Những loại cây cảnh nghe tên thôi cũng thấy "sang", ngôi nhà "tăng hạng nhan sắc" nếu đặt chúng trong nhà

Cây môn nhung là cây cảnh thuộc họ thực vật một lá mầm Araceae, cùng họ với các loại cây xanh trồng trong chậu thông thường như cây trầu bà, cây môn quan âm, cây trầu bà lá lỗ, trầu bà lá xẻ Nam Phi, trầu bà thanh xuân...

Cây cảnh môn nhung có thể cao tới hơn 1,5 mét, phù hợp đặt trong phòng khách có không gian tương đối rộng và có trách nhiệm tạo dáng phù hợp.

Lá của nó rộng và to (có thể vài chục cm), có hình trái tim rất cân đối, đặc điểm nổi bật nhất là những đường gân màu sáng và trong suốt hiện rõ trên lá. Sẽ không ai có thể cưỡng lại một cây xanh như vậy.

Đặc biệt là những chiếc lá lớn hình tình yêu độc đáo của nó, luôn nhắc nhở "I love you", thật lãng mạn.

Ngoài ra còn có một điểm quan trọng nhất, giống như các cây khác trong họ Araceae, cách bảo dưỡng cây cảnh môn nhung này rất đơn giản và cách bảo dưỡng của nó cũng tương tự như cách chăm sóc cây cảnh trầu bà.

(Ở Việt Nam, qua tìm hiểu cây cảnh này có giá không rẻ, từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng)

Cây bình vôi

Củ bình vôi là phần phình to của cây bình vôi. Theo kinh nghiệm dân gian thì củ bình vôi tươi và khô đều có thể dùng làm thuốc (chữa chứng nóng ruột, cải thiện chức năng hô hấp, ho, hạ huyết áp, an thần, cải thiện các triệu chứng mất ngủ, trị bệnh gout…).

Ngoài ra, củ bình vôi tươi còn có thể trồng làm cảnh. Dân gian cho rằng trồng cây bình vôi trong nhà sẽ đem nhiều may mắn, bình an cho gia chủ. Hơn nữa, nó có hình dáng đặc biệt, lạ mắt, dây mọc thành giàn leo rất đẹp. Củ bình vôi sống lâu năm, nhiều gia đình trồng những củ to đến hàng chục kilôgam và đã trải qua nhiều thế hệ. Do vậy, những cây bình vôi cảnh xuất hiện khá phổ biến.

Loại cây này có khả năng phát triển mạnh mẽ, rất dễ trồng và dễ chăm sóc, có thể trồng bằng hạt, củ hoặc bằng dây. Cây bình vôi dễ sống đến mức, củ của nó đem về chỉ cần bỏ lay lắt ngoài vườn cũng bén rễ và phát triển thành cây.

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí. Do đó, nó là tượng trưng của sự trường thọ, sức khỏe cũng như may mắncho bất cứ gia chủ nào. Vì ý nghĩa đó, ngày nay, có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.

Cây lá sọc dưa hấu

Cây cảnh lá sọc dưa hấu là một loại cây trồng trong chậu rất thú vị. Lá của nó có sọc như vỏ dưa hấu, phiến lá sum suê, hình bầu dục hoặc hình trái tim, nhìn từ xa nó giống như một quả dưa hấu nhỏ, xếp dày đặc vào nhau, khá độc đáo và lạ mắt. Đặt chậu cây cảnh lá sọc dưa hấu trong phòng khách sẽ rất xinh xắn và bắt mắt.

Cây cảnh này thích hợp trồng trong các chậu nhỏ. Chúng thích môi trường ấm áp và ẩm ướt, miễn là nhiệt độ lên đến 15 độ C thì chúng phát triển tương đối mạnh mẽ.

Đa búp đỏ (Ficus elastica)

Cây đa búp đỏ (cây đa cao su) vốn đã là cây xanh có kích cỡ lớn được nhiều người ưa thích. Lá của nó rất dày, lớn và có vân.

Lá của cây cảnh này có màu xanh đậm, xanh đen nhưng những chiếc lá mới mọc trước khi bung ra có màu đỏ, rất đẹp. Ngoài cây đa búp đỏ còn có các "chị em" khác như cây đa búp đỏ cẩm thạch màu lá đỏ hoặc trắng...

Trong phong thủy, cây cảnh đa búp đỏ ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, nó tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Trồng cây đa búp đỏ trong nhà sẽ khiến cho gia đình được thuận hòa, trong ấm ngoài êm. Không những vậy, cây còn là biểu tượng của ý chí, sự nỗ lực và sự bền bỉ, trường tồn.

Chính vì những ý nghĩa hết sức nhân văn ấy mà cây thường trở thành món quà trong những dịp trọng đại như tân gia, mừng thọ, khai trương,...

Đồng thời cũng hút các khí độc khác như carbon monoxide, hydrogen fluoride, formaldehyde,… là những chất khí độc hại có trong khói thuốc lá và khói xe.

