Những nguyên tắc về phong thủy CỬA SỔ, gia chủ cần tránh mắc lỗi để nhận được nhiều tài lộc, may mắn và thịnh vượng

Nhà đẹp 01/10/2022 09:12

Dưới đây là những đại kỵ về phong thủy cửa sổ, để làm cho ngôi nhà có linh hồn cũng như mang lại nguồn may mắn cho gia chủ thì phải thật sự cẩn trọng trong bố trí.

Cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập bên ngoài

Cửa sổ được so sánh với đôi mắt của con người. Nếu cửa sổ đối diện hoặc nhìn thấy dấu hiệu chữ thập sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ, bởi dấu hiệu chữ thập đại diện cho tôn giáo, bệnh viện và là dấu hiệu thuộc về linh hồn trong phong thủy. Nó có thể tác động rất nhiều đến sức khỏe cá nhân, dễ gây kích động và dẫn đến những quyết định sai trái.

Tránh đặt cửa sổ ở nơi tài vị

Hướng quan trọng nhất trong PT của phòng khách gọi là tài vị, nó liên quan đến sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, danh tiếng của cả gia đình, do đó bố cục và bài trí của tài vị không được bỏ qua. Vị trí đẹp nhất của tài vị là góc chéo của cửa vào phòng khách, điều này bao hàm 3 tình huống dưới đây: Khi cửa nhà mở sang phía trái, tài vị sẽ ở đầu trên góc chéo bên phải; khi cửa nhà mở ở giữa, thì tài vị sẽ ở khoảng phía trên góc chéo. Vị trí tài vị được xem là nơi để tích tụ tài vận trong nhà, nếu cửa sổ đặt ngay phía trên tài vị sẽ làm cho những vận khí tốt trong nhà cũng nhanh chóng bị “chảy đi”.

Tránh làm quá nhiều cửa sổ

Không nên làm quá nhiều cửa sổ trong một căn phòng, nhất là phòng ngủ. Số lượng cửa sổ trong nhà nên vừa phải, không thừa cũng không thiếu để điều hòa tốt nhất không khí trong và ngoài nhà.

Theo phong thủy, căn phòng làm nhiều cửa thì tài lộc trong nhà dễ tán. Nên làm cửa sổ có kích thước và số lượng hợp lý để mọi người luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi sinh hoạt trong nhà.

Những nguyên tắc về phong thủy CỬA SỔ, gia chủ cần tránh mắc lỗi để nhận được nhiều tài lộc, may mắn và thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa sổ mở vào bên trong

Trường hợp mở cửa sổ vào trong thường do cửa sổ sử dụng cánh cửa mở vào trong hoặc các loại cửa hướng vào bên trong nhà. Theo phong thủy, nếu sử dụng loại cửa này sẽ gây nhiều bất lợi cho đường công danh và sự nghiệp của mọi người trong nhà.

Tránh làm cửa cản sáng

Bạn không nên treo rèm quá dày, hoặc không nên đóng cửa sổ kín mít khiến không khí và ánh sáng không lọt vào phòng. Điều này cũng dễ khiến người sống trong nhà bị ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, khi thiết kế cửa sổ, bạn cũng nên đảm bảo thiết kế cửa khi đóng được kín gió, đặc biệt là cửa phòng ngủ tránh cho người sử dụng phòng bị cảm lạnh.

Những nguyên tắc về phong thủy CỬA SỔ, gia chủ cần tránh mắc lỗi để nhận được nhiều tài lộc, may mắn và thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kỵ sau chỗ ngồi có cửa sổ. Nếu kê bàn làm việc theo lối này, người ngồi sẽ ngăn đường đi của gió và ánh sáng, theo cách nói của phong thuỷ là chặn lại sự lưu thông của khí, biến sinh khí thành sát khí, người ngồi làm việc ở tư thế này, trước sau cũng bị suy vi.

Tránh cửa sổ đối diện là con đường

Trong phong thủy, trường hợp này gọi là "xuyên tâm sát" khiến không khí trong nhà luôn xung trực diện. Khí xấu từ ngoài xông thẳng vào làm cho ngôi nhà bị vận khí xấu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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