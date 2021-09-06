Thương hiệu Kenkodo và dòng sản phẩm đèn khử khuẩn UVC

Kenkodo là thương hiệu nổi bật đến từ Singapore với những sản phẩm công nghệ vì sức khỏe người dùng, hứa hẹn sẽ tạo nên xu hướng cho thị trường thiết bị thông minh tại Việt Nam.

Thêm một sự lựa chọn uy tín cho người dùng với những sản phẩm thiết bị hiện đại cho nhà ở đến từ Kenkodo - thương hiệu đến từ Singapore với giá thành tốt, chất lượng cao và được nhiều người tin dùng.

Singapore là quốc gia có nền y học tiên tiến trên thế giới

Quốc đảo Singapore nổi tiếng là một trong những quốc gia có ngành y học phát triển thịnh vượng, cùng những tiêu chí kiểm định hàng hóa vô cùng khắt khe. Điều này phần nào góp phần kiến tạo những sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe và phục vụ đời sống.

Hầu hết, những mặt hàng đến từ Singapore luôn được các nước trên thế giới yêu thích và tin dùng, trong đó có cả Việt Nam.

Chứng nhận CE cấp phép lưu hành toàn Châu Âu

Mỗi sản phẩm của Kenkodo được nghiên cứu trong thời gian dài bởi các chuyên gia và nhà kỹ thuật với chuyên môn cao. Cùng với đó là những tiêu chí nghiêm ngặt trong quy trình, luôn ứng dụng công nghệ mới một cách linh hoạt để cho ra đời các sản phẩm hữu ích cho người dân. Trong đó, không thể không kể đến đèn khử khuẩn UVC có khả năng tiêu diệt virus Corona, đèn học thông minh, máy lọc không khí…

Kenkodo tự hào nhận được giấy phép CE đến từ Ý, cho phép các sản phẩm của thương hiệu này được lưu hành tại tất cả các quốc gia Châu Âu.

Tất cả sản phẩm của Kenkodo đều có chứng nhận CE

Đột phá với đèn khử khuẩn UVC diệt 99,9% vi khuẩn

Tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, chúng ta luôn trong tình trạng bị đe dọa bị virus Corona tấn công bất cứ lúc nào. Đặc biệt đối với những gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Hiểu được những vấn đề này, thương hiệu Kenkodo tiên phong với đội ngũ chuyên gia và những kỹ sư trong ngành đã bắt tay vào nghiên cứu, cho ra đời loại đèn khử khuẩn UVC. Loại đèn có khả năng diệt virus lên đến 99,9% bằng tia cực tím UVC, trong đó có cả virus Corona.

Đèn khử khuẩn tia UVC đến từ thương hiệu Kenkodo

Đại diện Signify cho biết: Khử trùng không khí bằng đèn UV-C tia cực tím này có thể góp phần hỗ trợ phòng chống Covid-19 tích cực. Nhận định này cũng được Đại học Boston (Mỹ) chứng nhận và công bố trên thị trường. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho người dân khi có thể chủ động phòng chống virus Covid, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, nhất là những gia đình có trẻ em và người lớn tuổi.

Sở hữu ngoại hình nhỏ gọn và sang trọng, đèn khử khuẩn Kenkodo thích hợp cho cả không gian nhà rộng lớn. Cùng với đó là khả năng điều khiển từ xa với nhiều chế độ thông minh cho bạn thao tác dễ dàng khi loại bỏ vi khuẩn trong phòng.

Cơ chế hoạt động của đèn khử trùng UVC

Đèn khử khuẩn UVC được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về chất lượng và khả năng diệt trừ virus hiệu quả.

>>>Các sản phẩm đèn UVC Kenkodo: https://kenkodo.vn/den-uvc-diet-khuan/

Hướng đến sứ mệnh cải thiện sức khỏe và cuộc sống con người

Cùng với sản phẩm đèn khử khuẩn UVC, thương hiệu Kenkodo cho ra mắt thêm các dòng sản phẩm đèn học thông minh và máy lọc không khí. Với mục tiêu giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn, giảm thiểu và phòng ngừa bệnh tật, Kenkodo hứa hẹn sẽ không ngừng đổi mới và ra mắt các sản phẩm chất lượng

So với những sản phẩm cùng phân khúc, thương hiệu Kenkodo được nhận định là có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường nhờ vào giá thành thấp đi cùng chất lượng vượt trội được nhiều người đánh giá cao. Kenkodo hứa hẹn sẽ giành được nhiều sự quan tâm của mọi người, tạo ra xu hướng sống xanh và sạch cho người Việt.

Hy vọng những giải pháp đến từ thương hiệu Kenkodo sẽ mang đến môi trường sống an toàn và khỏe mạnh cho người, và được khách hàng tại Việt Nam đón nhận và phản hồi tốt.

THÔNG TIN VỀ KENKODO

Kenkodo là thương hiệu từ Singapore - Sản xuất thiết bị diệt khuẩn, thiết bị ánh sáng, máy lọc không khí.... Kenkodo luôn nỗ lực tiên phong trong lĩnh vực của mình, và thành công mới nhất là công nghệ ứng dụng diệt khuẩn, virus bằng tia cực tím UVC có hiệu quả đến 99.9%. Chúng tôi vô cùng tự hào các sản phẩm của Kenkodo đang góp phần cho môi trường sống trong lành hơn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng tốt hơn

Website: https://kenkodo.vn/