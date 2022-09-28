Thấm thoáng 4 tháng nữa là qua năm mới, muốn TẾT 2023 tiền bạc rủng rỉnh, chiêu tài rước lộc nhớ sắm thêm 4 loại cây cảnh này đặt trong nhà

Cỏ đồng tiền là một loại thảo mộc sống lâu năm, có thể trồng trong nước hoặc đất. Lá cỏ đồng tiền có hình tròn, giống như đồng tiền, cành và thân mảnh khảnh đứng thẳng, màu sắc của cây xanh bóng giúp mang lại cảm giác sảng khoái cho người nhìn.

Trồng cây cỏ đồng tiền trong nhà cẳng khác nào cất giữ tiền bạc, đem đến nhiều may mắn, tài lộc dồi dào.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cỏ đồng tiền đem lại tiền bạc và tài lộc cho gia chủ. Lá của cỏ đồng tiền có hình dáng như những đồng tiền xu xinh xắn, xanh mướt, đáng yêu tượng trưng cho phú quý.

Với người làm kinh doanh, việc sở hữu cỏ đồng tiền là vô cùng quan trọng. Cây giúp gia chủ giữ tiền của, tránh cho gia chủ những lừa lọc, rủi ro. Đồng thời giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Ngoài ra, cỏ đồng tiền sinh sống trong môi trường tự nhiên, có sức sống mãnh liệt nên cây biểu hiện cho ý chí cầu thị và vươn lên.



Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích có tên gọi khác là cây thường xanh. Đặc điểm của cây ngọc bích đó là dễ trồng, dễ chăm sóc. Thậm chí khi bạn chỉ cần đặt một chiếc lá ngọc bích xuống đất ẩm là có thể mọc thành cây.

Nếu bạn để ý trong nhiều nhà hàng, khách sạn thì bên quầy thu ngân sẽ có cây ngọc bích với tác dụng sẽ đem lại tiền tài, may mắn và thuận lợi hơn trong công việc làm ăn. Việc bài trí cây ngọc bích trong từng không gian khác nhau cũng mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.

Cây ngọc bích trong phong thủy được xếp vào hành kim, vì vậy khi bạn đặt cây trong nhà nên đặt ở hướng Tây và Tây Bắc, tránh đặt cây ngọc bích ở hướng đông nam vì như thế sẽ gây xung khắc.

Cây Phất dụ (Cây phát tài)

Cây Phất dụ còn được gọi là cây phát tài. Trong phong thủy đây là cây mang lại may mắn cho gia chủ bởi nó tượng trưng cho ngũ hành: Bản thân cây chính là Mộc, nơi cây sinh sôi là thổ, nguồn nước và dinh dưỡng cho cây lớn lên là Thủy, chậu gốm trồng cây chính là từ Hỏa, nếu dùng chậu bằng kính sẽ là đại diện của Kim.

Theo quan niệm dân gian, người ta thường mua Phất dụ theo ý nghĩa cành. 2 cành - tình duyên, 3 cành - mang đến hạnh phúc, 5 cành - đại diện cho sức khỏe, 8 cành - mang đến tài lộc và 9 cành - đem đến thời vận cho gia chủ.

Không nên cây có 4 cành bởi theo quan niệm phong thủy, Sinh (số 1) Lão (số 2) Bệnh (số 3) và Tử (số 4). Số 4 là số Tử, là sự bại hoạn, là sự tắt ngụp và chết chóc.

Ở Việt Nam, loại cây này có gần 20 họ, mỗi cây có màu sắc khác nhau, Phất dụ xanh – biểu tượng may mắn, Phất dụ thơm – là cây mộc lan có mùi thơm về đêm, Phất dụ rồng – gọi là huyết rồng được làm thuốc chữa bệnh, Phất dụ lá hẹp – gọi là bồng bồng thường làm bánh, Phất dụ trúc – xua đi vận đen gọi là trúc thiết quan âm…

Cây ngân lượng (còn gọi là kim ngân lượng)

Theo phong thủy, kim ngân lượng có tác dụng khai vận, mang lại phú quý, chiêu tài, là quà tặng được yêu thích trong dịp lễ tết, khai trương, thăng chức, tân gia,…

Với sức sống dẻo dai và hình dáng độc đáo, cây tạo ấn tượng cho mọi người ngay từ lần đầu nhìn thấy. Không chỉ mang lại tài lộc, cây còn thúc đẩy ý chí, tạo động lực để gia chủ vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.