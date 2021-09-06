Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC

Nhà đẹp 06/09/2021 13:07

Kenkodo là thương hiệu nổi bật đến từ Singapore với những sản phẩm công nghệ vì sức khỏe người dùng, hứa hẹn sẽ tạo nên xu hướng cho thị trường thiết bị thông minh tại Việt Nam.

Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC

Kenkodo là thương hiệu nổi bật đến từ Singapore với những sản phẩm công nghệ vì sức khỏe người dùng, hứa hẹn sẽ tạo nên xu hướng cho thị trường thiết bị thông minh tại Việt Nam.

Kenkodo - Thương hiệu nổi tiếng về chất lượng tại Singapore

Thêm một sự lựa chọn uy tín cho người dùng với những sản phẩm thiết bị hiện đại cho nhà ở đến từ Kenkodo - thương hiệu đến từ Singapore với giá thành tốt, chất lượng cao và được nhiều người tin dùng.

Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC - Ảnh 1

Singapore là quốc gia có nền y học tiên tiến trên thế giới

Quốc đảo Singapore nổi tiếng là một trong những quốc gia có ngành y học phát triển thịnh vượng, cùng những tiêu chí kiểm định hàng hóa vô cùng khắt khe. Điều này phần nào góp phần kiến tạo những sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe và phục vụ đời sống.

Hầu hết, những mặt hàng đến từ Singapore luôn được các nước trên thế giới yêu thích và tin dùng, trong đó có cả Việt Nam.

Chứng nhận CE cấp phép lưu hành toàn Châu Âu

Mỗi sản phẩm của Kenkodo được nghiên cứu trong thời gian dài bởi các chuyên gia và nhà kỹ thuật với chuyên môn cao. Cùng với đó là những tiêu chí nghiêm ngặt trong quy trình, luôn ứng dụng công nghệ mới một cách linh hoạt để cho ra đời các sản phẩm hữu ích cho người dân. Trong đó, không thể không kể đến đèn khử khuẩn UVC có khả năng tiêu diệt virus Corona, đèn học thông minh, máy lọc không khí…

Kenkodo tự hào nhận được giấy phép CE đến từ Ý, cho phép các sản phẩm của thương hiệu này được lưu hành tại tất cả các quốc gia Châu Âu.

Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC - Ảnh 2

Tất cả sản phẩm của Kenkodo đều có chứng nhận CE

Đột phá với đèn khử khuẩn UVC diệt 99,9% vi khuẩn

Tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, chúng ta luôn trong tình trạng bị đe dọa bị virus Corona tấn công bất cứ lúc nào. Đặc biệt đối với những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Hiểu được những vấn đề này, thương hiệu Kenkodo tiên phong với đội ngũ chuyên gia và những kỹ sư trong ngành đã bắt tay vào nghiên cứu, cho ra đời loại đèn khử khuẩn UVC. Loại đèn có khả năng diệt virus lên đến 99,9% bằng tia cực tím UVC, trong đó có cả virus Corona.

Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC - Ảnh 3

Đèn khử khuẩn tia UVC đến từ thương hiệu Kenkodo

Đại diện Signify cho biết: Khử trùng không khí bằng đèn UV-C tia cực tím này có thể góp phần hỗ trợ phòng chống Covid-19 tích cực. Nhận định này cũng được Đại học Boston (Mỹ) chứng nhận và công bố trên thị trường. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho người dân khi có thể chủ động phòng chống virus Covid, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, nhất là những gia đình có trẻ em và người lớn tuổi.

Sở hữu ngoại hình nhỏ gọn và sang trọng, đèn khử khuẩn Kenkodo thích hợp cho cả không gian nhà rộng lớn. Cùng với đó là khả năng điều khiển từ xa với nhiều chế độ thông minh cho bạn thao tác dễ dàng khi loại bỏ vi khuẩn trong phòng.

Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC - Ảnh 4

Cơ chế hoạt động của đèn khử trùng UVC

Đèn khử khuẩn UVC được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về chất lượng và khả năng diệt trừ virus hiệu quả.

>>>Các sản phẩm đèn UVC Kenkodo: https://kenkodo.vn/den-uvc-diet-khuan/

Hướng đến sứ mệnh cải thiện sức khỏe và cuộc sống con người

Cùng với sản phẩm đèn khử khuẩn UVC, thương hiệu Kenkodo cho ra mắt thêm các dòng sản phẩm đèn học thông minh máy lọc không khí. Với mục tiêu giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn, giảm thiểu và phòng ngừa bệnh tật, Kenkodo hứa hẹn sẽ không ngừng đổi mới và ra mắt các sản phẩm chất lượng

So với những sản phẩm cùng phân khúc, thương hiệu Kenkodo được nhận định là có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường nhờ vào giá thành thấp đi cùng chất lượng vượt trội được nhiều người đánh giá cao. Kenkodo hứa hẹn sẽ giành được nhiều sự quan tâm của mọi người, tạo ra xu hướng sống xanh và sạch cho người Việt.

Hy vọng những giải pháp đến từ thương hiệu Kenkodo sẽ mang đến môi trường sống an toàn và khỏe mạnh cho người, và được khách hàng tại Việt Nam đón nhận và phản hồi tốt.

THÔNG TIN VỀ KENKODO

Kenkodo là thương hiệu từ Singapore - Sản xuất thiết bị diệt khuẩn, thiết bị ánh sáng, máy lọc không khí.... Kenkodo luôn nỗ lực tiên phong trong lĩnh vực của mình, và thành công mới nhất là công nghệ ứng dụng diệt khuẩn, virus bằng tia cực tím UVC có hiệu quả đến 99.9%. Chúng tôi vô cùng tự hào các sản phẩm của Kenkodo đang góp phần cho môi trường sống trong lành hơn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng tốt hơn

Website: https://kenkodo.vn/

Từ khóa:   đèn khử khuẩn UVC đèn khử trùng Đèn khử khuẩn tia UVC

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026