treo tranh phong thuỷ, Rồng được xem là vật tổ linh thiêng trong suy nghĩ của rất nhiều người, đặc biệt là người Á Đông. Rồng cũng là biểu tượng của sự thịnh vượng, sung túc. Khi treo tranh phong thủy trang trí có hình rồng, cần chú ý để phần đầu rồng hướng vào bên trong nhà chứ không hướng ra ngoài với ý nghĩa vái chào tổ tiên. Nếu để phần đầu rồng hướng ra phía ngoài thì có nghĩa là long tâm chạy hết ra ngoài. Tuy nhiên cần tuyệt đối tránh để phần đầu của rồng không hướng về phía phòng ngủ.

Tốt nhất là nên treo tranh trang trí có hình rồng ở phía trên của những nơi có nước trong nhà. Có thể là ở phía trên bể cá cảnh, bên trên chỗ đặt bình nước khoáng hoặc bên trên chỗ đặt bình nước tưới cây, trên bức tường ở ngoài gian phòng. Nếu treo tranh ở những vị trí này tức là rồng gặp nước, tất sẽ sinh và vô cùng thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Không treo tranh hổ trong phòng khách

Trong phòng khách không được treo tranh hổ, dễ gặp phải đại họa sát thân. Đặc biệt là khi đầu hổ theo hướng vào trong nhà lại càng không may mắn. Tranh hổ tương đối thích hợp với những người sinh vào mùa thu, không thích hợp với những người cầm tinh con khỉ và rắn.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.