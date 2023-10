Sau nhà trồng 4 loại cây mang ý nghĩa tốt trong phong thủy - tương lai không đếm tiền mỏi tay cũng uổng!

Cây bồ đề

Cây bồ đề là loại cây mang lại nhiều may mắn trong nhà Phật. Tuy nhiên, cây bồ đề không nên trồng trước nhà bởi tán lá của nó khá to um tùm dễ cản trở ánh sáng và lộc khí chảy vào nhà bạn. Nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó ở sau lưng nhà mình là rất tốt. Theo quan niệm về địa thế trong phong thủy học thì ngôi nhà nên tạo đủ tứ linh cho ngôi nhà giúp cho ngôi nhà của bạn luôn gặp nhiều may mắn.