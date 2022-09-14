Muốn BÀN THỜ nạp được sinh khí tốt, khi lau dọn tuyệt đối phải tránh 5 điều kiêng kỵ

Các nhà tâm linh cho rằng, bàn thờ là nơi linh thiêng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta không nên tùy tiện động chạm di chuyển. Điều đặc biệt tối kỵ là không được dịch chuyển bát hương vì điều này sẽ làm Tổ tiên, các vị thần khó an vị để phù hộ cho con cháu.

Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không được tự ý động chạm hoặc di chuyển kẻo tài lộc tiêu tán.

Ngoài ra, người ta còn quan niệm, nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Điều này có nghĩa là lòng thành của bạn sẽ không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ.

Làm đổ vỡ đồ thờ khi lau dọn

Đồ thờ cúng trên bàn thờ là những vật linh thiêng, thể hiện sự trang trọng tôn kính với người thân và tổ tiên đã khuất, nên theo quan niệm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may vì thiếu đi sự tôn trọng với người đã khuất.

Nếu lỡ tay phải mua ngay đồ mới, cúng tiến làm lễ sám hối an vị đồ thờ mới yên lành.

Dùng nước lạnh để rửa bài vị

Các nhà tâm linh khuyên chúng ta khi lau rửa bàn thờ thì nên dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh để lau rửa bài vị. Khi tiến hành nếu có bài bị thần Phật thì phải lau trước rồi đổ nước đi, thay nước ấm mới rồi mới để lau bài vị tổ tiên. Tuyệt đối không lau bài vị tổ tiên trước thần Phật, đây là điều bất kính, mạo phạm đến thần Phật (ở ngôi vị cao hơn tổ tiên).

Việc lau dọn bàn thờ vẫn luôn rất quan trọng nên không thể tùy tiện và vội vàng làm cho xong chuyện được. Khi thực hiện nên cẩn thận và chú ý đến từng chi tiết cũng là cách để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng khăn vải cũ, bẩn lau bàn thờ

Khi dọn dẹp, lau chùi chúng ta thường tận dụng những chiếc khăn cũ, quần áo cũ. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng những loại khăn này để lau bàn thờ bởi theo phong thủy, đây là khu vực vô cùng thiêng liêng, quan trọng, giúp gia đình cầu sức khỏe, tài lộc.

Gia chủ nên sắm sửa chổi quét, khăn lau riêng cho khu vực bàn thờ.

Rút chân hương rồi cầm bát hương đổ hết tro ra ngoài

Nếu vì lý do nào đấy gia đình tái đảo lô hương, làm lại bát hương thì phải nhẹ nhàng rút chân hương và nên dùng chiếc thìa nhỏ xúc từng thìa đổ ra ngoài rồi mới rửa sạch bát hương để tôn nhang lại.

Theo người xưa trong tâm linh nếu cầm bát hương đổ hết tro hay cát có chưa cốt bát hương ra ngoài như vậy rất dễ gây “tán tài” và bất ổn.



Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.