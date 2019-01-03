Những cách giấu đồ giúp nhà chật trở nên rộng hơn

Việc thêm các đồ nội thất cố định, cồng kềnh với những ngôi nhà nhỏ, đặc biệt là những căn hộ chung cư là điều không thực sự cần thiết vì sẽ khiến không gian thêm chật chội.

Hoặc có thể chọn một chiếc giường tích hợp ngăn kéo để quần áo thông minh giúp tiết kiệm được diện tích để tủ.

Với chiếc giường này, chỉ cần nâng những mảnh ghép lên là đã có thể cất trữ đồ đạc. Đây là ý tưởng "giấu đồ" lợi hại giúp ngôi nhà trở nên vô cùng ngăn nắp và rộng rãi.

- Tạo ngăn kéo cất trữ đồ ăn cho vật nuôi

Nếu trong nhà đang nuôi vật nuôi thì có thể tham khảo ý tưởng tạo ngăn kéo phía dưới ngôi nhà nhỏ mà chúng hay nằm để cất trữ đồ ăn của chúng.

Tạo ngăn kéo cất trữ đồ ăn cho vật nuôi

Để tránh làm vương vãi thức ăn ra sàn, có thể cố định từng đĩa ngăn kéo với lượng thức ăn nhất định.

- Dùng hộp đựng quà xinh xắn để giấu đi các ổ điện

Có thể tận dụng hộp đựng quần áo, đựng giày hay hộp giấy đựng quà để cất trữ những ổ điện, dây điện loằng ngoằng. Với cách này, góc nhà sẽ trông gọn gàng như ý muốn hơn.

Dùng hộp đựng quà xinh xắn để giấu đi các ổ điện

Bên cạnh đó, đây là cách mang đến sự tiện lợi rất cao. Khi nào có việc cần sử dụng, chúng ta chỉ cần mở nắp và cắm sạc. Còn nếu không dùng đến, có thể đẩy chúng vào phía trong gầm để góc nhà luôn gọn gàng.

- Tạo tác phẩm nghệ thuật trên bàn làm việc

Bàn làm việc thường trông lộn xộn, thiếu quy củ, ngăn nắp vì các thiết bị như dây nối máy tính, dây chuột hay dây của tai nghe.

Tận dụng dây nối máy tính, dây chuột hay dây của tai nghe để thiết kế vài chiếc cột điện mini bằng dây nhôm và đặt những dây điện lên trên

Để biến chiếc bàn trở nên bắt mắt và đáng yêu hơn, chúng ta có thể tận dụng những chiếc dây này để thiết kế vài chiếc cột điện mini bằng dây nhôm và đặt những dây điện lên trên. Chỉ với vài bước đơn giản và nhanh chóng, chiếc bàn đã trông đẹp mắt hơn.

Tạo tác phẩm nghệ thuật trên bàn làm việc

- Giấu đồ vào từng bậc cầu thang

Cất trữ đồ vào từng bậc cầu thang là cách giấu đồ giúp nhà rộng hơn.

Giấu đồ vào từng bậc cầu thang

Với ý tưởng này, chúng ta sẽ đánh dấu hoặc phân loại đồ đạc để cất trữ vào từng ngăn kéo của bậc cầu thang. Không chỉ giúp căn nhà trông gọn gàng hơn, đây còn là cách giúp việc tìm kiếm và cất trữ đồ đạc được nhanh chóng.

- Tận dụng gầm cầu thang

Tận dụng gầm cầu thang để làm khu vực đọc sách

Chúng ta có thể tận dụng gầm cầu thang để biến nó thành một khu vực đọc sách thật đáng yêu.

Tận dụng không gian dưới gầm cầu thang để làm những hộc tủ để đồ

Hoặc có thể tận dụng không gian dưới gầm cầu thang để làm những hộc tủ để đồ.

- Thêm tủ đồ mini

Bố trí thêm một tủ đồ mini

Bố trí thêm một tủ đồ mini tại không gian phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ là cách để "giấu" vô số những đồ đạc lặt vặt và giúp cho không gian luôn gọn thoáng và sạch đẹp.

- Giấu ổ điện bằng bức tranh

Dùng bức tranh xinh xắn treo lên tường để che đi ổ điện thừa lộn xộn

Trên tường nhà có quá nhiều ổ điện thừa gây lấn át hết không gian căn phòng. Có thể che đi lộn xộn này bằng một bức tranh xinh xắn để treo lên tường. Đây cũng là cách tạo điểm nhấn xinh yêu cho bức tường hơn.

Giấu ổ điện bằng bức tranh

- Giấu đồ dưới ghế đôn

Những chiếc ghế đôn kiêm chỗ để đồ bí mật là ý tưởng tuyệt vời để giúp căn phòng gọn gàng và tiện nghi hơn.

Giấu đồ dưới ghế đôn giúp căn phòng gọn gàng và tiện nghi hơn

- Dùng tủ lớn

Thay vì dùng những chiếc giá nhỏ không đủ để đựng đồ, nên sử dụng những chiếc tủ lớn để ngăn cách không gian hiệu quả.

Sử dụng những chiếc tủ lớn để ngăn cách không gian hiệu quả

- Dùng hòm để đồ

Chiếc hòm vừa là chỗ để đồ kín đáo, vừa tạo nên nét hoài cổ rất đặc biệt cho căn phòng.

Dùng hòm để đồ

Trên đây những cách giấu đồ giúp nhà rộng hơn, bạn có thể khéo léo và linh hoạt trong việc áp dụng cho không gian nhà mình. Những gợi ý hay này chắc hẳn sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo để ngôi nhà thêm đẹp mắt.