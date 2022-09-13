Những lưu ý khi treo đồng hồ để tránh làm đảo ngược quỹ đạo trong ngôi nhà, tăng cường vận khí vận hành

Phong thủy cho rằng không nên treo đồng hồ có kích thước quá to bởi nó khiến cho cảm xúc của con người không bình ổn, hay rơi vào trạng thái sốt ruột và gây căng thẳng cho người cùng phòng.

Kích thước đồng hồ cũng phải phù hợp với diện tích phòng. Nếu diện tích phòng nhỏ mà để đồng hồ cây thì sẽ bất hợp lý. Không chỉ làm tốn diện tích mà khi chuông đồng hồ vang lớn trong không gian hẹp sẽ khiến người ngồi trong phòng giật mình sợ hãi, ảnh hưởng đến tinh thần.

Kiêng kị treo đối diện cửa chính

Phòng khách thường là phòng chính ngay khi bước qua cửa ra vào. Do vậy khi treo đồng hồ, kiêng kị treo đối diện cửa chính, kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện, bởi vì những nơi này có sát khí truyền tới, còn đồng hồ có tác dụng đấu sát. Hai vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Nên đặt đồng hồ ở một bên cửa sẽ tránh được kiêng kị khi treo đồng hồ.

Tuyệt đối không treo đồng hồ trên đầu giường ngủ



Ngoài môt số vị trí kể trên thì trong thực tế, vẫn có nhiều người thích kê đặt và bài trí đồng hồ trong phòng ngủ, có thể là đầu giường hay phía cuối giường tùy theo ý muốn cá nhân. Số còn lại thì rộng rãi hơn, họ có thể treo đồng hồ tại bất cứ đâu, bất cứ phòng nào trong ngôi nhà của họ, thậm chí la tất cả các phòng. Vậy đó có phải là điều nên làm hay không?

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Giải đáp cho câu hỏi này, quan niệm phong thủy cho rằng: khi treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là vị trí phía đầu giường sẽ vô cùng bất lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực, không tốt. Việc bạn treo cho mình một chiếc đồng hồ phía ngay trên đầu giường ngủ cũng giống như "việc cầm tấm bia đặt lên trên phần mộ " vậy. Bởi lẽ, cách treo đồng hồ như vậy sẽ đối nghịch với sự trường thọ của chủ nhân nó, gây tổn hại đến sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ con người.



Chính vì vậy cho nên người ta rất hay kiêng kỵ việc treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là phía trên đầu giường, thậm chí chỉ là đối diện với chiếc giường vì nếu kê đặt như vậy sẽ tạo ra không khí u buồn, lãnh đạm, tẻ nhạt. Nhưng nếu xét cho cùng, muốn treo đồng hồ trong phòng ngủ của mình bạn phải tuân theo một nguyên tắc nhất định và nên tránh đặt ở các vị trí đầu, đối diện hay phía cuối giường, còn các vị trí khác có thể chấp nhận được.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.