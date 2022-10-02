Người giàu không bao giờ để 3 món đồ này trên nóc tủ lạnh: tiền tài thất thoát, tài lộc không thể vào nhà, gia chủ làm ăn thất bại

Một số gia đình đặt cây cảnh hoặc lọ hoa trực tiếp lên trên nóc tủ lạnh vừa để trang trí, vừa tiết kiệm diện tích lại giúp thanh lọc không khí. Tuy nhiên, đây là một sai lầm.

Đặt cây cối trên nóc tủ lạnh cũng khiến chúng không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tác dụng thanh lọc không khí cũng kém. Vì vậy, bạn nên tìm một vị trí khác thích hợp hơn để bày cây cảnh, hoa lá.

Các chậu cây thường khá nặng, đặt chúng lên nóc tủ lạnh sẽ làm tăng gánh nặng và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tủ. Ngoài ra, nhiệt năng tỏa ra từ tủ trong quá trình hoạt động sẽ khiến cây nhanh bị héo.

Trong khi đó, theo phong thủy, cây và hoa trong nhà không tươi tốt, héo úa là một dấu hiệu xấu, ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ.

Nóc tủ lạnh bày nhiều đồ sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận. Vì vậy, gia chủ nên tránh việc xếp đồ lên trên nóc tủ. Thay vào đó, hãy lắp các giá, kệ trong nhà bếp để đặt các món đồ một cách gọn gàng, ngăn nắp và tiện sử dụng.

Không đặt đồ điện trên nóc tủ lạnh

Đặt lò vi sóng, lò nướng lên nóc tủ lạnh là điều không nên. Vì khí nóng của bếp tỏa ra và hơi lạnh từ tủ thoát ra là xung khắc nhau quá mạnh nên gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng.

Còn về mặt phong thủy, đặt những thiết bị điện lên nóc tủ lạnh ảnh hưởng đến sự tụ tài. Vì vậy, tốt nhất bạn nên lau chùi tủ lạnh sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh

Nóc tủ lạnh bày nhiều đồ sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Do đó, bạn tránh xếp đồ lên nóc tủ lạnh. Hãy lắp thêm giá và kệ trong nhà bếp để đặt những món đồ này một cách gọn gàng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.