Muốn hút tài lộc vượng khí, tránh "nghèo ba đời" tuyệt đối đừng để 4 thứ này trong nhà trống rỗng

Nhà đẹp 15/09/2022 13:46

Theo lời của thầy phong thủy, 4 thứ này trong ngôi nhà nếu cứ để trống sẽ khiến gia chủ nghèo bền vững theo thời gian.

Phòng khách trống trải

Phòng khách là bộ mặt của gia đình, là nơi đón tiếp những vị khách quý. Vì vậy, cách bài trí phòng khách cũng rất quan trọng.

Thông thường, phòng khách sẽ yêu cầu sự bài trí ngăn nắp. Ngoài bàn ghế tiếp khách, gia chủ sẽ bố trí một số đồ dùng gia đình như tivi, loa đài, cây xanh...

Muốn hút tài lộc vượng khí, tránh 'nghèo ba đời' tuyệt đối đừng để 4 thứ này trong nhà trống rỗng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Căn phòng khách gọn gàng, có sự bố trí vật dụng hợp lý sẽ tạo cho khách khứa đến thăm cảm giác dễ chịu.

Ngược lại, phòng khách trống trải, quá ít đồ đạc hoặc bài trí lộn xộn thì khác đến nhà sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn cho rằng gia chủ không tôn trọng mình. Như vậy, khách sẽ không đến lần thứ hai. Khi đó, mối quan hệ xã hội của gia chủ bị ảnh hưởng, vận quý nhân cũng tiêu tan.

Trong phong thủy, phòng khách được nhận định là có liên quan tới con đường sự nghiệp, tài lộc của mỗi người. Phòng khách trống trải thì vận trình của chủ nhân cũng không tốt, quan hệ xã hội eo hẹp. Nếu quan hệ không tốt, kinh doanh thất bại, không nhờ vả được ai thì tiền tài ngày một thất thoát, sự nghiệp trì trệ.

Thùng gạo

Thùng gạo được xem như kho tài sản và sự hưng thịnh về tài vận, hạnh phúc của gia đình nên tuyệt đối không được để trống.

Thùng gạo đầy tượng trưng cho sự an toàn của một gia đình, không phải bận tâm quá nhiều về cơm ăn áo mặc. Ngược lại, thùng gạo trống rỗng, cạn kiệt tượng trưng cho việc của cải, may mắn không còn.

Đồng thời nên đặt hũ gạo ở nơi thật kín đáo trong khu bếp và phải được kê lên để chống ẩm nhưng không nên đặt quá cao so với nền bếp.

Phòng sách trống rỗng

Người xưa rất chú trọng tới việc giáo dục, học hành. Muốn con cháu sung túc, phòng sách phải phong phú. Một gia đình coi trọng vào việc giáo dục con cháu về cả tri thức lẫn cách đối nhân xử thế thì gia phong càng vượng.

Người có tri thức sẽ tự tin và dễ dàng thành công hơn. Kiến thức càng nhiều, kinh nghiệm tích lũy cũng nhiều. Các bậc thánh hiền này xưa rất coi trọng việc truyền thụ tri thức cho thế hệ sau. Đó chính là tài sản quý giá nhất của đời người.

Muốn hút tài lộc vượng khí, tránh 'nghèo ba đời' tuyệt đối đừng để 4 thứ này trong nhà trống rỗng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bể cá

Bể cá hư hỏng không kịp sử dụng, không hỏng hóc mà không muốn nuôi cá thì tốt nhất bạn nên đậy nắp lại. Một bể cá trống rỗng là một ngụ ý rất xấu rằng của cải của bạn đang trống rỗng.

Nếu chưa thanh lý bể cá cũ bạn cũng phải đổ đầy nước vào bể cá, tác dụng của nó tuy không lớn, không thể xua đuổi tà ma, nhưng cũng không thu hút sát khí.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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