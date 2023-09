Top 6 loại cây cảnh tượng trưng cho sự thịnh vượng, góp phần tăng vận may cho gia chủ

Dáng lá như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện cho sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn.

Loại cây này có thể sử dụng để điều trị chứng mất ngủ, lo lắng. Hoa oải hương làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp và giảm căng thẳng. Theo kết quả nghiên cứu, ngửi mùi cây oải hương giúp con người an thần và ngủ sâu giấc. Về mặt phong thủy, cây oải hương giúp tăng nguồn năng lượng mới, thu hút vượng khí.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì (còn gọi là cây ngũ gia bì chân chim) là cây cảnh ngụ ý may mắn, phú quý từ tứ phương, mang ý nghĩa rất tốt.

Cây cảnh này còn cực kỳ dễ trồng, dễ nuôi sống. Bạn chỉ cần chặt một cành, cắm vào đất là cây có thể tồn tại và phát triển thành cây lớn.

Cây ngũ gia bì cổ thụ đặt trong nhà có nhiều lá xanh, có tác dụng thanh lọc không khí. Cây này cũng dễ trồng và chăm sóc. Bạn chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng vừa và thông gió tốt.

Chú ý khi đất ráo nước thì kịp thời tưới để cây phát triển tốt nhất.

Cây lan chi

Loại cây cảnh này cũng được nhiều người lựa chọn và dùng trong trang trí nhà ở. Cây lan chi không chỉ có khả năng hấp thụ những chất gây độc hại, làm sạch không khí. Chính vì lý do này, nhiều người tin rằng trồng cây lan chi trong nhà sẽ giúp bảo vệ con người khỏi nguy hiểm và tăng vận may. Lá của cây lan chi mọc tỏa ra xung quanh thể hiện ý chí vươn cao, vươn xa của gia chủ.

Cây Nhất mạt hương

Trong phong thủy, cây nhất mạt hương mang đến cho gia chủ tài lộc, may mắn, tiền tài danh vọng. Bên cạnh đó, nó còn tránh làm mất đi tiền bạc, giúp nắm bắt được thời cơ, vận may đến kịp thời (nhất là người tuổi Hợi). Do đó, bạn nên trồng một chậu nhất mạt ương mini trong phòng ngủ.

Cây nhất mạt hương với mùi thơm dịu nhẹ có khả năng xua đuổi muỗi, giúp không gian phòng ngủ trong lành mà thơm ngát. Cây chịu bóng và chịu hạn khá tốt, sức sống mạnh mẽ nên không cần chăm sóc nhiều.

Cây hồng môn

Cây hồng môn mang ý nghĩa may mắn, là loại cây nở hoa vào các mùa, thích hợp nhất để chúng ta nuôi trồng tại nhà.

Đây là cây cảnh không cần quá nhiều ánh sáng, chỉ cần ánh sáng tán xạ vừa phải là được. Nếu để cây dưới ánh sáng mạnh, lá sẽ úa vàng.

Khi trồng cây hồng môn không cần dùng chậu hoa quá to, chỉ cần những chậu hoa vừa, nông là được. Lúc chăm sóc, chỉ cần thấy đất khô thì tưới nước, không để cây dưới ánh sáng mạnh, để cây dưới chỗ thông gió tốt.

Cây hồng môn có thể đặt ở bất cứ nơi nào trong nhà, nó có thể tiếp tục mọc lá và nở hoa, mỗi chiếc lá mọc ra là có 1 bông hoa, trông rất đẹp.

