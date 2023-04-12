Những kiểu nhà sai phong thủy đừng dại mà mua, dọn vào ở coi chừng TÚNG THIẾU quanh năm

Nhà đẹp 12/04/2023 06:15

Nếu bạn đang có ý định mua nhà, hãy nhớ lưu ý và tránh ngay những kiểu nhà dưới đây, cho dù nó có rẻ đến cách mấy cũng đừng tậu về.

Ngôi nhà có đường lớn, đường chính đâm thẳng vào nhà

Một ngôi nhà bị đường lớn, đường chính đâm thẳng vào cửa sẽ giống như mời những năng lượng xấu "sộc thẳng" vào nhà. Kiểu nhà này sẽ hướng những luồng xung sát mạnh đi trực tiếp vào nhà, không có lợi cho sức khỏe. Phong thủy gọi đây là Trục Xung sát.

Đường đâm vào nhà càng lớn, càng dài thì càng nguy hiểm. Đường có càng nhiều xe cộ qua lại thì tai họa càng lớn. Ở lâu ngày gia chủ sẽ cảm thấy cơ thể suy nhược đi hẳn, đêm khó ngủ tâm bệnh sẽ lớn hơn bởi sự bồn chồn, lo lẳng luôn thường trực mỗi ngày.

Những kiểu nhà sai phong thủy đừng dại mà mua, dọn vào ở coi chừng TÚNG THIẾU quanh năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà bị khuyết, thiếu góc

Tổng thể một căn nhà giống như cơ thể một con người, nếu bị khuyết góc, thiếu góc thì cũng như người không đủ tứ chị, bị tật. Theo đó, nhà mà thiếu góc hướng Tây Bắc thì sẽ làm hại tới người chồng, khuyết góc hướng Tây Nam thì không có lợi cho người vợ. Khuyết góc hướng Bắc thì ảnh hưởng đến con trai mà hướng Đông Nam thì tổn hại con gái. Do đó, cứ tiếp tục sống trong căn nhà này thì chả mấy chốc mà gia đình ly tán, mỗi người một ngả.

Nhà gần núi, sát nước

Nhà ở không được quá gần núi có kết cấu đất đá lỏng lẻo, vì nếu gặp trời mưa to dễ gây sạt lở nghiêm trọng. Nếu ngôi nhà trước, sau đều có đường, hoặc sông ngòi “trực xung” đâm thẳng vào nhà thì không nên mua. Chủ nhà dễ gặp hoạn nạn, tán khí, khó tụ của tiền. Người trong nhà khó hòa thuận, tinh thần bất an.

Những kiểu nhà sai phong thủy đừng dại mà mua, dọn vào ở coi chừng TÚNG THIẾU quanh năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà số 13, tầng thứ 13

Lâu nay mọi người vẫn tranh cãi số 13 khi làm việc lớn, đặc biệt là xây nhà. Tuy điều này vẫn còn đang là dấu hỏi với các nhà khoa học nhưng tốt nhất bạn cũng không nên "thử vận may" bằng cách mua ngôi nhà đó. Hãy cố gắng tránh nó ra để mọi việc được suôn sẻ hơn.

Nhà nằm trong ngõ cụt

Nên tránh mua những ngôi nhà ở trong ngõ cụt bởi sinh sống ở đây sẽ gây cảm giác khó chịu, bức bối và bất tiện trong sinh hoạt. Thông thường, mọi người thích chọn nhà phía cuối ngõ cụt vì nghĩ là ở đó sẽ an toàn, nhưng thực ra sống ở đây sẽ phải chịu sự hạn chế về kiến trúc. Nhà cuối ngõ thường không dễ xây đẹp như các căn nhà ở vị trí khác và nếu như có hoả hoạn ở phía ngoài sẽ không có đường thoát thân.

Những kiểu nhà sai phong thủy đừng dại mà mua, dọn vào ở coi chừng TÚNG THIẾU quanh năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà có hình thế dị thường

Nhà là nơi sinh sống, sinh hoạt hàng ngày của mọi người nên có thể không khang trang, đẹp đẽ thì phải gọn gàng, sạch sẽ. Đặc biệt, phải tránh ở các ngôi nhà có hình dạng dị thường, khác biệt bởi chúng không hề tốt chút nào. Nếu ở lâu trong nhà này, mọi người sẽ bị ốm yếu triền miên, tinh thần thay đổi, bất ổn khiến cho đầu óc bị trì trệ, làm việc không hiệu quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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