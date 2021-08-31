Trong đó cái tên robot hút bụi Xiaomi có lẽ sẽ nằm trong top những thương hiệu đáng được cân nhắc. Bên cạnh smartphone hay máy tính bảng thì Xiaomi còn lấn sân sang lĩnh vực robot hút bụi lau nhà thông minh . Robot hút bụi Xiaomi đã nhanh chóng làm mưa làm gió trên thị trường, bởi nhiều tính năng vượt trội mà mức giá lại vô cùng hấp dẫn. Vậy câu hỏi đặt ra là Robot hút bụi Xiaomi của nước nào? Có tốt không? Có nên mua không?

Xiaomi là tập đoàn công nghệ của Trung Quốc, có trụ sở tại Bắc Kinh. Được xem là Apple của Trung Quốc, chỉ sau 5 năm thành lập, Xiaomi đã trở thành nhà sản xuất smartphone có thị phần đứng thứ 5 thế giới và đứng thứ 1 tại thị trường quê nhà (năm 2015).

Mục tiêu của thương hiệu Xiaomi chính là thay đổi định kiến của người tiêu dùng về dòng sản phẩm có gắn tag “Made in China”.

Hãng đã không ngừng đầu tư và hợp tác với hơn 50 công ty kiểm soát rõ chất lượng, sản phẩm bán ra tại trang web và cửa hàng bán lẻ. Ưu điểm sản phẩm Xiaomi chính là giá rẻ, cấu hình tốt, thiết kế bắt mắt, chất lượng tốt.

Bước đi mới sang lĩnh vực robot hút bụi

Vào tháng 9 năm 2014, Xiaomi đã quyết định đầu tư vào công ty Roborock và biến Roborock trở thành một doanh nghiệp thành viên của chuỗi sinh thái Xiaomi. Vào tháng 9 năm 2016, Mi Home Robotic Vacuum Cleaner, sản phẩm đầu tiên của Xiaomi, đã được tung ra thị trường, đã trở thành robot hút bụi bán chạy nhất tại Trung Quốc. Tháng 9 năm 2017, Xiaomi đã ra mắt sản phẩm thứ hai của mình. Máy hút bụi robot Xiaomi Roborock Gen 2 (S5) - cái tên khiến cả thế giới phải biết đến Xiaomi.

Robot hút bụi Xiaomi có tốt không?

Kể từ khi ra mắt, Xiaomi là “nỗi ám ảnh” của nhiều hãng robot hút bụi khác khi có tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Nguyên nhân xuất phát từ việc Xiaomi đã nắm được nhu cầu của người dùng và ra mắt hàng loạt các sản phẩm với mức giá rẻ, cấu hình cao, do đó dễ dàng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Không chỉ thâu tóm phân khúc giá rẻ, Xiaomi còn khiến bao tên tuổi khác phải dè chừng ở phân khúc tầm trung và cao cấp với sự xuất hiện của Xiaomi Roborock Gen 3, và chiến lược cạnh tranh về giá đã giúp Xiaomi dễ dàng có được thành tích cao như hiện tại.

Ngoại hình bắt mắt

Chưa xét đến các linh kiện bên trong, Xiaomi rất chú trọng đầu tư bài bản về thiết kế bên ngoài cho các dòng sản phẩm của mình. Robot hút bụi Xiaomi được chăm chút đến từng viền cạnh, những gam màu bắt mắt.

Robot hút bụi Xiaomi sử dụng tông màu trắng nổi bật và thiết kế theo xu hướng mới.

Dung lượng pin lớn

Các sản phẩm điện thoại của Xiaomi có dung lượng pin từ 3000mAh - 5200mAh. Chẳng hạn như chiếc Xiaomi roborock Gen 2 sở hữu viên pin dung lượng lớn lên đến 5200mAh.

Lực hút khủng

Như đã nói ở trên, những thông số về lực hút của Xiaomi đạt đến ngưỡng cao nhất trong từng phân khúc giá. Những dòng robot trên thị trường thường có lực hút khoảng 1000-1200pa trong khi đó robot của Xiaomi có lực hút từ khoảng 2000-4000pa, mạnh hơn nhiều so với những dòng máy khác ra mắt cùng thời điểm.

Robot hút bụi của Xiaomi luôn được lấy ra làm so sánh với những hãng tên tuổi hiện nay.

Hạn chế của robot hút bụi Xiaomi

Ngoài những ưu điểm ở trên thì robot hút bụi Xiaomi cũng có những hạn chế nhất định. Với lực hút mạnh thì đồng nghĩa với việc robot sẽ phát ra một mức tiếng ồn rất lớn. Điều đó khiến gia đình bạn cảm thấy bị phiền khi đang làm những việc khác. Bề ngoài của Xiaomi rất đẹp, rất bóng bẩy. Tuy nhiên tôi không đáng giá cao chất lượng phần cứng của Xiaomi. Chúng mang lại cho tôi cảm giác khá “đồ chơi” khi cầm trên tay

Vậy có nên mua robot hút bụi Xiaomi hay không?

Sự ra đời của robot hút bụi Xiaomi chính là một giải pháp thông minh và hoàn hảo giúp làm sạch cho không gian nhà bạn. Bởi nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một sản phẩm cao cấp, hiện đại, nhiều tính năng thông minh cũng như dễ dàng sử dụng. Giá thành của sản phẩm bao trùm đầy đủ các phân khúc, với nhiều tính năng thông minh. Như vậy thì một chiếc robot hút bụi Xiaomi sẽ hoàn toàn xứng đáng có mặt trong nhà của bạn.

Kết: Có thể thấy rằng mặc dù có mức giá phải chăng nhưng chúng ta không nên vội đánh giá thấp chất lượng của robot hút bụi Xiaomi. Thành thật mà nói thì trên thị trường hiện nay, Xiaomi là một trong những hãng hiếm hoi mang lại nhiều trải nghiệm cao cấp cho người dùng trên những robot hút bụi giá rẻ – tầm trung hoặc thậm chí là những chiếc flagship với mức chi phí bỏ ra ít hơn rất nhiều. Nếu bạn là người yêu thích các trải nghiệm cao cấp nhưng không có đủ kinh phí để sở hữu các sản phẩm từ iRobot hay Ecovacs thì Xiaomi hoàn toàn là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc. Quý độc giả quan tâm đến robot hút bụi có thể truy cập ngay website: https://robothutbui.vn.