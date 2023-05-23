Muốn thu hút TÀI VẬN vào nhà thì đừng nên bỏ qua 3 loại cây quả mọng: Gia chủ chiêu tài, làm ăn phát đạt, tiền của cứ ùa vào túi quanh năm suốt tháng

Cây hồng đá có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả. Lá của cây có màu xanh tươi tốt, hoa thơm và quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Loại cây này thường mọc hoang dưới các thung lũng. Đôi khi chúng mọc chen chúc, chật chội giữa những tảng đá. Bị đá chèn ép nên đôi khi rễ và thân của nó sẽ tạo thành những hình thù kỳ dị khác nhau. Chính điều này đã tạo nên điều đặc biệt, mang lại giá trị làm cảnh cao cho hồng đá.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý. Cây còn có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Vài năm gần đây, hồng đá cũng trở thành cây cảnh được ưa thích trong phố. Giống như táo gai hay mận, chúng là cây phong thủy có ý nghĩa, được nhà giàu yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Mận

Cây mận (tên tiếng Anh là plum) là cây ăn quả cao lớn. Tuy nhiên, hiện nay nó cũng đã trở thành cây trồng trong nhà, đặc biệt được tạo dáng bonsai khá đẹp, được nhiều người ưa thích.

Không ít người thích trồng mận ở ban công hoặc sân nhà. Cành, lá của cây vừa có giá trị làm cảnh, vừa mang ý nghĩa tốt lành. Nó cũng là loại cây hút tài lộc hàng năm. Các quả đỏ của nó cũng được xem là "tài lộc nặng trĩu", càng sai quả ngụ ý tài lộc càng nhiều.

Cách chăm sóc cây mận trong nhà không khó. Cây cảnh này nhanh bén rễ, đồng thời có tuổi thọ khá cao. Cây cảnh càng được trồng lâu càng quý, bạn nên đặt vài chậu ở ban công hoặc sân nhà mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn trồng mận thì sẽ mất 10 - 20 ngày để cây ra chồi mới. Sau khi mận được trồng vào chậu, chúng ta cũng cần kiểm soát lượng nước để bộ rễ của nó có thể thích nghi với đất và môi trường nhà bạn.

Cần cung cấp cho cây cảnh này nhiều ánh sáng và chất dinh dưỡng. Những cây mận đã trồng nhiều năm cần được cắt tỉa, tỉa bỏ các cành hỏng, giữ lại các cành khỏe.

Đối với cây mận mới trồng, một số cành cũng nên được cắt tỉa thích hợp khi chúng phát triển đến 10-12 cm.

Táo gai

Cây cảnh táo gai (tên tiếng Anh là Pyracantha) là cây ra hoa vào mùa hè và có thể cho từng chùm quả mọng trĩu trịt vào mùa thu. Màu đỏ của quả táo gai đặc biệt đẹp, nhìn đặc biệt sung túc, có ý nghĩa tài lộc, bội thu được mọi người đặc biệt thích.

Nhiều người mua táo gai về để trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán để năm mới có tài lộc dồi dào, mùa màng bội thu.

Cây cảnh bonsai táo gai có chức năng làm đẹp và xanh môi trường rất tốt. Trái cây có thể bám lâu trên cành hơn nữa táo gai có khả năng hấp thụ mạnh và chống lại chất độc hại như sulfur dioxide.

Các nghiên cứu cho thấy, táo gai không phải cây cảnh bình thường mà là loài cây đặc trưng có tác dụng thanh lọc không khí. Nếu những người cây cảnh trồng táo gai trước cửa thì cây có thể phát triển rất mạnh mẽ.

Táo gai thích đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. Bạn nên sử dụng đất vườn khi trồng táo gai. Nếu bạn muốn ghép cây cảnh táo gai thì bạn nên thay đất bầu ban đầu, sau đó cắt tỉa bộ rễ của nó, rồi khử trùng trước khi trồng.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.