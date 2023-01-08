Những loại cây nếu nở hoa vào dịp Tết chắc chắn đưa linh khí và lộc vào nhà, đẩy lùi vận hạn năm cũ

Đặc điểm của loại cây này chính là hoa của nó mọc thành một cụm ở giữa rực rỡ và vươn lên như cây nến. Xung quanh là những tán lá xanh xòe ra, điều đó làm cho phần giữa trở nên nổi bật hơn hẳn. Sau khi được khoảng 3 năm tuổi, cây dứa cảnh nến mới bắt đầu ra hoa. Thời điểm này nó mới bắt đầu mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Nếu muốn hoa nở rộ vào dịp Tết, bạn nên chăm từ bây giờ. Nó thích môi trường ấm áp và ẩm ướt nên khi tưới bạn nên tưới đẫm cho cây. Ngoài ra, loại cây này cần phải trữ nước ở cốc lá nên khi tưới bạn có thể đổ một ít nước vào vị trí này.

Cây dứa cảnh nến như hình ảnh của tình yêu đôi lứa bùng cháy, ngọn lửa thắp sáng mang lại hạnh phúc, ấm êm, sum vầy cho gia đình nên cũng hay được mọi người lựa chọn chơi vào dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh minh họa: Internet

Lan hồ điệp

Lan hồ điệp mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng và nổi tiếng là loài hoa lâu tàn nên được nhiều người ưa chuộng, chọn trưng trong nhà vào mỗi dịp Tết. Trong phong thủy, lan hồ điệp còn có tác dụng hóa giải sát khí, đẩy lùi vận hạn, đưa linh khí và những điều tốt lành vào nhà.

Vào mùa xuân hay dịp cận Tết, loài hoa này có giá thành tương đối đắt, nhưng vào mua thu giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều. Vì vậy nếu có ý định trưng hoa lan hồ điệp trong nhà vào dịp Tết thì tốt hơn hết bạn nên mua hoa vào mùa thu, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản tiền.

Sau khi mua lan hồ điệp về, việc đầu tiên cần làm là phải thay đất cho cây, bởi lẽ chậu mang về có kích thước nhỏ, chất dinh dưỡng có hạn. Thay bầu đất kịp thời sẽ giúp cho cây phát triển tốt hơn.

Lan huệ

Lan huệ (tên tiếng Anh là Hippeastrum) là một loại thảo mộc lâu năm. Khi chưa nở, hình dạng của nó có phần giống với cây lan quân tử.

Cây cảnh này có rất nhiều chủng loại với nhiều màu hoa khác nhau. Màu sắc của chúng có thể thay đổi, hoa to hơn cái bát, và lộng lẫy, mọi người có thể lựa chọn theo sở thích của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Với một vẻ ngoài rất tao nhã, hoa đại diện cho sự trung thành và sự thuần khiết. Hoa lan huệ có rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Chính vì thế mà vào dịp Tết thì người ta thường trưng hoa màu đỏ đem đến sự may mắn cho cả năm.

Chu kỳ nở hoa của lan huệ nói chung là hơn 20 ngày. Thời gian nở hoa vừa kịp với dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, ở những nơi có thời tiết tương đối lạnh, cây cảnh này sẽ không hoạt động vào tháng 10 nhưng chỉ cần chúng ta đặt nó ở nơi ấm áp, nó sẽ nảy mầm và nở hoa trở lại.

Chỉ cần nhiệt độ hơn 20 độ C là lan huệ sẽ nở hoa viên mãn. Trong thời kỳ sinh trưởng, hoa lan huệ rất to, đẹp lộng lẫy. Nếu cây cảnh này được nuôi lâu năm và nuôi thành "đàn" thì đó sẽ là một biển hoa ngoạn mục.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.