Những lưu ý khi treo đồng hồ để tránh làm đảo ngược quỹ đạo trong ngôi nhà, tăng cường vận khí vận hành

Nhà đẹp 13/09/2022 18:04

Treo đồng hồ cũng ảnh hưởng đến phong thủy trong nhà, vì thế gia chủ cũng phải đặc biệt chú ý.

Kích thước đồng hồ

Phong thủy cho rằng không nên treo đồng hồ có kích thước quá to bởi nó khiến cho cảm xúc của con người không bình ổn, hay rơi vào trạng thái sốt ruột và gây căng thẳng cho người cùng phòng.

Những lưu ý khi treo đồng hồ để tránh làm đảo ngược quỹ đạo trong ngôi nhà, tăng cường vận khí vận hành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kích thước đồng hồ cũng phải phù hợp với diện tích phòng. Nếu diện tích phòng nhỏ mà để đồng hồ cây thì sẽ bất hợp lý. Không chỉ làm tốn diện tích mà khi chuông đồng hồ vang lớn trong không gian hẹp sẽ khiến người ngồi trong phòng giật mình sợ hãi, ảnh hưởng đến tinh thần.

Theo phong thủy thì kích thước đồng hồ quá lớn cũng phạm vào lỗi “khách át giọng chủ”, nghĩa là người lớn trong nhà không đủ uy nghiêm, trẻ con không nghe theo lời dạy bảo.

Kiêng kị treo đối diện cửa chính

Phòng khách thường là phòng chính ngay khi bước qua cửa ra vào. Do vậy khi treo đồng hồ, kiêng kị treo đối diện cửa chính, kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện, bởi vì những nơi này có sát khí truyền tới, còn đồng hồ có tác dụng đấu sát. Hai vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Nên đặt đồng hồ ở một bên cửa sẽ tránh được kiêng kị khi treo đồng hồ.

Tuyệt đối không treo đồng hồ trên đầu giường ngủ


Ngoài môt số vị trí kể trên thì trong thực tế, vẫn có nhiều người thích kê đặt và bài trí đồng hồ trong phòng ngủ, có thể là đầu giường hay phía cuối giường tùy theo ý muốn cá nhân. Số còn lại thì rộng rãi hơn, họ có thể treo đồng hồ tại bất cứ đâu, bất cứ phòng nào trong ngôi nhà của họ, thậm chí la tất cả các phòng. Vậy đó có phải là điều nên làm hay không?

Những lưu ý khi treo đồng hồ để tránh làm đảo ngược quỹ đạo trong ngôi nhà, tăng cường vận khí vận hành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giải đáp cho câu hỏi này, quan niệm phong thủy cho rằng: khi treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là vị trí phía đầu giường sẽ vô cùng bất lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực, không tốt. Việc bạn treo cho mình một chiếc đồng hồ phía ngay trên đầu giường ngủ cũng giống như "việc cầm tấm bia đặt lên trên phần mộ " vậy. Bởi lẽ, cách treo đồng hồ như vậy sẽ đối nghịch với sự trường thọ của chủ nhân nó, gây tổn hại đến sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ con người.

Chính vì vậy cho nên người ta rất hay kiêng kỵ việc treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là phía trên đầu giường, thậm chí chỉ là đối diện với chiếc giường vì nếu kê đặt như vậy sẽ tạo ra không khí u buồn, lãnh đạm, tẻ nhạt. Nhưng nếu xét cho cùng, muốn treo đồng hồ trong phòng ngủ của mình bạn phải tuân theo một nguyên tắc nhất định và nên tránh đặt ở các vị trí đầu, đối diện hay phía cuối giường, còn các vị trí khác có thể chấp nhận được.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 thứ tuyệt đối nên TRÁNH mắc phải trong phong thủy nhà ở: cản tài vận, vợ chồng bất hòa

5 thứ tuyệt đối nên TRÁNH mắc phải trong phong thủy nhà ở: cản tài vận, vợ chồng bất hòa

Đây được xem là điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở bởi những nguồn khí tích cực của ngôi nhà có thể bị 'tiêu tan' hết.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy nhà ở nhà đẹp treo đồng hồ phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 2 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 57 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân