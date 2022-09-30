Những vật phẩm phong thủy phù hợp với không gian của ô tô, đặt trên xe vừa bình an, gặp nhiều may mắn thuận lợi

Nhà đẹp 30/09/2022 15:19

Đồ vật phong thủy luôn mang đến một sự may mắn cho gia chủ, kham khảo những vật phẩm này đặt trên xe chắc chắn gia chủ được bảo hộ sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường.

Tượng linh vật phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy, đặt tượng linh vật trong xe hơi sẽ mang lại may mắn bình an tránh rủi ro trong quá trình lái xe. Tuy nhiên, tùy vào mệnh của mỗi người mà sẽ có một tượng linh vật phong thủy tương ứng hợp mệnh. Mỗi người sẽ có một tượng linh vật phong thủy tương ứng với mệnh của mình.

Những vật phẩm phong thủy phù hợp với không gian của ô tô, đặt trên xe vừa bình an, gặp nhiều may mắn thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tín ngưỡng văn hóa phương Đông, đặt tượng linh vật trong xe hơi sẽ đem đến bình an, mang lại may mắn và tránh những rủi ro, tai nạn trong quá trình lái xe.

Mời bạn tham khảo một số những loại linh vật đặt trên xe đang được ưu chuộng:

- Tượng kỳ lân: Có khả năng hóa giải sát khí, chiêu tài, cầu lộc, mang đến điều tốt lành.

- Tượng ngựa Mã Đáo Thành Công: Cuộc hành trình luôn gặp nhiều may mắn, bách chiến bách thắng.

- Tượng Đại Bàng: Thể hiện cho sự uy lực, sức mạnh, điều khiển xe tốt, vượt qua mọi gian nan, thử thách.

- Tượng 12 con giáp được xem là "thần hộ mệnh" cho từng năm may mắn. 

Tượng Đức Phật Di Lặc

Theo phong thủy, tượng Đức Phật Di Lặc gắn liền với tài tiền tài, phú quý. Vì thế, tượng của ngài được thỉnh rất nhiều trong phong thủy. Tượng Đức Phật Di Lặc còn là món đồ phong thủy cho xe ô tô rất được ưa chuộng với 2 kiểu đứng và nằm thể hiện cho sự an nhiên, vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn.

Đây là vị thần bảo hộ con người, tránh khỏi những điều xui xẻo khi bạn di chuyển cùng “người bạn đồng hành” của mình.

Những vật phẩm phong thủy phù hợp với không gian của ô tô, đặt trên xe vừa bình an, gặp nhiều may mắn thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khánh treo xe

Dựa theo quan niệm phương Đông, những chiếc khánh treo trên xe ô tô có nhiều sợi tua rua màu đỏ sẽ hút may mắn và niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Các chuyên gia phong thủy cho biết tua rua màu sắc chính là món đồ phong thủy có ý nghĩa hộ mạng. Bên cạnh đó, các chi tiết trang trí bằng gỗ và đá (gỗ tượng trưng cho hành Mộc, đá tượng trưng cho hành Thổ thể hiện sự liên kết xe ô tô với mặt đất) cũng giúp tài xế lái xe an toàn, chắc chắn hơn.

Dây chuỗi treo trên ô tô

Món đồ phong thủy tiếp theo mà chuyên mục phong thủy xe gợi ý cho các bạn đó là vòng phong thủy, dây chuỗi phong thủy bạn có thể sử dụng là vòng đá hay vòng gỗ đều được vì đá tượng trưng cho hành thổ, gỗ tượng trưng cho hành Mộc. Thể hiện sự gắn liền giữa xe ô tô với mặt đất.

Ngoài ra vòng gỗ đeo tay mà mọi người thường đeo trên tay để mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống, thì việc treo trên xe hơi và cần số của xe cũng sẽ giúp chủ xe được bình an, tránh mang lại nhưng xui xẻo.

Những vật phẩm phong thủy phù hợp với không gian của ô tô, đặt trên xe vừa bình an, gặp nhiều may mắn thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lọ muối nhỏ

Từ xa xưa, muối vẫn được dùng để khử độc và trừ tà. Muối cũng có tác dụng phong thủy tương tự với ô tô. Do thường xuyên đóng cửa nên luồng khí độc hại sẽ đọng lại và lắng xuống sàn. Lời khuyên dành cho bạn là luôn mang theo một lọ muối biển và thi thoảng rắc lên sàn xe để khử hết nguồn năng lượng xấu còn vương lại. Tuy nhiên, sau khoảng 1 giờ, cần phải dọn sạch muối để giữ vệ sinh sàn xe. 

Vật trang trí màu đỏ

Theo quan niệm của người phương Đông, màu đỏ là biểu tượng của may mắn. Không cần phải quá lớn, bạn chỉ cần mang lên xe một chiếc bùa hộ mệnh nho nhỏ màu đỏ hoặc một chiếc túi nhỏ màu đỏ rực rỡ. Vật trang trí phong thủy có tính dương mạnh mẽ này sẽ mang đến những điều tốt lành, loại bỏ điềm xấu và giúp bạn cảm thấy thư thái, yên tâm hơn khi cùng người bạn đồng hành rong ruổi trên những đoạn đường dài.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Tuyển tập những mẫu nhà ống 1 tầng đẹp, hiện đại và được ưa chuộng nhất!

Tuyển tập những mẫu nhà ống 1 tầng đẹp, hiện đại và được ưa chuộng nhất!

Nhà ống 1 tầng với ưu điểm thiết kế đơn giản, hoàn thiện nhanh chóng, không gian thoáng mát và đặc biệt chi phí xây dựng tiết kiệm là mẫu nhà được nhiều gia đình lựa chọn. Cùng tham khảo ngay những thiết kế nhà ống 1 tầng đẹp hiện đại sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp đồ phong thủy xe hơi linh vật phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua