Tổ tiên nhắc nhở có những món đồ này dù cũ mèm, sử dụng chán chường cũng không nên vứt đi kẻo hao tài

Có nhiều người cho rằng, sau khi chia tay, ly hôn,… thì không nên giữ lại bức ảnh chụp chung mà nên vứt bỏ hoặc đem đốt. Đối với những bức ảnh thẻ đã cũ, ảnh hỏng, nhiều người cũng đem bỏ thùng rác hoặc cho vào bếp đốt sạch.

Thế nhưng phong thủy quan niệm, mỗi bức ảnh chính là một phần hồn phách. Nếu đốt bỏ sẽ khiến tâm trí rối loạn, sa sút tinh thần, gặp nhiều việc trái ý,… Cách tốt nhất là bạn không nên đốt hay vứt ảnh mà hãy cất chúng ở một nơi kín đáo.

Theo quan niệm phong thủy, đốt quần áo là đốt cho người đã khuất. Nếu trong nhà không có tang ma thì việc đốt quần áo của người còn sống sẽ khiến các thành viên gặp chuyện xui xẻo, bệnh tật và thậm chí là những tai họa khó lường.

Bên cạnh đó, khi dọn dẹp nhà cửa cũng không nên vứt bỏ quần áo cũ. Bạn có thể để gọn lại rồi đem quyên góp, tặng cho người khó khăn. Quan niệm dân gian cho rằng những đồ vật gắn liền với bản thân không nên vứt bỏ kẻo mang tội.

Ảnh minh họa: Internet

Két sắt đựng tiền

Két sắt là nơi bạn cất giữ tiền, vàng hoặc giấy tờ quan trọng của gia đình. Nó cũng được coi là một đồ vật phong thủy tượng trưng cho tài lộc của mỗi gia đình.

Khi bạn dùng két sắt lâu ngày nếu két sắt bị hư hỏng bạn không nên vứt đi mà nên tìm cách khắc phục, sửa chữa nó. Nếu như két sắt của nhà bạn không thể sửa chữa được bạn cũng đừng vứt đi mà hãy liên hệ lại với nhà sản xuất, nơi bạn đã mua két sắt đổi lấy cái mới và bù thêm tiền chênh lệch.

Nếu bạn vứt két sắt đi, sẽ khiến cho tiền bạc, tài lộc của gia đình suy kiệt hao mòn. Theo phong thủy việc vứt bỏ két sắt chẳng khác nào vứt bỏ đi tiền bạc, điều may mắn của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ cũ

Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi linh thiêng tượng trưng cho những người đã khuất. Nếu như bạn chuyển nhà hoặc vì một lý do nào đó bạn không thể dùng bàn thờ trong nhà mình thì cũng đừng vứt chúng đi hoặc cho tặng kẻo tài lộc rủ nhau đi mất. Cách tốt nhất là bạn nên kiếm một con sông mát mẻ nào đó để cho chúng về với thiên nhiên. Trong phong thủy người xưa quan niệm tro trong bát hương nên thả về ra sông thể hiện cho sự phóng sinh, an lành.

Ảnh minh họa: Internet

Tượng Thần tài

Vào ngày khai trương của bạn bè, nhiều người thường tặng tượng Thần tài với mong muốn họ sẽ phát lộc, tiền bạc vào như nước. Tuy nhiên, theo phong thủy điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất hết lộc trong nhà mình.\à chỉ có thể giữ trong nhà mình. Đối với người nhận cũng cần lưu ý, tượng Thần tài người khác đã dùng rồi cũng không mang lại may mắn như mong đợi.

Đồ cổ, đồ đá không rõ nguồn gốc

Chắc hẳn hồi còn bé ai cũng thắc mắc trong nhà mình lúc nào cũng có mấy cái ấm tích hay chiếc bát cũ với những hoa văn kỳ lạ trong nhà mà không ai bỏ đi. Vì những món đồ cổ hay đồ đá không rõ nguồn gốc có trong nhà thì đó chính là vật may mắn cho ngôi nhà của bạn.

Bạn đừng bao giờ đem vứt bỏ nó kẻo vận xui tìm đen. Bạn cũng đừng bao giờ mang những vật này sang nhà người khác, cho, biếu tặng. Điều này sẽ khiến những thứ may mắn trong nhà bạn đi hết. Người nhận cũng sẽ mang về những xui xẻo, rủi ro cho chính gia đình mình.