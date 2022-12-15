Những sai lầm khi thiết kế cửa sổ ảnh hưởng đến phong thủy nhà mà gia chủ cần lưu ý

Nhà đẹp 15/12/2022 13:03

Trong phong thủy, cửa sổ cũng là bộ phận quan trọng của ngôi nhà, đây là điểm là tài lộc và vận khí tốt 'đi vào'. Thế nên nếu cửa sổ phạm phải phong thủy có thể khiến cho may mắn của căn nhà 'tan biến'.

Cửa sổ không sạch sẽ, tài vận không tốt

Phong thủy quan niệm cửa sổ là nơi đón lộc khí, ánh sáng vào nhà. Nếu cửa sổ nhà bạn luôn sạch sẽ và sáng sủa, đôi mắt của gia đình cũng sẽ luôn tinh tường, dễ nhìn ra cơ hội phát tài, dễ tránh đi tai ương, mệt mỏi.

Nếu để cửa sổ bụi bặm, dơ bẩn, không lau chùi, dọn dẹp thì vận thế, tài vận của mọi người trong nhà có thể bị ảnh hưởng xấu.

Vậy nên bạn hãy lau chùi cửa sổ trong nhà mình để chúng luôn được thường xuyên sạch sẽ, gọn gàng. Đặc biệt nếu là cửa kính thì nên lau định kỳ, đảm bảo kính, gương của cửa sổ luôn trong và sáng.

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Ảnh minh họa: Internet

Không đặt cửa sổ ngay đầu giường

Cửa sổ là nơi có luồng ánh sáng và luồng khí mạnh nhất, nên nếu để ngay đầu giường sẽ ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của mọi người trong nhà. Cách hóa giải trong trường hợp bắt buộc phải để cửa sổ ở vị trí này là dùng rèm cửa dày để che bớt nguồn khí và ánh sáng lớn. Khi đi ngủ vào ban đêm bạn nên đóng cửa kín lại để có giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Tránh đặt cửa sổ ở nơi tài vị

Hướng quan trọng nhất trong phong thủy của phòng khách gọi là tài vị, nó liên quan đến sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, danh tiếng của cả gia đình, do đó bố cục và bài trí của tài vị không được bỏ qua.

Vị trí đẹp nhất của tài vị là góc chéo của cửa vào phòng khách, điều này bao hàm 3 tình huống dưới đây: Khi cửa nhà mở sang phía trái, tài vị sẽ ở đầu trên góc chéo bên phải; khi cửa nhà mở ở giữa, thì tài vị sẽ ở khoảng phía trên góc chéo.

Những sai lầm khi thiết kế cửa sổ ảnh hưởng đến phong thủy nhà mà gia chủ cần lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cửa sổ và cửa chính đối diện nhau

Theo phong thủy, cửa ra vào và cửa sổ đối diện nhau sẽ khiến tiền tài, vận may tiêu tan vì các nguồn năng lượng ngũ hành từ cửa ra vào bị hút ra ngoài bằng cửa sổ theo một đường thẳng. Để hóa giải, bạn có thể treo một tấm rèm (ở phòng ngủ) hoặc đặt một chậu cây cảnh (ở phòng khách hoặc văn phòng) để vượng khí được lưu lại trong căn phòng.

Tránh làm lưới bảo vệ cửa sổ quá dày

Hiện nay nhiều gia đình dùng lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ. Khi lưới bảo vệ quá dày sẽ gây nhiều bất lợi cho ngôi nhà cả về mặt thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tầm nhìn và ảnh hưởng xấu về mặt phong thủy.

Trong phong thủy, trường hợp này gọi là "bế quan tỏa cảng", khiến không khí trong nhà luôn tù túng, ngột ngạt và sẽ làm cho ngôi nhà bị vận khí xấu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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