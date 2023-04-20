Phong thủy trần nhà: Bố trí như thế nào để tránh các luồng "sát khí" xâm nhập vào nhà

Trong phong thủy nhà ở, nhất là vị trí phòng khách không nên đặt dưới xà ngan vì nó sẽ hình thành cảm giác áp bức, mọi người ngồi dưới xà ngang dễ có tinh thần căng thẳng, vận thế sa sút.

Hơn nữa, cách bố trí như vậy mang lại cảm giác hoa mắt chóng mặt, căng thẳng thần kinh, bất an, lo lắng. Vì vậy, nên lắp đèn hướng về phía tường thì sẽ tốt hơn.

Nhiều người thích lắp đèn ngay trên trần nhà tại vị trí kê ghế vì muốn phòng khách sáng sủa. Nhưng đèn tuýp, đèn tròn, hay đèn chùm lắp quá gần ghế sẽ khiến ánh sáng chiếu thẳng xuống, tạo nên cục diện phong thủy không tốt.

2. Lựa chọn màu sắc phù hợp cho trần nhà

Lựa chọn màu sắc tươi sáng cho trần nhà - Ảnh minh họa: Internet

Những gam màu sắc tươi sáng thường được sử dụng cho trần nhà, vì theo quan niệm phong thủy, trần nhà mang tính dương tượng trưng cho bầu trời trong căn nhà. Các màu sắc phù hợp với quan niệm dân gian “Trời nhẹ đất nặng” bạn có thể cân nhắc đến khi làm trần chính là: trắng sữa, vàng nhạt, hồng nhạt, xanh lam nhạt… Đây đều là những gam màu mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho không gian sống cũng như cho cảm gia của mỗi người trong gia đình, giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng, thoáng đãng và rộng rãi hơn rất nhiều.

3. Tránh thiết kế trần nhà thấp và hẹp

Lưu ý chiều cao và chiều rộng cân đối cho trần nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, trần nhà chính là bầu trời của ngôi nhà. Bầu trời càng cao rộng thì gia chủ sẽ càng thuận lợi trong cuộc sống. Nếu trần nhà phòng khách thấp và hẹp sẽ khiến ngăn cản những điều may mắn vào nhà và tạo cảm giác đè nén trong không gian.

4. Không nên lắp gương cho trần nhà

Không nên lắp gương cho trần nhà - Ảnh minh họa: Internet

Lắp gương trên trần nhà có ý Càn Khôn đảo ngược khiến người sống trong đó, hàng ngày nhìn thấy bóng ngược của mình, lâu dần cảm xúc con người cũng dễ bị ảnh hưởng, từ đó tiền đồ bị cản trở, gây bất lợi cho phát triển sự nghiệp, tài lộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.