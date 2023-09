Những vật phẩm phong thủy phù hợp với không gian của ô tô, đặt trên xe vừa bình an, gặp nhiều may mắn thuận lợi

Theo các chuyên gia phong thủy, đặt tượng linh vật trong xe hơi sẽ mang lại may mắn bình an tránh rủi ro trong quá trình lái xe. Tuy nhiên, tùy vào mệnh của mỗi người mà sẽ có một tượng linh vật phong thủy tương ứng hợp mệnh. Mỗi người sẽ có một tượng linh vật phong thủy tương ứng với mệnh của mình.

- Tượng kỳ lân: Có khả năng hóa giải sát khí, chiêu tài, cầu lộc, mang đến điều tốt lành.

- Tượng ngựa Mã Đáo Thành Công: Cuộc hành trình luôn gặp nhiều may mắn, bách chiến bách thắng.

- Tượng Đại Bàng: Thể hiện cho sự uy lực, sức mạnh, điều khiển xe tốt, vượt qua mọi gian nan, thử thách.

- Tượng 12 con giáp được xem là "thần hộ mệnh" cho từng năm may mắn.

Tượng Đức Phật Di Lặc

Theo phong thủy, tượng Đức Phật Di Lặc gắn liền với tài tiền tài, phú quý. Vì thế, tượng của ngài được thỉnh rất nhiều trong phong thủy. Tượng Đức Phật Di Lặc còn là món đồ phong thủy cho xe ô tô rất được ưa chuộng với 2 kiểu đứng và nằm thể hiện cho sự an nhiên, vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn.

Đây là vị thần bảo hộ con người, tránh khỏi những điều xui xẻo khi bạn di chuyển cùng “người bạn đồng hành” của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Khánh treo xe

Dựa theo quan niệm phương Đông, những chiếc khánh treo trên xe ô tô có nhiều sợi tua rua màu đỏ sẽ hút may mắn và niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Các chuyên gia phong thủy cho biết tua rua màu sắc chính là món đồ phong thủy có ý nghĩa hộ mạng. Bên cạnh đó, các chi tiết trang trí bằng gỗ và đá (gỗ tượng trưng cho hành Mộc, đá tượng trưng cho hành Thổ thể hiện sự liên kết xe ô tô với mặt đất) cũng giúp tài xế lái xe an toàn, chắc chắn hơn.

Dây chuỗi treo trên ô tô

Món đồ phong thủy tiếp theo mà chuyên mục phong thủy xe gợi ý cho các bạn đó là vòng phong thủy, dây chuỗi phong thủy bạn có thể sử dụng là vòng đá hay vòng gỗ đều được vì đá tượng trưng cho hành thổ, gỗ tượng trưng cho hành Mộc. Thể hiện sự gắn liền giữa xe ô tô với mặt đất.

Ngoài ra vòng gỗ đeo tay mà mọi người thường đeo trên tay để mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống, thì việc treo trên xe hơi và cần số của xe cũng sẽ giúp chủ xe được bình an, tránh mang lại nhưng xui xẻo.

Ảnh minh họa: Internet

Lọ muối nhỏ

Từ xa xưa, muối vẫn được dùng để khử độc và trừ tà. Muối cũng có tác dụng phong thủy tương tự với ô tô. Do thường xuyên đóng cửa nên luồng khí độc hại sẽ đọng lại và lắng xuống sàn. Lời khuyên dành cho bạn là luôn mang theo một lọ muối biển và thi thoảng rắc lên sàn xe để khử hết nguồn năng lượng xấu còn vương lại. Tuy nhiên, sau khoảng 1 giờ, cần phải dọn sạch muối để giữ vệ sinh sàn xe.

Vật trang trí màu đỏ

Theo quan niệm của người phương Đông, màu đỏ là biểu tượng của may mắn. Không cần phải quá lớn, bạn chỉ cần mang lên xe một chiếc bùa hộ mệnh nho nhỏ màu đỏ hoặc một chiếc túi nhỏ màu đỏ rực rỡ. Vật trang trí phong thủy có tính dương mạnh mẽ này sẽ mang đến những điều tốt lành, loại bỏ điềm xấu và giúp bạn cảm thấy thư thái, yên tâm hơn khi cùng người bạn đồng hành rong ruổi trên những đoạn đường dài.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo