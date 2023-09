Muốn BÀN THỜ nạp được sinh khí tốt, khi lau dọn tuyệt đối phải tránh 5 điều kiêng kỵ

Di chuyển bát chân hương tùy tiện

Các nhà tâm linh cho rằng, bàn thờ là nơi linh thiêng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta không nên tùy tiện động chạm di chuyển. Điều đặc biệt tối kỵ là không được dịch chuyển bát hương vì điều này sẽ làm Tổ tiên, các vị thần khó an vị để phù hộ cho con cháu.