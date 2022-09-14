Những điều tối kỵ trong phong thủy bố trí ĐIỀU HÒA gây ốm đau liên miên, thổi bay luôn tài lộc

Nhà đẹp 14/09/2022 07:59

Nắm vững 3 nguyên tắc phong thủy về việc bố trí điều hòa, lắp ngay những vị trí này coi như 'bỏ"!

Đặt điều hoà đối diện cửa ra vào

Trong phong thủy, một ngôi nhà tốt cần phải đảm bảo nguyên tắc “tàng phong tụ khí”. Điều này có nghĩa là dòng khí lưu chuyển trong nhà cần lưu thông liên tục, hài hòa, tránh bị xung đối hoặc ngăn chặn, có như vậy thì tài lộc mới dồi dào. Tuy nhiên, dòng khí của điều hoà được thổi cưỡng bức nên nó sẽ làm xáo trọn dòng khí lưu chuyển, đối nghịch lại dòng khí tốt đi vào nhà. Do đó, việc lắp đặt điều hòa đối diện với cửa ra vào sẽ đi ngược với nguyên tắc này khiến tài lộc bị ảnh hưởng, thất thoát liên tục. Nếu diện tích nhà quá nhỏ, không còn vị trí nào để lắp điều hòa thì bạn nên đặt chệch hướng điều hoà so với cửa nhiều nhất có thể.

Lắp điều hòa thổi trực tiếp vào bếp nấu

Luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào bếp nấu sẽ làm ảnh hưởng đến ngọn lửa, gây cản trở cho việc nấu nướng. Bạn sẽ tốn nhiều thời gian để nấu thức ăn, gây tốn điện, làm thức ăn nhanh nguội và dễ gây cháy nổ.

Ngoài ra, bật điều hòa trong lúc nấu nướng nghĩa là bạn phải đóng kín không gian này. Khi đó, mùi đồ ăn không thể bay ra ngoài khiến căn phòng càng trở thêm bí bách, khó chịu.

Những điều tối kỵ trong phong thủy bố trí ĐIỀU HÒA gây ốm đau liên miên, thổi bay luôn tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, lắp điều hòa trong bếp sẽ khiến các luồng khí nhà bếp bị công kích, làm ảnh hưởng đến vận thế của gia chủ.

Nếu lắp điều hòa trong bếp, gia đình nên sử dụng bếp điện, bếp hồng ngoại thay cho bếp gas. Không nên lắp điều hòa đối diện bếp nấu, không để luồng gió từ điều hòa thổi trực tiếp vào bếp nấu. Bên cạnh đó, cần vệ sinh điều hòa thường xuyên để tránh nấm mốc, vi khuẩn phát triển gây hại cho sức khỏe.

Để điều hòa trên những đồ dùng bằng gỗ

Theo các chuyên gia phong thủy cho rằng gỗ sợ nước.

Nhưng việc thổi hơi lạnh từ điều hòa vào đồ gỗ cũng khiến gỗ dễ bị ẩm ướt. Ngoài ra, ai cũng biết rằng điều hòa sẽ dễ bị rỉ nước ảnh hưởng tới độ bền của các đồ dùng bằng gỗ trong gia đình bạn.

Ngoài ra, khi đặt điều hòa ở vị trí này cũng sẽ khiến cho mối một ẩm mốc sinh sôi dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, khiến cho gia đạo trong nhà khó lòng yên ổn dễ nảy sinh nhưng bức bối cãi vã không đáng có.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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