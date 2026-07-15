Sống xanh cùng các dòng vali được làm từ vật liệu tái chế bền vững

Vali từ vật liệu tái chế ngày càng được ưa chuộng trong lối sống hiện đại

Những năm gần đây, nhiều thương hiệu hành lý trên thế giới đã từng bước chuyển sang sử dụng các vật liệu tái chế như nhựa PET từ chai nhựa đã qua sử dụng, polycarbonate tái sinh hoặc vải tái chế trong quá trình sản xuất. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển bền vững, đồng thời giúp giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất.

Trong nhiều năm, phần lớn vali được sản xuất từ nhựa nguyên sinh hoặc những vật liệu khó phân hủy. Điều này góp phần làm gia tăng lượng rác thải và áp lực lên môi trường.

Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, việc lựa chọn vali từ vật liệu tái chế còn phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của nhiều gia đình hiện đại, ưu tiên những sản phẩm có vòng đời sử dụng lâu dài.

Vì sao vali từ vật liệu tái chế ngày càng được quan tâm?

Bên cạnh yếu tố thân thiện với môi trường, các dòng vali thế hệ mới còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nhờ nhiều cải tiến về chất lượng.

Độ bền cao: Công nghệ sản xuất hiện đại cùng cấu trúc nhiều lớp giúp vỏ vali có khả năng chịu va đập tốt, hạn chế trầy xước trong quá trình di chuyển.

Trọng lượng nhẹ: Việc ứng dụng vật liệu mới giúp tối ưu trọng lượng sản phẩm, tạo thuận tiện khi mang theo nhiều hành lý hơn mà vẫn đáp ứng quy định của các hãng hàng không.

Thiết kế hiện đại: Nhiều mẫu vali sử dụng gam màu trung tính, kiểu dáng tinh giản, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ người trẻ, nhân viên văn phòng đến các gia đình thường xuyên đi du lịch.

Vali thế hệ mới không chỉ bền mà còn giúp “sống xanh” cho người tiêu dùng

Bắt đầu sống xanh từ những lựa chọn nhỏ

Sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ đơn giản là ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có độ bền cao, có thể sử dụng trong thời gian dài và được sản xuất theo hướng thân thiện hơn với môi trường.

Xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng đang chuyển dịch theo hướng "mua ít nhưng sử dụng lâu", hạn chế thay mới liên tục để giảm lượng rác thải phát sinh. Với những người thường xuyên công tác hoặc du lịch, một chiếc vali chất lượng tốt, sử dụng vật liệu tái chế được xem là lựa chọn vừa kinh tế vừa phù hợp với lối sống bền vững.

Nên lựa chọn vali bền vững ở đâu?

Để lựa chọn đúng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, người tiêu dùng nên ưu tiên các hệ thống phân phối chính hãng, nơi cung cấp đầy đủ thông tin về thương hiệu, chất liệu cũng như chính sách bảo hành.

Thương hiệu vali quốc tế tại KOS đã chuyển hướng sang vật liệu thân thiện môi trường

ại Việt Nam, KOS Shop là một trong những hệ thống phân phối nhiều thương hiệu vali quốc tế. Trong số đó có không ít dòng sản phẩm được phát triển theo xu hướng sử dụng vật liệu tái chế hoặc vật liệu có khả năng tái sử dụng, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Bên cạnh đó, những mẫu vali phổ biến như https://www.kosshop.vn/vali-size-24-inch/ cũng được nhiều người lựa chọn nhờ phù hợp cho các chuyến đi từ vài ngày đến khoảng một tuần. Khi kết hợp cùng các vật liệu mới, dòng sản phẩm này đáp ứng đồng thời tiêu chí về tính tiện dụng và định hướng tiêu dùng bền vững.

Gợi ý một số dòng vali hướng đến tiêu dùng bền vững

Nhiều thương hiệu hành lý quốc tế đã đầu tư vào nghiên cứu vật liệu nhằm giảm tác động môi trường trong khi vẫn đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Một số bộ sưu tập hiện cũng đang được phân phối tại KOS Shop.

Ricardo Monte Lite

Ricardo Monte Lite là dòng vali được phát triển theo định hướng tối ưu trọng lượng nhưng vẫn duy trì khả năng chịu lực. Sản phẩm sử dụng chất liệu polycarbonate cao cấp - loại vật liệu có khả năng tái chế và đang được nhiều thương hiệu quốc tế ưu tiên trong chiến lược phát triển bền vững.

Nội thất bên trong vali Roncato Monte Lite

Roncato Relife - Hướng đến hành trình xanh

Điển hình dòng vali Roncato Relife được làm từ 91 vỏ chai nhựa

Bên cạnh việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, nhiều hãng còn chú trọng giảm trọng lượng vali nhằm tối ưu trải nghiệm cho người dùng. Roncato Relife là một trong những dòng sản phẩm nổi bật khi ứng dụng chất liệu RPET tái chế từ 91 chai nhựa, kết hợp công nghệ sản xuất của châu Âu để tạo nên chiếc vali nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cáp và khả năng chịu lực trong quá trình sử dụng.

Mỗi chuyến đi là một lựa chọn tích cực

Lựa chọn một chiếc vali được sản xuất theo hướng bền vững không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng có trách nhiệm. Khi ngày càng nhiều thương hiệu chú trọng phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và được phân phối rộng rãi tại các hệ thống chính hãng, người tiêu dùng cũng có thêm cơ hội để bắt đầu hành trình sống xanh từ những lựa chọn gần gũi nhất trong cuộc sống hằng ngày.