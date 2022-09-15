Những sai lầm thường mắc phải khi trồng cây cảnh trong nhà, cần chăm sóc như thế nào mới đúng?

Không phải cây cảnh nào cũng mang lại lợi ích. Có những cây có gai, có độc, mùi hắc, dễ mắc bệnh và nhiều côn trùng gây hại,… hoàn toàn không thích hợp để trồng ở phòng khách.

Cây cảnh mà khó chăm sóc, hay ốm yếu thì có thể do không khí gia đình lưu thông không tốt lắm.

Đặc biệt, theo phong thủy cây có gai nhọn sẽ khiến gia chủ miệng lưỡi sắc bén, dễ làm người khác phật ý. Nếu cây có gai, có độc thì có thể gây nguy hiểm nếu gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Nếu phòng khách nhà bạn đang có cây như vậy thì hãy chuyển chúng ra ban công hoặc sân vườn, chúng sẽ sống khỏe mạnh và không gây khó chịu cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Để cây sai vị trí

Đặt cây đúng vị trí không những có thể giúp cây sống khỏe hơn, giúp nhà của bạn đẹp hơn mà còn đem lại cả những ý nghĩa tốt lành trong phong thủy. Nếu bạn chọn sai vị trí đặt cây sớm muộn gì cây cũng sẽ chết.

Bạn phải hiểu những gì một cây cần trước khi bạn tìm kiếm một vị trí thích hợp cho nó. Một số loại cây đòi hỏi phải có bóng râm, ánh sáng gián tiếp hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp, trong khi một số khác cần độ ẩm. Nếu cây cần thêm độ ẩm, hãy tránh đặt cây chỗ nắng nếu không tất cả các độ ẩm trong đất sẽ bị khô và khiến cây bị chết.

Cây cần ánh sáng sẽ bị chết nếu chúng để trong nơi mà không có hoặc rất ít ánh sáng. Nó sẽ phát triển thuận lợi và tốt hơn nếu bạn biết được lượng ánh sáng chúng cần.

Làm sạch lá cây cảnh một cách cẩu thả

Cây cảnh có khả năng thanh lọc không khí nhất định trong nhà, kể cả những loại cây trồng lá phổ biến trong nhà. Tuy nhiên những loại cây này cũng dễ hút bụi nên lâu ngày lá cây sẽ phủ bụi, không còn trơn bóng, sáng đẹp như lúc đầu mới mua về.

Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng này nếu không được xử lý kịp thời thì tình trạng cây sẽ ngày càng xấu đi. Bụi chắn ánh nắng, cây sẽ không quang hợp được.

Thông thường, bạn cần rửa lá bằng nước sạch khoảng 2 đến 3 tuần một lần. Bạn cũng có thể lau lá bằng khăn mềm ẩm vừa có tác dụng giữ lá sạch sẽ vừa tăng cường khả năng quang hợp cho cây.

Tất nhiên, bạn cần tránh để nước đọng lâu trên lá và giữa các kẽ lá. Vì việc đọng nước này có thể dẫn đến thối dễ và thân cây.

Cung cấp sai lượng nước

Ngay cả những người làm vườn có kinh nghiệm cũng hay mắc phải sai lầm này. Những người mới làm vườn hoặc mới bắt đầu trồng cây họ nghĩ rằng cho thêm nước sẽ giúp cho nó được khỏe mạnh và phát triển nhanh hơn.

Tuy nhiên, đặc biệt là trong nhà, nơi mà ánh nắng mặt trời khan hiếm, thì tình hình lại khác. Giữ cho cây trong đất có bề mặt khô là một ý tưởng tốt, nhưng nếu các cây đang phát triển là một cây cần ẩm thì bạn phải giữ cho đất luôn ẩm.

Hãy nghiên cứu nhu cầu về nước của các loại cây bạn muốn trồng. Ngoài ra, các yếu tố quan trọng khác, quyết định việc yêu cầu tưới nước của cây là khí hậu trong đó bạn cũng cần xem xét tới.



Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.