Nếu bát hương xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường này thì cần thay ngay kẻo gặp biến cố, gặp phải tai họa không ngờ

Nhà đẹp 01/10/2022 09:11

Gia chủ cần phải chú ý cẩn trọng nếu bát hương trong gia đình xuất hiện 3 dấu hiệu dưới đây.

Bát hương bị xê dịch

Bát hương là vật bất di bất dịch trên bàn thờ. Một khi đã được đặt xuống, không ai được phép tùy tiện xê dịch bát hương. Theo phong thủy, bát hương bị dịch chuyển sẽ mang tới tai họa cho gia đình.

Khi lau chùi bàn thờ và bát hương, gia chủ cần dùng tay sạch và khăn sạch. Chỉ đến ngày cuối năm mới rút bớt chân hương. Khi rút chân hương cũng không được thay đổi vị trí của bát hương.

Nếu bát hương xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường này thì cần thay ngay kẻo gặp biến cố, gặp phải tai họa không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi lau bàn thờ và bát hương, gia chủ đừng dùng nước lã. Hãy lấy rượu pha loãng với gừng giã nhỏ để lau. Dân gian cho rằng, rượu gừng có công dùng tẩy uế, xua đuổi xui xẻo rất tốt. Ngoài ra, rượu tỏi cũng có tác dụng tương tự như vậy.

Nếu không có hai loại rượu trên, hãy dùng nước ấm (nước đun sôi và để nguội bớt) lau bàn thờ.

Phải lau bài vị trước rồi mối đến bát hương; bát hương của thần Phật trước rồi mới đến bát hương tổ tiên để tránh hao tài.

Đựng cát trong bát hương

 

Nhiều gia đình đổ cát vào bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây là một quan niệm sai lầm. Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm, ô uế nên để trong vật linh thiêng như bát nhang thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương, xui xẻo.

 

Tốt nhất, gia chủ nên lấy tro đun bếp được đun bằng rơm bỏ vào trong, có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ hạnh phúc.

Nếu bát hương xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường này thì cần thay ngay kẻo gặp biến cố, gặp phải tai họa không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bát hương tự nhiên bốc cháy

Người ta tin rằng đây là điềm báo xui xẻo, cảnh báo gia chủ trong thời gian tới sẽ gặp biến cố, cần hết sức cẩn trọng trong mọi công việc.

Về khoa học với nhiều người, bát hương bốc cháy đơn giản là do ai đó thắp hương chưa dập tắt hết lửa nên bắt lửa sang các que hương khác và làm búng cháy lên. Chân nhang được làm từ vật liệu khô, nên dễ cháy, do đó chỉ cần còn tàn lửa hoặc quên không dập hết lửa ở que nhang nào nó cũng sẽ dẫn tới việc bát hương bị cháy khi tàn lửa rơi xuống. Nếu thời tiết hanh khô thì càng khiến hiện tượng này xảy ra thường xuyên.

Nhưng với nhiều người theo trường phái duy tâm, thì hiện tượng này gắn với vấn đề tâm linh. Bát hương đột nhiên bốc cháy là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm. Người ta tin rằng đây là điềm báo xui xẻo, cảnh báo gia chủ trong thời gian tới sẽ gặp biến cố, cần hết sức cẩn trọng trong mọi công việc.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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