Những món đồ nào tuyệt đối không nên dùng lại từ chủ cũ nếu bạn mới chuyển đến

Nhà đẹp 01/10/2022 16:53

Nếu có chuyển sang nhà mới, tuyệt đối đừng sử dụng lại những món đồ vật này do chủ cũ để lại, vì bạn sẽ không biết chuyện 'xui xẻo' gì sẽ xảy ra với bạn trong tương lai đâu đấy.

Gương

Trong phong thủy, gương không chỉ đơn giản là thứ để soi mà còn là thứ để 'chiếu yêu, bắt quái'. Gương vốn là đồ vật linh thiêng, chẳng vậy mà người ta cực kỳ quan tâm đến vị trí đặt gương.

Phong thủy tin rằng gương có thể chiếu rọi và thu phục mọi thế lực tâm linh, cho nên chúng ta không dám chắc nó chứa bao nhiêu âm khí từ nhà cũ. Đừng dại chứa chất 1 thứ đồ linh thiêng như vậy trong nhà.

Những món đồ nào tuyệt đối không nên dùng lại từ chủ cũ nếu bạn mới chuyển đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ dùng bếp, bát đũa, cốc chén

Bát đũa, cốc chén hay những đồ dùng trong nhà bếp là vật dụng được sử dụng hằng ngày nên có không ít điều kiêng kỵ về phong thủy, một trong số đó là không được dùng lại của người khác.

Bởi bát đũa, cốc chén có sự gắn bó với con người. Do vậy, khi bị chủ nhân vứt bỏ nó không còn sinh khí tốt nữa mà sẽ đem lại những hiểm họa, thất bại cho người chủ mới. Đồng thời trên thực tế, sử dụng đồ dùng của người khác sẽ rất mất vệ sinh, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, vi khuẩn là rất lớn.

Bàn thờ, bát hương của chủ cũ

Bàn thờ và bắt hương là vật tối kỵ không được phép sử dụng đồ cũ của người khác (bao gồm cả bàn thờ gia tiên và bàn thờ Thần Tài).

Những món đồ nào tuyệt đối không nên dùng lại từ chủ cũ nếu bạn mới chuyển đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Bàn thờ là nơi linh thiêng để con cháu thể hiện tấm lòng thành kính với tổ tiên, ông bà. Khi chuyển vào một căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, gia chủ không thể để tổ tiên phải dủng đồ cũ của người khác. 

Ngoài ra, chúng ta không thể biết được người chủ trước đó đã sử dụng bàn thờ ra sao, có mang theo vận xui nào hay không. Do đó, tốt nhất không nên sử dụng đồ thờ cúng mà chủ cũ để lại.

Chổi cũ, cây lau nhà

Chổi dùng để quét đi những bụi bẩn, những xui xẻo trong ngôi nhà vì thế nó chứa rất nhiều khí bẩn, độc hại. Để lại chổi của chủ cũ trong nhà đồng nghĩa với việc giữ lại nhưng vết bẩn, sư đen đủi, thất bại của người đó khiến cuộc sống người mới dọn đến rơi vào khó khăn, thất bại triền miên, thậm chí là ốm đau bệnh tật. Do đó, khi đến nhà mới cần bỏ ngay chổi cũ, cây lau nhà cũ đi và thay vào đó là đồ dùng mới để hướng đến tương lai sáng lạn hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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