Những lưu ý khi chọn mua tủ quần áo và vị trí đặt tủ phù hợp trong nhà

Khi đặt tủ quần áo, bạn nên chọn hướng phong thủy hợp với mệnh của gia chủ. Hướng tốt nhất để kê tủ quần áo theo phong thủy là hướng Tây và hướng Bắc. Các ngăn kéo hướng ra phía Đông và phía Nam khiến cho tủ quần áo nhận được nhiều ánh mặt trời, gia tăng sinh khí cho căn phòng, mang đến nhiều tài lộc cho gia chủ.

Tuy nhiên, bạn nên tránh đặt tủ quần áo ở đối diện giường ngủ vì nó tạo cảm giác chắn ngang căn phòng, gây khó chịu cho người nằm trên giường. Từ đó gây ra hiện tượng ngủ không ngon giấc, mất ngủ liên tục.

Tủ quần áo đúng phong thủy cần có sự hài hòa từ màu sắc đến chất liệu, giúp cân đối với các nội thất khác trong cùng một không gian. Điều đầu tiên khi chọn tủ quần áo đó là cần chú ý đến màu sắc của tủ. Nếu đặt tủ quần áo ở hướng Đông, bạn nên chọn tủ màu trắng, kaki hoặc màu nâu. Nếu chọn tủ quần áo hướng Nam, bạn nên chọn màu vàng hoặc màu gỗ. Nếu tủ được đặt hướng Tây, bạn nên chọn màu trắng hoặc màu be cho tủ quần áo. Nếu tủ đặt hướng Bắc, bạn lại nên chọn những gam màu giản dị, trẻ trung như xanh nhạt, vàng nhạt, ghi xám nhạt... để giúp cân bằng âm dương, cân bằng ngũ hành cho tủ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu việc xác định hướng có phần hơi phức tạp, bạn có thể chọn những gam màu tươi tắn cho tủ quần áo. Theo các chuyên gia phong thủy Trung Hoa, bạn nên chọn tủ quần áo màu vàng, màu vàng ánh hồng, màu vàng gỗ... Đây là những màu tượng trưng cho sự giàu có. Tủ quần áo không chỉ là nơi đựng đồ mà còn lưu lại trường khí tốt. Vì vậy bạn có thể chọn những gam màu cơ bản này giúp cuộc sống yên bình, gặp nhiều điều tốt lành.

Tủ quần áo luôn có kích cỡ lớn trong phòng, nếu chọn những gam màu quá đậm hoặc quá tươi sẽ khiến mọi người không được thoải mái khi nhìn vào. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên tránh những gam màu gây tổn hại cho thị giác, khiến mọi người dễ cảm thấy khó chịu như màu đỏ, xanh dương, màu xanh cô ban... Nếu chọn những gam màu quá đậm như vậy cũng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mọi người sống trong phòng.

Đặt tủ quần áo bên trái giường càng nhiều càng tốt

Tủ quần áo nhìn chung tương đối lớn, tính dương khí cao nên gia chủ nên đặt phía bên trái giường. Cách bố trí này có thể duy trì được dương khí mạnh mẽ. Dưới góc độ phong thủy, cách bài trí này ngụ ý thu hút sự thịnh vượng, giúp các thành viên trong gia đình có nhiều may mắn về tài lộc.

Chọn tủ phù hợp với diện tích phòng

Khi chọn tủ quần áo cũng cần đặc biệt chú ý đến yếu tố kích thước. Bởi với phòng ngủ rộng rãi, đặt tủ đồ có kích thước nhỏ sẽ khiến căn phòng mất cân đối và ngược lại. Trong những không gian rộng rãi, cần chọn tủ đựng đồ có kích thước cân đối với các nội thất khác, đặt sát tường ở nơi ít nhận được ánh sáng nhất của căn phòng vừa giúp lưu tài đọng lộc vừa giúp không gian hút được nhiều sinh khí, may mắn.

Với những căn phòng có diện tích nhỏ, bạn nên chọn tủ có kích thước vừa phải với cánh tủ trượt, có thể chọn tủ âm tường để hạn chế tối đa góc cạnh của tủ ảnh hưởng đến trường khí trong phòng, đồng thời làm giảm đi cảm giác chật chội, bức bối.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.